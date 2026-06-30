Pemain yang telah 59 kali membela tim nasional itu terutama mengkritik kurangnya kekompakan, menurut pandangannya, dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
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"Mendapatkan apa yang pantas dia dan timnya dapatkan": Mantan pemain tim nasional itu tanpa ampun mengkritik Julian Nagelsmann
"Saya yakin, semangat itu muncul dari kekompakan tim. Dari kebersamaan dan rasa percaya terhadap rekan setim masing-masing. Saya merasa hal itu tidak pernah terjadi di bawah asuhan pelatih ini," jelas Hamann dalam kapasitasnya sebagai pakar untuk RTE.
Penampilan timnas Jerman selama Piala Dunia ini secara keseluruhan “mengecewakan”. “Hal itu sudah terjadi di Euro, juga di kualifikasi Piala Dunia, dan kini di turnamen ini pun demikian.” Suasana positif yang digembar-gemborkan oleh pihak resmi tidak pernah terpancar ke luar. “Hanya bicara saja itu mudah. Saya tidak pernah merasa bahwa ini adalah tim yang bersatu,” kata Hamann. Pada akhirnya, Nagelsmann pun gagal dalam hal ini: “Itu sebenarnya tugas seorang pelatih.”
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Hamann tidak merasa kasihan kepada Nagelsmann dan tim nasional Jerman
Selain itu, pria berusia 52 tahun itu menuduh pelatih tim nasional Jerman kurang berupaya dalam memilih pemain yang tepat. Misalnya, Nagelsmann hampir tidak pernah datang ke Milan untuk menonton Yann Bisseck atau ke Brentford untuk menonton Kevin Schade guna memastikan kualitas mereka.
"Ada pertandingan Liga Champions yang melibatkan Real Madrid, Piala Afrika pada Januari, di mana kita bisa mengamati Pantai Gading dan lawan-lawan potensial lainnya. Juga Piala Dunia Antarklub tahun lalu, di mana kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi yang ada. Semua pelatih lain—Tuchel, Deschamps—mereka ada di sana. Pelatih kita tidak ada di sana," kata Hamann dengan nada kesal.
Itulah salah satu alasan mengapa rasa belas kasihnya terhadap Nagelsmann dan para pemainnya terbatas. “Dia dan timnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka akan pulang besok,” kata mantan pemain tim nasional itu.
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Jerman secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar oleh Paraguay
Timnas Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia pada Senin malam setelah kalah 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay. Setelah tahun 2018 dan 2022, di mana mereka harus pulang lebih awal setelah babak penyisihan grup, ini merupakan hasil mengecewakan ketiga berturut-turut yang dialami timnas Jerman di Piala Dunia.
Namun, Pelatih Tim Nasional Jerman Nagelsmann tetap menunjukkan semangat juang segera setelah peluit akhir dibunyikan dan untuk saat ini menampik kemungkinan pengunduran diri. “Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, maka harus diberitahukan kepada saya,” katanya kepada MagentaTV.
Dia segera mendapat dukungan dari Direktur Olahraga Rudi Völler, yang menyatakan dukungannya agar Nagelsmann tetap menjabat sebagai pelatih tim nasional: “Saya menganggapnya sebagai pelatih papan atas. Menurut saya, dia mungkin masih orang yang tepat. Namun, tentu saja saya tidak sendirian di DFB. Saya tetap berpendapat bahwa dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu, lalu berdiskusi bersama."