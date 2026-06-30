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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Mencegah gol, bukan sekadar menahan tembakan' - Matt Freese dari Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) menanti momennya di Piala Dunia, sementara rutinitasnya membuatnya tetap siap

Analysis
USA
M. Freese
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup

EKSKLUSIF: GOAL berbincang dengan kiper asal Amerika Serikat tersebut untuk membahas kenangan yang ingin ia ciptakan dan mengapa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu

IRVINE, California-- Matt Freese paham betul angka-angkanya. Ia tahu bahwa, dalam sebuah pertandingan rata-rata, seorang penjaga gawang hanya memiliki beberapa menit—jika ada—di mana ia benar-benar terlibat dalam permainan. Kenyataan yang menakutkan adalah bahwa warisan karier bisa terbentuk hanya dalam satu atau dua detik. Sisanya? Sebagian besar waktu dihabiskan dengan duduk dan menunggu momen-momen penentu itu terjadi.

Namun, bukan begitu cara kiper Tim Nasional Putra AS memandangnya. Istilah kiper dan penahan tembakan memang bisa digunakan secara bergantian, tetapi, di mata Freese, hal itu jauh lebih rumit daripada itu. Mencegah tembakan, di mata Freese, hanyalah bagian terakhir dari tugasnya. Tentu saja itu bagian darinya, tetapi kenyataannya itulah bagian terakhir. Itu adalah langkah terakhir, bukan yang pertama. Bagi Freese, menghentikan tembakan adalah bagian yang terjadi ketika segala hal lain tidak berhasil menghentikan tembakan itu untuknya.

Dalam dua pertandingan, Freese hanya menghadapi tiga tembakan. Dia pun sangat senang jika situasinya tetap seperti itu.

"Hal pertama yang harus disadari adalah bahwa peran kiper adalah mencegah gol," katanya kepada GOAL. "Bukan sekadar menahan tembakan. Sebagai kiper, tugasmu adalah mencegah gol. Sebagian dari tugas itu terlihat dalam cara-cara yang tidak disadari atau tidak dikenali oleh banyak orang. Itu meliputi penempatan posisi, pengambilan keputusan, dan mengatur pertahanan. Kamu berusaha menghentikan tembakan bahkan sebelum tembakan itu terjadi.

"Bahkan jika bukan saya yang secara langsung menghentikan tembakan itu, ini tentang menciptakan lingkungan di dalam pertahanan kami agar tidak kebobolan. Bagaimana cara menghentikan hal-hal ini sebelum mereka berubah menjadi tembakan?"

Semua itu untuk mengatakan bahwa posisi paling sepi dalam sepak bola mungkin tidak sesepi yang dibayangkan. Menjadi penjaga gawang, seperti hal lainnya dalam olahraga ini, adalah kerja sama tim. Ada kiper di gawang, tapi juga 10 pemain di depannya. Yang tak kalah penting, ada banyak orang di belakangnya juga. Itulah, lebih dari apa pun, pelajaran utama yang dipetik Freese dari musim panas ini. Dibutuhkan kerja sama tim, dan sejauh ini, timnya telah melampaui ekspektasi.

"Sepanjang hidup saya, saya sering mendengar bahwa Anda akan menjadi sangat dekat dengan rekan-rekan setim selama Piala Dunia, hingga Anda menjadi seperti keluarga," kata Freese, "dan saya tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud orang-orang sampai sekarang. Sekarang setelah saya berada di sini, saya memahaminya... Kami benar-benar telah menyatakan sejak awal bahwa kami ingin mencapai sesuatu. Kami ingin melakukan sesuatu dan menciptakan sejarah."

Namun, sejarah menunjukkan bahwa pada suatu saat, Freese harus memainkan perannya sebelum perjalanan Piala Dunia ini berakhir. Kiper jarang melewati turnamen tanpa cedera dan tanpa diuji, yang berarti saatnya Freese akan tiba. Pasti akan ada penyelamatan besar di suatu saat nanti, penyelamatan yang menentukan bagi tim beranggotakan 26 orang dan jutaan penggemar. Ketika saat itu tiba, apakah Freese sudah siap? Itulah pertanyaannya, bukan?

Lalu, bagaimana Freese mempersiapkan diri untuk momen besarnya? Jawaban klise-nya mungkin “sama seperti biasa”, tapi ketika Freese mengatakannya, dia sungguh-sungguh.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Seorang pria yang terbiasa dengan rutinitas

    Beberapa hari menjelang debutnya di Piala Dunia, Freese melakukan apa yang selalu dilakukannya. Kiper berusia 27 tahun ini adalah sosok yang sangat terikat pada kebiasaan, dan kebiasaan itu penting. Dengan tetap berpegang pada kebiasaan-kebiasaan tersebut, Piala Dunia terasa sedikit lebih normal daripada jika tidak melakukannya.

    Dia mengungkapkan sebelum turnamen bahwa dia membawa jam weker dari rumah. Lagi pula, bagaimana mungkin memulai rutinitas jika hari Anda dimulai dengan cara yang salah? Itu bukan satu-satunya hal yang dia bawa untuk mencoba membuat hotelnya di California Selatan terasa sedikit lebih seperti rumahnya di New York. Baginya, hal-hal semacam itu bukan sekadar hal yang menyenangkan; melainkan hal yang diperlukan.

    "Saya tetap berpegang pada aturan 'tidak boleh ada ponsel di kamar tidur'," katanya. "Saya membawa teko teh dan teh chamomile organik daun lepas. Saya minum itu hampir setiap malam di sini. Itu yang saya lakukan di rumah, jadi penting bagi saya untuk mempertahankan rutinitas itu di sini. Miles Robinson dan saya berbagi teh setiap kali saya menyeduhnya.

    "Memang sulit, ya, tapi ini sesuatu yang saya tekadkan, yaitu tetap berpegang pada rutinitas saya, karena saya tahu bahwa rutinitas itu berhasil bagi saya dan mempersiapkan saya dengan baik."

    Dalam rutinitas-rutinitas itu, Freese menemukan struktur. Dia juga menemukan rasa familiar, dan berkat rasa familiar itu, persiapan menjelang pertandingan tidak terasa berbeda. Itulah sebabnya, sejauh ini di Piala Dunia ini, Freese bermain dengan ketenangan dan keteguhan yang sama seperti yang dia tunjukkan di sebagian besar pertandingan sejak menjadi starter New York City FC dua tahun lalu atau sejak mengambil alih peran sebagai kiper utama USMNT musim panas lalu.

    Sejauh ini di Piala Dunia ini, Freese telah dua kali menjadi starter—melawan Paraguay dan Australia. Pertandingan-pertandingan tersebut relatif berjalan lancar di sisi lapangan yang dijaga Freese. Saat melawan Paraguay, USMNT hanya kebobolan satu gol dari satu tembakan hasil tendangan bebas cepat. Saat melawan Australia, Freese terpaksa melakukan dua penyelamatan saat AS meraih kemenangan 2-0 atas Socceroos.

    Data statistik menunjukkan bahwa Freese, secara umum, telah dilindungi dengan baik oleh para pemain di depannya. Dalam dua pertandingan, 17 aksinya di dalam kotak penalti menempati urutan keempat terendah di antara kiper-kiper di Piala Dunia. Adapun 15 aksinya di luar kotak penalti? Berada di urutan ketiga terendah.

    Artinya, seperti yang dikatakan Freese, ada banyak upaya pencegahan tembakan, meski tidak terlalu banyak penyelamatan langsung. Hal ini juga berarti bahwa, di momen-momen tenang di antara 32 aksi gabungan tersebut, banyak hal yang terjadi. Otak Freese selalu memproses skenario di lapangan pada saat-saat seperti itu.

    Kecuali satu. Pada satu momen, ia membiarkan dirinya merenungkan hal lain.

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Menyerapnya

    Rutinitas Freese telah mencegahnya terbawa suasana. Jika ia melakukan apa yang selalu dilakukannya, maka pertandingan-pertandingan ini akan sama seperti pertandingan lainnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan ia sendiri pun menyadari hal itu.

    Jadi, menjelang debutnya di Piala Dunia melawan Paraguay, ia memberi dirinya waktu satu detik, mungkin dua detik, untuk menerima kenyataan itu.

    "Saya memang memberi diri saya waktu, saat berjalan menuju pertandingan pertama itu, untuk mencoba meresapinya karena saya pernah berkata pada diri sendiri bahwa begitu peluit dibunyikan melawan Paraguay, tidak akan ada emosi atau hal lain yang perlu diresapi," katanya. "Akan ada emosi, tapi begitu peluit dibunyikan, saatnya bertanding. Jadi saat kami berjalan ke lapangan, saya hanya mengambil satu, dua, mungkin satu setengah detik, lalu menengadah dan meresapinya."

    Freese mengakui bahwa banyak hal terlintas di benaknya dalam satu setengah detik itu. Dua puluh tujuh tahun kerja keras bermuara pada momen itu dan langkah pertama saat memasuki lapangan. Latihan yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan pertandingan—semuanya mengarah ke momen ini. Dari semua momen dan kenangan itu, mana yang terlintas di benaknya?

    "Aku langsung teringat saat aku dan kakakku membicarakan hal-hal seperti ini, dan memimpikan momen seperti ini," katanya. "Itu berlangsung selama satu setengah detik, tapi setelah itu dan sejak saat itu, aku belum banyak merenung, dan aku tidak berencana untuk merenung terlalu banyak sampai turnamen ini selesai, hanya karena pada saat itu aku ingin tetap fokus dan ingat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan."

    Salah satu hal yang disyukuri Freese, katanya, adalah keluarganya selalu ada untuk menikmati semua momen ini, meski dia sendiri tidak selalu bisa hadir. Begitu banyak orang terkasih yang menjadi bagian dari musim panas ini: tiga saudara kandung, ibunya, ayah tirinya, dan banyak pasangan hidup. Lalu ada pacarnya dan keluarganya juga, sehingga membentuk kelompok pendukung yang cukup besar.

    “Ini seperti memberi alasan bagi semua orang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah keluarga,” katanya. “Saya pikir itulah salah satu hal indah tentang olahraga, dan sesuatu yang benar-benar saya syukuri saat ini.”

    Selain itu, Freese juga bersyukur atas keluarga barunya, yaitu orang-orang yang dipilih untuk menemaninya menghabiskan musim panas ini sambil mewakili negara mereka. Mereka termasuk masing-masing dari 25 “saudara” Piala Dunia yang telah berjuang bersamanya selama sebulan terakhir. Termasuk juga persatuan kiper terkenal, yang memiliki tempat unik tersendiri dalam ekosistem USMNT.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kerja keras

    "Saya mendorong kalian, dan siapa pun juga," kata kiper Timnas AS Chris Brady kepada GOAL pada bulan Mei, "jika kalian berada di sana, saksikanlah sesi latihan Toni. Itu adalah sesi latihan yang benar-benar berbeda."

    Toni yang dimaksud Brady adalah pelatih kiper USMNT, Toni Jimenez. Mantan pemain internasional Spanyol ini telah lama menjadi ahli kiper di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Sesi latihannya, seperti halnya Pochettino, sangat melelahkan.

    "Saat kami berlatih, kalian harus memberikan 100 persen, dan itu memang disengaja," kata Freese mengenai sesi-sesi tersebut. "Tujuannya adalah mempersiapkan kalian untuk pertandingan, karena tidak ada waktu untuk bersantai saat bertanding. Tidak ada satu milidetik pun yang bisa kalian lewatkan dalam pertandingan. Kamu harus tetap fokus setiap saat. Kamu harus siap setiap saat untuk segala hal, dan hal itu menciptakan lingkungan latihan yang kompetitif dan intens, yang sangat saya sukai."

    Persaingannya sangat ketat. Selama setahun terakhir, persaingan itu memperebutkan tempat di skuad dan posisi starter. Tempat di skuad diraih oleh Freese, Brady, dan Matt Turner. Persaingan untuk posisi starter berlangsung hingga detik-detik terakhir, dan mungkin masih berlanjut. Freese menjadi starter dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia, sementara Turner kembali menjadi penjaga gawang saat USMNT kalah 3-2 dari Turkiye di pertandingan terakhir babak penyisihan grup.

    Kelompok penjaga gawang ini telah menghabiskan lebih dari sebulan bersama, dan jumlahnya kini semakin bertambah. Ada tiga penjaga gawang yang masuk skuad, ditambah Jimenez dan Kepala Pelatih Penjaga Gawang U.S. Soccer, Jack Robinson. Anda juga bisa menambahkan Diego Kochen, Andrew Rick, dan Julian Eyestone, setelah mereka semua terlibat sebagai penjaga gawang latihan untuk sementara waktu.

    "Saya rasa ikatan di antara para penjaga gawang selalu ada," kata Freese. "Ini posisi yang unik karena Anda menghabiskan 50 persen waktu latihan sendirian bersama penjaga gawang lainnya, tapi sungguh luar biasa berada di grup ini, berbincang dengan Toni, Jack Robinson, Matty, dan Chris. Kami saling bertukar pikiran dan belajar, menyerap informasi dari Toni serta mendiskusikannya. Kami berupaya mencapai kesempurnaan."

    Tentu saja, tidak ada yang namanya kesempurnaan. Namun, itulah tujuannya. Agar USMNT bisa melaju jauh di Piala Dunia ini, mereka membutuhkan sesuatu yang mendekati kesempurnaan itu, terutama dari kiper mereka.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kenangan dan momen

    Selama pemusatan latihan, Freese ditanya mengenai warisan penjaga gawang AS, serta keinginannya untuk menjadi bagian darinya. Tim Howard, Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel—semuanya memiliki momen-momen yang tak terlupakan. Semuanya menjadi legenda. Semuanya menetapkan standar yang, bahkan hingga kini, terus mendefinisikan posisi penjaga gawang di AS.

    Freese pun menjawab. Ia mengaku tidak merasa terintimidasi oleh warisan tersebut; justru ia terinspirasi olehnya. Ia memiliki kenangan khusus saat menyaksikan Howard bermain. Itulah alasan utama ia memilih nomor punggung 24 musim panas ini, sebagai penghormatan kepada kiper ikonik yang selalu ia saksikan sejak kecil. Menyaksikan Howard menorehkan sejarah bersama Tim Nasional AS (USMNT) adalah salah satu kenangan terindah bagi Freese. Musim panas ini adalah kesempatannya untuk menciptakan kenangannya sendiri.

    "Mauricio sering berbicara tentang menciptakan kenangan bersama, dan kenangan adalah hal yang mengikat orang-orang," katanya. "Saya ingin kelompok ini menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Saya ingin kita menciptakan kenangan kita sendiri dan mengingatnya, tetapi saya juga ingin anak berusia tujuh tahun yang bermain basket, sepak bola, dan bisbol memiliki kenangan indah bersama ayahnya saat menonton kita bermain dalam tiga pertandingan terakhir ini, pertandingan mendatang, dan semoga pertandingan-pertandingan di masa depan setelah itu.

    "Kita sedang menciptakan kenangan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menciptakan kenangan bagi para penggemar olahraga di negara ini dan menginspirasi orang lain."

    Beberapa kenangan itu sudah tercipta. Kenangan-kenangan itu tercipta di lorong-lorong hotel dan selama perjalanan bus yang panjang. Kenangan-kenangan itu tercipta di pantai dan di lapangan latihan. Kenangan-kenangan itu tercipta di suatu saat setelah alarm berbunyi dan sebelum air mendidih untuk menyeduh teh chamomile organik daun lepas hari itu. Freese mungkin belum dalam suasana hati untuk merenung, tapi suatu hari nanti dia akan melakukannya, dan dia sudah tahu momen-momen yang akan dia kenang.

    “Ada momen-momen selama pemusatan latihan,” ia memulai, “baik di lapangan maupun di luar lapangan, di mana kamu berkata pada dirimu sendiri, ‘Baiklah, ini sesuatu yang akan kuingat saat aku sudah tua’. Ketika kita semua berkumpul lagi 30 tahun lagi atau sekitar itu, seperti tim Piala Dunia ’94 yang kembali ke Chicago untuk pertandingan perpisahan, saya yakin mereka membicarakan kenangan-kenangan ini, tertawa mengenangnya, dan bernostalgia tentangnya.

    "Ada momen-momen yang terjadi ketika sesuatu yang sangat lucu terjadi di meja makan, atau ada aksi luar biasa dalam sebuah pertandingan, di mana kamu tiba-tiba punya waktu sejenak untuk merenung. Kamu menyadarinya, dan berkata, 'Ya, itu akan menjadi sesuatu yang akan kita kenang bersama'."

    Momen-momen lain akan datang. Mungkin beberapa di antaranya akan terjadi sebagai bagian dari rutinitas Freese selanjutnya. Mungkin itu akan terjadi saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Mungkin masih ada momen-momen lain setelah pertandingan itu. Mungkin Freese akan menjadi alasan di balik terjadinya momen-momen tersebut.

    Jika tidak, itu juga tidak apa-apa. Dia bukan “pencipta kenangan” USMNT; dia adalah kiper USMNT. Kedua peran itu bisa sejalan sebelum semuanya berakhir. Jika memang begitu, Freese tahu dia siap karena pertandingan berikutnya, sebesar apa pun itu, tidak berbeda dengan sebelumnya.

    “Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” katanya, berhenti sejenak sebelum menyelesaikan pemikirannya dengan sedikit klarifikasi. “Ini adalah bagian dari mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan hingga mimpi itu sepenuhnya terwujud.”

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