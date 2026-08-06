Berbicara kepada ECHO, Owen mengungkapkan keterkejutan besar terhadap angka-angka yang sedang dibicarakan untuk penyerang PSG tersebut. Ia meyakini juara Prancis itu sedang memanfaatkan kebutuhan mendesak Liverpool untuk menggantikan Salah.

"Itu terdengar sangat mencekik, bukan? Untuk seseorang yang belum terbukti di Premier League," kata Owen. "Jelas dia bermain di level tertinggi, tetapi, ya, pada titik tertentu Anda harus berkata tidak, bukan? Jika angkanya mencapai £145 juta, maksud saya, wow, itu benar-benar mencengangkan.

"Maksud saya, saya sudah mengatakan beberapa bulan lalu bahwa jika saya adalah Liverpool, saya akan mencoba mendatangkan Jared Bowen dari West Ham untuk menggantikan Salah. Saya pikir itu sangat masuk akal.

"Tetapi, jelas, itu tampaknya tidak mungkin lagi, jadi mereka harus melakukannya. Dan masalahnya adalah semua orang tahu Anda putus asa untuk mendapatkan pemain top, jadi Anda harus membayar sangat mahal. Mungkin memang itu yang harus Anda lakukan. Tetapi itu terdengar sangat mencekik, bukan? £145 juta, itulah angka yang Anda sebutkan."