‘Menangkan pertandingan’ - James Trafford menceritakan bagaimana ia menghadapi musim yang ‘sangat naik-turun’ di Man City, yang membuatnya kehilangan posisi kiper utama kepada Gianluigi Donnarumma

Meskipun minim mendapat kesempatan bermain di liga, Trafford tetap mempertahankan sikap profesional dan fokus pada pengembangan diri di bawah bimbingan Guardiola. Kiper muda ini mengakui bahwa meskipun keputusan yang diambilnya pada musim panas lalu tidak berjalan sesuai harapan, pengalaman tersebut sangat penting bagi kematangannya.

Membahas pola pikirnya dan pelajaran yang dipetik sepanjang tahun transisi ini, Trafford mengatakan kepada BBC Sport: "Tentu saja musim ini penuh pasang surut karena saya tidak banyak bermain dan jelas saya harus mengambil keputusan pada musim panas.

"Semua orang selalu berpikir bahwa ketika Anda membuat keputusan, itu untuk hasil terbaik, dan jelas hasilnya belum sebaik yang diharapkan, tapi saya hanya berusaha untuk terus berkembang setiap hari dan tetap positif, serta berusaha tetap bahagia.

"Karena sepanjang tahun ini merupakan pengalaman belajar yang sangat besar, jadi hal utama yang tidak saya inginkan adalah agar hal itu memengaruhi kebahagiaan dan perasaan Anda secara umum. Saya harus belajar banyak sepanjang tahun ini dan saya hanya berusaha bekerja sekeras mungkin serta berusaha meningkatkan diri dan meraih kemenangan."