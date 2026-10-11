Pengamat sepak bola itu ditemani mantan pemain City, Micah Richards dan Daniel Sturridge, serta Roy Keane, untuk membahas laga Manchester City melawan Liverpool. Carragher berpendapat bahwa klub tersebut harus menyadari posisinya dalam sejarah sepak bola Inggris yang lebih luas, alih-alih memandang sengketa hukum itu sebagai serangan pribadi terhadap reputasinya.

“Manchester City sudah ada 100 tahun sebelumnya, dan mereka akan tetap ada 100 tahun setelahnya. Suporternya luar biasa, ada pemain-pemain hebat sebelumnya dan akan ada pemain-pemain hebat setelahnya,” tambahnya.

Ketegangan di studio meningkat ketika Richards mempertanyakan anggapan bahwa City bersalah. Ia bertanya bagaimana pandangan orang jika City pada akhirnya memenangi banding mereka. Carragher menepis kemungkinan itu dan menyatakan bahwa klub tersebut tidak akan berhenti menempuh jalur hukum sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

“Mereka akan kalah dalam banding itu lalu mengajukan banding lagi. Mereka akan terus mengajukan banding. Itu hanya akan terus menyeret sepak bola ke dalam kubangan,” katanya kepada Sky Sports. Mantan pemain timnas Inggris itu menutup pernyataannya dengan memperingatkan bahwa persoalan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, berpotensi merusak bukan hanya reputasi klub, tetapi juga integritas Liga Primer itu sendiri.



