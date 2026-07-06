Getty/GOAL
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“Mencapai usia 50 tahun sepertinya mustahil” - Usia pensiun Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sudah ditentukan, sementara Roga Milla menanggapi kemungkinan kedua legenda tersebut memecahkan rekor golnya di Piala Dunia
Milla memuji para GOAT yang tak lekang oleh waktu
Tokoh ikonik di balik perjalanan Kamerun di Piala Dunia 1990 ini telah mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap cara Ronaldo (41) dan Messi (39) mempertahankan performa kelas atas mereka meski usia mereka sudah tidak muda lagi.
Milla tetap menjadi pemain tertua yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, sebuah rekor yang ia cetak pada usia 42 tahun dan 39 hari saat melawan Rusia pada tahun 1994, namun ia sangat senang melihat kedua superstar tersebut menantang posisinya dalam buku sejarah, meskipun itu berarti mereka harus tetap aktif bermain hingga edisi 2030.
Milla mengatakan kepada A Bola: “Saya pikir apa yang terus mereka lakukan itu luar biasa. Saya katakan: salut, Messi, salut, Ronaldo! Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak lagi berlari. Seorang pemain yang tidak berlari namun tetap mencetak gol layak mendapatkan pujian yang lebih besar. Yang membuat saya terkesan adalah melihat mereka terus menjadi penentu. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jika seorang pemain merasa kuat dan dalam kondisi prima, ia harus terus bermain. Usia tidak terlalu penting, selama ia menunjukkan bahwa ia masih mampu. Dan mereka melakukannya."
- Getty Images Sport
Penguasaan teknis di tengah penurunan kondisi fisik
Perdebatan seputar Piala Dunia sering kali berfokus pada berkurangnya mobilitas duo legendaris tersebut, namun Milla yakin bahwa kecerdasan taktis dan kualitas teknis mereka lebih dari cukup untuk mengimbangi kurangnya kecepatan.
Seiring para bintang terus memengaruhi jalannya pertandingan, termasuk Messi yang telah mencetak tujuh gol dalam kompetisi ini sejauh ini, Milla mencatat bahwa permainan menjadi lebih mudah secara mental seiring melambatnya kondisi fisik.
"Singa yang Tak Terkalahkan" itu menambahkan: "Kualitas teknis tidak pernah hilang. Seorang pemain teknis tidak perlu berlari seperti pemuda. Posisi yang tepat dapat mengimbangi banyak hal. Semakin tua usia Anda, semakin baik kemampuan taktis dan bahkan teknis Anda. Seiring waktu, Anda belajar di mana harus menempatkan diri, bagaimana menerima bola, dan mendapatkan keunggulan atas lawan. Ini adalah pertukaran antara apa yang hilang dan apa yang diperoleh."
Batas-batas karier panjang dalam sepak bola
Meskipun saatnya perpisahan definitif dari kompetisi utama FIFA semakin mendekat bagi pemain sekelas Ronaldo dan Messi, Milla berpendapat bahwa usia pertengahan empat puluhan bisa menjadi batas baru bagi para atlet elit.
"Mencapai usia 50 tahun menurut saya mustahil, tetapi usia 43 atau 44 tahun sangat mungkin. Ketika tubuh sudah tidak sanggup lagi, kita harus mendengarkannya. Tidak ada gunanya membohongi diri sendiri. Pada usia itu, saat meninggalkan stadion, Anda sudah benar-benar kelelahan," jelas Milla.
- Getty Images
Rekor memang diciptakan untuk dipecahkan
Meskipun memegang salah satu rekor paling bergengsi dalam sejarah Piala Dunia selama lebih dari tiga dekade, Milla menegaskan bahwa ia tidak terlalu memegang teguh warisannya. Ia tetap fokus pada dampak emosional dari pertandingan, bukan pada statistik yang mendefinisikan karier Messi dan Ronaldo, meskipun ia mengakui bahwa kehebatan mereka tak terbantahkan.
"Saya tidak perlu mempertahankan rekor itu. Rekor ada untuk dipecahkan. Rekor-rekor milik Pelé, [Michel] Platini, atau [Diego] Maradona pun telah dilampaui. Yang membuat saya bangga adalah telah bermain di tiga Piala Dunia untuk negara saya dan telah menghadirkan begitu banyak emosi. Sepak bola bukanlah sekadar angka," tutup Milla.
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