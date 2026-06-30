IRVINE, California-- Matt Freese paham betul angka-angkanya. Ia tahu bahwa, dalam sebuah pertandingan rata-rata, seorang penjaga gawang hanya memiliki beberapa menit—jika ada—di mana ia benar-benar terlibat dalam permainan. Kenyataan yang menakutkan adalah bahwa warisan karier bisa terbentuk hanya dalam satu atau dua detik. Sisanya? Sebagian besar waktu dihabiskan dengan duduk dan menunggu momen-momen penentu itu terjadi.

Namun, bukan begitu cara kiper Tim Nasional Putra AS memandangnya. Istilah kiper dan penahan tembakan memang bisa digunakan secara bergantian, tetapi, di mata Freese, hal itu jauh lebih rumit daripada itu. Mencegah tembakan, di mata Freese, hanyalah bagian terakhir dari tugasnya. Tentu saja itu bagian darinya, tetapi kenyataannya itulah bagian terakhir. Itu adalah langkah terakhir, bukan yang pertama. Bagi Freese, menghentikan tembakan adalah bagian yang terjadi ketika segala hal lain tidak berhasil menghentikan tembakan itu untuknya.

Dalam dua pertandingan, Freese hanya menghadapi tiga tembakan. Dia pun sangat senang jika situasinya tetap seperti itu.

"Hal pertama yang harus disadari adalah bahwa peran kiper adalah mencegah gol," katanya kepada GOAL. "Bukan sekadar menahan tembakan. Sebagai kiper, tugasmu adalah mencegah gol. Sebagian dari tugas itu terlihat dalam cara-cara yang tidak disadari atau tidak dikenali oleh banyak orang. Itu meliputi penempatan posisi, pengambilan keputusan, dan mengatur pertahanan. Kamu berusaha menghentikan tembakan bahkan sebelum tembakan itu terjadi.

"Bahkan jika bukan saya yang secara langsung menghentikan tembakan itu, ini tentang menciptakan lingkungan di dalam pertahanan kami agar tidak kebobolan. Bagaimana cara menghentikan hal-hal ini sebelum mereka berubah menjadi tembakan?"

Semua itu untuk mengatakan bahwa posisi paling sepi dalam sepak bola mungkin tidak sesepi yang dibayangkan. Menjadi penjaga gawang, seperti hal lainnya dalam olahraga ini, adalah kerja sama tim. Ada kiper di gawang, tapi juga 10 pemain di depannya. Yang tak kalah penting, ada banyak orang di belakangnya juga. Itulah, lebih dari apa pun, pelajaran utama yang dipetik Freese dari musim panas ini. Dibutuhkan kerja sama tim, dan sejauh ini, timnya telah melampaui ekspektasi.

"Sepanjang hidup saya, saya sering mendengar bahwa Anda akan menjadi sangat dekat dengan rekan-rekan setim selama Piala Dunia, hingga Anda menjadi seperti keluarga," kata Freese, "dan saya tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud orang-orang sampai sekarang. Sekarang setelah saya berada di sini, saya memahaminya... Kami benar-benar telah menyatakan sejak awal bahwa kami ingin mencapai sesuatu. Kami ingin melakukan sesuatu dan menciptakan sejarah."

Namun, sejarah menunjukkan bahwa pada suatu saat, Freese harus memainkan perannya sebelum perjalanan Piala Dunia ini berakhir. Kiper jarang melewati turnamen tanpa cedera dan tanpa diuji, yang berarti saatnya Freese akan tiba. Pasti akan ada penyelamatan besar di suatu saat nanti, penyelamatan yang menentukan bagi tim beranggotakan 26 orang dan jutaan penggemar. Ketika saat itu tiba, apakah Freese sudah siap? Itulah pertanyaannya, bukan?

Lalu, bagaimana Freese mempersiapkan diri untuk momen besarnya? Jawaban klise-nya mungkin “sama seperti biasa”, tapi ketika Freese mengatakannya, dia sungguh-sungguh.