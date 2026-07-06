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نيمارKOOORA

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"Menari samba di luar lapangan"... Neymar menundukkan kepala dalam perpisahan Piala Dunia yang menyedihkan

FEATURES
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Neymar
Brasil
Norwegia
AS

Bagaimana “orang yang mencintai hidup” itu bisa mengalahkan jenius yang berpotensi menyaingi Messi dan Ronaldo?

"Selamat tinggal, Neymar... Kau terlalu banyak menari di luar lapangan, dan lupa cara menari di dalamnya saat kami membutuhkannya!".. Dengan kalimat pemakaman yang sarkastis dan kejam ini, surat kabar Globo dari Brasil memilih untuk menyampaikan ucapan perpisahan terakhirnya pada malam ketika topeng-topeng samba terlepas, dan secercah terakhir dari “tarian kosmik” Neymar da Silva pun padam.

Kegagalan melawan Norwegia pada malam Piala Dunia yang menyedihkan itu bukan sekadar tersingkirnya tim nasional terhebat dalam sejarah Piala Dunia, melainkan kejatuhan tragis bagi bakat alami terhebat yang dilahirkan oleh negeri sepak bola di milenium baru; kejatuhan seorang pria yang meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, bukan karena lawannya lebih kuat, melainkan karena kakinya yang ajaib tersandung pada jerat hiruk-pikuk kehidupan yang ia pilih sendiri di balik tembok-tembok itu.

Pemuda ini memiliki segalanya untuk duduk sejajar dengan Messi dan Cristiano Ronaldo, namun pada akhirnya, ia memilih menjadi pahlawan dalam dongeng malam, dan melupakan bagaimana menjadi penyelamat bagi negaranya di bawah cahaya siang.

Pers Brasil tidak berbelas kasihan pada idola lamanya; selain elegi dari Globo, jaringan UOL menggambarkan adegan tersebut sebagai “akhir yang tragis bagi raja tanpa mahkota, dan seorang jenius yang kehilangan takhtanya dengan tangannya sendiri”.

Di sisi lain, studio-studio analisis global dipenuhi dengan kepahitan yang jelas, di mana para mantan bintang berkomentar bahwa: “Inilah akhir yang tidak pantas diterima oleh salah satu talenta sepak bola terhebat di abad ke-21, namun ini juga merupakan akhir yang tak terelakkan bagi seorang pria yang lebih memilih hiruk-pikuk kehidupan daripada ketegasan kemuliaan.”

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    Pertempuran "Mikrofon" Terakhir

    Menit terakhir pertandingan melawan Norwegia merangkum semua kontradiksi yang dialami Neymar sepanjang kariernya.

    Di saat tersingkirnya Brasil sudah dipastikan secara teknis, wasit memberikan tendangan penalti untuk Brasil—sebuah kesempatan gratis untuk memperkecil selisih skor, namun hal itu takkan menyelamatkan tim Samba bagaimanapun juga.

    Pada saat itu, Neymar maju ke arah bola, dan alih-alih fokus ke gawang, ia justru terlibat dalam adegan melodramatis berupa saling serang kata-kata tajam dengan kiper Norwegia yang mencoba memprovokasinya.

    Neymar melanggar protokol ketenangan Piala Dunia, dan saling melontarkan kata-kata kasar dalam adegan yang mencerminkan harga diri yang terluka dari seseorang yang melihat kejayaannya terlepas dari genggamannya.. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Neymar tak mampu menahan emosinya; ia terlibat dalam pertarungan sampingan dengan kiper tersebut demi memuaskan harga dirinya sendiri, melupakan luka yang dialami negaranya.

    Yang menakjubkan sekaligus memilukan adalah, setelah pertukaran kata-kata itu, Neymar melepaskan tendangan dengan teknik yang menakutkan, ajaib, dan memukau—teknik yang hanya dikuasainya di planet ini—yang menghujam gawang untuk mencetak gol tanpa nilai kolektif, namun menjadi pengingat terakhir bagi dunia: “Aku adalah Neymar yang menakjubkan, aku yang memiliki keajaiban yang tak dimiliki siapa pun… tapi aku pergi sekarang.”



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    Neymar sang manusia meraih kemenangan

    Neymar tidak pernah sekadar seorang pemain sepak bola, melainkan—secara luar biasa—sebuah fenomena sosial dan emosional yang menolak tunduk pada ketatnya dunia profesional.

    Pemuda Brasil bertubuh kurus ini memiliki kemampuan teknis, bakat alami, dan kemampuan menggiring bola di ruang sempit, yang tanpa ragu membuatnya layak bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada era legendaris mereka ketika keduanya mendominasi dunia sepak bola.

    Dia adalah pewaris sah takhta sepak bola, dan satu-satunya yang memiliki “ramuan ajaib” untuk memecahkan dominasi duet pemain Portugal dan Argentina itu.

    Namun, krisis sejati Neymar bukanlah masalah taktik, melainkan masalah psikologis dan emosional; Neymar “si manusia” yang mencintai kenikmatan hidup, serta penggemar pesta dan keramaian, telah mengalahkan Neymar “si atlet yang disiplin”.

    Neymar tak mampu menahan godaan ketenaran dan uang yang mengelilinginya sejak ia masih remaja di Santos; ia pun melarikan diri dari lapangan hijau dan jadwal ketatnya untuk menjalani hidup pribadinya, lebih memilih peran sebagai “bintang rock” daripada sebagai pemimpin tim.

    “Ronaldinho baru”, sebagaimana dijuluki oleh surat kabar L’Équipe, mengikuti jejak para pendahulunya; seorang talenta Brasil yang luar biasa yang lebih memilih kesenangan sesaat daripada dominasi jangka panjang, sehingga cedera berulang menjadi harga yang harus dibayar secara fisik oleh tubuh yang tidak mendapatkan perawatan dan kedisiplinan ketat seperti yang diberikan Ronaldo dan Messi kepada tubuh mereka selama dua dekade.

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    Akhir yang menyedihkan bagi Galáctico yang tersesat

    Di studio-studio analisis, semua orang sepakat bahwa Neymar telah menempatkan dirinya dalam perbandingan abadi dengan “apa yang seharusnya bisa terjadi”.

    Baik Paris Saint-Germain maupun transfer bernilai jutaan di Al-Hilal tidak mampu menggantikan gairah murni yang hilang dari Neymar sejak ia meninggalkan gemerlap Barcelona pada 2017 untuk melarikan diri dari bayang-bayang Messi, hanya untuk kemudian tenggelam dalam bayang-bayang cedera dan keegoisannya sendiri.

    Kegagalan melawan Norwegia dengan isakan tertahan dan air mata yang membasahi seragam Samba kuning, menjadi adegan penutup dari kisah yang menyedihkan; kisah seorang pemuda yang menghibur jutaan orang, namun tidak memanfaatkan bakatnya dengan disiplin.



    Kini, Neymar meninggalkan Piala Dunia 2026 dengan kantong penuh uang, banyak penggemar, dan sejumlah gol spektakuler, namun lemari trofinya kosong dari piala emas yang dijanjikan sejak masa kanak-kanak, dan catatan sejarahnya tak mencatat kedudukan mulia yang seharusnya ia raih sebagai salah satu jenius sepak bola sepanjang masa.

    Ini adalah akhir yang tidak pantas untuk pesonanya, namun inilah akhir yang direncanakan oleh langkah-langkahnya dan keputusannya di luar lapangan hijau, sehingga Neymar akan selamanya menjadi… penari terakhir yang mematikan musik sebelum pesta berakhir.

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