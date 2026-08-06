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'Mencengangkan' - Michael Owen mendesak Liverpool mundur dari pengganti Mohamed Salah senilai £145 juta
Liverpool diperingatkan soal valuasi Barcola
Owen yakin PSG bisa memaksa Liverpool membayar biaya transfer yang sangat mahal untuk Barcola. Liverpool sedang aktif mencari pemain sayap baru menjelang tenggat waktu transfer setelah kepergian Salah ke Trabzonspor dengan status bebas transfer. Kepergian mendadak pemain asal Mesir itu membuat Liverpool kelabakan untuk mengisi kekosongan besar di lini depan mereka.
Meski pemain seperti Yan Diomande dan Ibrahim Mbaye telah dikaitkan, pemain Prancis berusia 23 tahun Barcola muncul sebagai prioritas Liverpool. Namun, banderol £145 juta dari PSG mengancam menggagalkan kesepakatan potensial apa pun.
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Owen menilai banderol £145 juta itu sebagai pemerasan
Berbicara kepada ECHO, Owen mengungkapkan keterkejutan besar terhadap angka-angka yang sedang dibicarakan untuk penyerang PSG tersebut. Ia meyakini juara Prancis itu sedang memanfaatkan kebutuhan mendesak Liverpool untuk menggantikan Salah.
"Itu terdengar sangat mencekik, bukan? Untuk seseorang yang belum terbukti di Premier League," kata Owen. "Jelas dia bermain di level tertinggi, tetapi, ya, pada titik tertentu Anda harus berkata tidak, bukan? Jika angkanya mencapai £145 juta, maksud saya, wow, itu benar-benar mencengangkan.
"Maksud saya, saya sudah mengatakan beberapa bulan lalu bahwa jika saya adalah Liverpool, saya akan mencoba mendatangkan Jared Bowen dari West Ham untuk menggantikan Salah. Saya pikir itu sangat masuk akal.
"Tetapi, jelas, itu tampaknya tidak mungkin lagi, jadi mereka harus melakukannya. Dan masalahnya adalah semua orang tahu Anda putus asa untuk mendapatkan pemain top, jadi Anda harus membayar sangat mahal. Mungkin memang itu yang harus Anda lakukan. Tetapi itu terdengar sangat mencekik, bukan? £145 juta, itulah angka yang Anda sebutkan."
Menggantikan legenda klub di Anfield
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah merupakan tantangan sangat besar bagi tim perekrutan klub. Dalam sembilan tahun di Merseyside, pemain 34 tahun itu mencetak 257 gol dan menyumbang 123 assist dalam 442 penampilan. Kontribusi bersejarahnya membantu mengamankan dua gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions. Liverpool kini menghadapi kelangkaan opsi pemain sayap elite yang jarang terjadi dibandingkan era sebelumnya yang menampilkan Salah, Sadio Mane, dan Luis Diaz.
"Anda tahu, dulu ada Salah, lalu Mane dan Diaz," tambah Owen. "Selama bertahun-tahun ada begitu banyak pemain sayap hebat [di Liverpool]. Dan rasanya sekarang ada kekurangan pemain seperti itu di Liverpool, tentu saja.
"Mereka mungkin butuh dua. Mereka jelas butuh satu. Jadi, ya, maksud saya, mereka memang mungkin perlu berinvestasi besar untuk posisi seperti itu. Dan dia [Barcola] tampaknya menjadi salah satu yang tersedia, yang punya kualitas. Dan sepertinya tidak ada asap tanpa api. Kedengarannya mereka tertarik, tetapi saya rasa banyak hal akan bergantung pada harganya."
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya dalam perburuan transfer
Dengan langkah untuk Bowen yang kini tak lagi memungkinkan, Liverpool harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan PSG atau beralih ke target alternatif. PSG mengikat Barcola dengan kontrak hingga 2028, sehingga mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan harga.
Liverpool membutuhkan setidaknya satu pemain sayap berkualitas tinggi sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Jika PSG menolak berkompromi soal harga yang mereka minta, petinggi Anfield akan dipaksa mundur dan mengejar target pemain sayap lain sebelum tenggat waktu.
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