"Mendapatkan apa yang pantas dia dan timnya dapatkan": Mantan pemain tim nasional itu tanpa ampun mengkritik Julian Nagelsmann

Timnas Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia pada Senin malam setelah kalah 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay. Setelah tahun 2018 dan 2022, di mana mereka harus pulang lebih awal setelah babak penyisihan grup, ini merupakan hasil mengecewakan ketiga berturut-turut yang dialami timnas Jerman di Piala Dunia.

Namun, Pelatih Tim Nasional Jerman Nagelsmann tetap menunjukkan semangat juang segera setelah peluit akhir dibunyikan dan untuk saat ini menampik kemungkinan pengunduran diri. “Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, maka harus diberitahukan kepada saya,” katanya kepada MagentaTV.

Dia segera mendapat dukungan dari Direktur Olahraga Rudi Völler, yang menyatakan dukungannya agar Nagelsmann tetap menjabat sebagai pelatih tim nasional: “Saya menganggapnya sebagai pelatih papan atas. Menurut saya, dia mungkin masih orang yang tepat. Namun, tentu saja saya tidak sendirian di DFB. Saya tetap berpendapat bahwa dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu, lalu berdiskusi bersama."