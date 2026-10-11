Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Mencoreng citra sepakbola!’ Jamie Carragher kecam keras Manchester City terkait banding atas dakwaan pelanggaran finansial
Carragher kecam pemilik Manchester City atas sikap mereka dalam persoalan hukum
Dampak dari pertarungan hukum Manchester City belakangan ini kian memanas setelah mantan bek Liverpool, Carragher, mengecam strategi klub menyusul putusan yang menyatakan mereka bersalah. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran peraturan keuangan Liga Primer Inggris dalam kurun sembilan musim. Meski putusan penting itu telah dijatuhkan, klub tetap menentangnya dan langsung menyatakan niat untuk membatalkannya melalui proses banding yang panjang.
Berbicara di Sky Sports, Carragher mempertanyakan apakah kelompok pemilik klub akan pernah bersedia mengakui kekalahan di pengadilan, mengingat sumber daya dan pengaruh global mereka yang begitu besar. Ia mengatakan: “Saya rasa sangat sulit bagi para pemilik Man City untuk terus bertahan pada posisi mereka, karena mereka begitu berkuasa, begitu kaya. Sepanjang hidup mereka, belum pernah ada yang mengatakan tidak kepada mereka.”
- Getty Images Entertainment
Carragher peringatkan pertarungan hukum Man City bisa merusak sepak bola
Pengamat sepak bola itu ditemani mantan pemain City, Micah Richards dan Daniel Sturridge, serta Roy Keane, untuk membahas laga Manchester City melawan Liverpool. Carragher berpendapat bahwa klub tersebut harus menyadari posisinya dalam sejarah sepak bola Inggris yang lebih luas, alih-alih memandang sengketa hukum itu sebagai serangan pribadi terhadap reputasinya.
“Manchester City sudah ada 100 tahun sebelumnya, dan mereka akan tetap ada 100 tahun setelahnya. Suporternya luar biasa, ada pemain-pemain hebat sebelumnya dan akan ada pemain-pemain hebat setelahnya,” tambahnya.
Ketegangan di studio meningkat ketika Richards mempertanyakan anggapan bahwa City bersalah. Ia bertanya bagaimana pandangan orang jika City pada akhirnya memenangi banding mereka. Carragher menepis kemungkinan itu dan menyatakan bahwa klub tersebut tidak akan berhenti menempuh jalur hukum sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
“Mereka akan kalah dalam banding itu lalu mengajukan banding lagi. Mereka akan terus mengajukan banding. Itu hanya akan terus menyeret sepak bola ke dalam kubangan,” katanya kepada Sky Sports. Mantan pemain timnas Inggris itu menutup pernyataannya dengan memperingatkan bahwa persoalan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, berpotensi merusak bukan hanya reputasi klub, tetapi juga integritas Liga Primer itu sendiri.
Skala pelanggaran keuangan yang mencengangkan terungkap
Rincian yang terungkap dari laporan komisi independen menggambarkan upaya sistematis untuk mengakali aturan keberlanjutan keuangan. Menurut temuan tersebut, klub asal Manchester itu menjalankan skema canggih senilai hampir £1 miliar antara 2009 dan 2018. Operasi ini diduga melibatkan pengaturan sponsor buatan, dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi hanya membayar sebagian kecil dari nilai yang dilaporkan, sementara sisanya ditanggung oleh Abu Dhabi United Group.
Laporan juga muncul yang mengindikasikan bahwa klub tersebut berupaya menyelesaikan perkara ini sebelum komisi mengeluarkan putusannya. Diketahui bahwa Manchester City mengadakan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan dengan Liga Primer Inggris demi menghindari sanksi olahraga paling berat. Namun, pembicaraan itu gagal karena klub menolak mengakui kesalahan apa pun dan bersikukuh bahwa bukti yang mereka miliki tidak terbantahkan.
- Getty
Sikap menentang dari jajaran petinggi Etihad
Meski tekanan terus meningkat dan kritik tajam datang dari para pengamat ternama, Manchester City tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dalam tanggapan resminya atas putusan tersebut, klub menolaknya sepenuhnya. Mereka menyebut temuan komisi “tidak dapat diandalkan” dan mengandung banyak kesalahan material terkait fakta maupun hukum. Kepala eksekutif Ferran Soriano dilaporkan mengatakan kepada staf bahwa kasus yang diajukan liga tidak lebih dari sebuah teori konspirasi. Klub bertekad memulihkan nama baiknya dan menegaskan bahwa mereka memiliki bukti yang lengkap untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.
Seiring berjalannya proses banding, kemungkinan sanksi tetap menjadi perbincangan terbesar dalam sepakbola Inggris. Meski belum ada hukuman tertentu yang dikonfirmasi, komisi independen berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar hingga pengusiran dari kasta tertinggi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami