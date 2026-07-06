"Selamat tinggal, Neymar... Kau terlalu banyak menari di luar lapangan, dan lupa cara menari di dalamnya saat kami membutuhkannya!".. Dengan kalimat pemakaman yang sarkastis dan kejam ini, surat kabar Globo dari Brasil memilih untuk menyampaikan ucapan perpisahan terakhirnya pada malam ketika topeng-topeng samba terlepas, dan secercah terakhir dari “tarian kosmik” Neymar da Silva pun padam.

Kegagalan melawan Norwegia pada malam Piala Dunia yang menyedihkan itu bukan sekadar tersingkirnya tim nasional terhebat dalam sejarah Piala Dunia, melainkan kejatuhan tragis bagi bakat alami terhebat yang dilahirkan oleh negeri sepak bola di milenium baru; kejatuhan seorang pria yang meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, bukan karena lawannya lebih kuat, melainkan karena kakinya yang ajaib tersandung pada jerat hiruk-pikuk kehidupan yang ia pilih sendiri di balik tembok-tembok itu.

Pemuda ini memiliki segalanya untuk duduk sejajar dengan Messi dan Cristiano Ronaldo, namun pada akhirnya, ia memilih menjadi pahlawan dalam dongeng malam, dan melupakan bagaimana menjadi penyelamat bagi negaranya di bawah cahaya siang.

Pers Brasil tidak berbelas kasihan pada idola lamanya; selain elegi dari Globo, jaringan UOL menggambarkan adegan tersebut sebagai “akhir yang tragis bagi raja tanpa mahkota, dan seorang jenius yang kehilangan takhtanya dengan tangannya sendiri”.

Di sisi lain, studio-studio analisis global dipenuhi dengan kepahitan yang jelas, di mana para mantan bintang berkomentar bahwa: “Inilah akhir yang tidak pantas diterima oleh salah satu talenta sepak bola terhebat di abad ke-21, namun ini juga merupakan akhir yang tak terelakkan bagi seorang pria yang lebih memilih hiruk-pikuk kehidupan daripada ketegasan kemuliaan.”