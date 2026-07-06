Tokoh ikonik di balik perjalanan Kamerun di Piala Dunia 1990 ini telah mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap cara Ronaldo (41) dan Messi (39) mempertahankan performa kelas atas mereka meski usia mereka sudah tidak muda lagi.

Milla tetap menjadi pemain tertua yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, sebuah rekor yang ia cetak pada usia 42 tahun dan 39 hari saat melawan Rusia pada tahun 1994, namun ia sangat senang melihat kedua superstar tersebut menantang posisinya dalam buku sejarah, meskipun itu berarti mereka harus tetap aktif bermain hingga edisi 2030.

Milla mengatakan kepada A Bola: “Saya pikir apa yang terus mereka lakukan itu luar biasa. Saya katakan: salut, Messi, salut, Ronaldo! Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak lagi berlari. Seorang pemain yang tidak berlari namun tetap mencetak gol layak mendapatkan pujian yang lebih besar. Yang membuat saya terkesan adalah melihat mereka terus menjadi penentu. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jika seorang pemain merasa kuat dan dalam kondisi prima, ia harus terus bermain. Usia tidak terlalu penting, selama ia menunjukkan bahwa ia masih mampu. Dan mereka melakukannya."