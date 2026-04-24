‘Menangkan pertandingan’ - James Trafford menceritakan bagaimana ia menghadapi musim yang ‘sangat naik-turun’ di Man City, yang membuatnya kehilangan posisi kiper utama kepada Gianluigi Donnarumma
Trafford merefleksikan perannya dalam tim
Masa bakti kedua Trafford di City terbukti menjadi ujian karakter yang berat setelah awal yang menjanjikan pada musim 2025-26. Setelah kembali bergabung dengan klub dari Burnley pada musim panas lalu menyusul musim yang gemilang di Championship, pemain internasional Inggris ini tampil dalam tiga pertandingan pertama City di Liga Premier. Namun, situasinya berubah drastis ketika City memutuskan untuk merekrut kapten Italia Donnarumma dari Paris Saint-Germain, sehingga Trafford harus duduk di bangku cadangan untuk pertandingan-pertandingan di kasta tertinggi.
Fokus pada ketahanan mental
Meskipun minim mendapat kesempatan bermain di liga, Trafford tetap mempertahankan sikap profesional dan fokus pada pengembangan diri di bawah bimbingan Guardiola. Kiper muda ini mengakui bahwa meskipun keputusan yang diambilnya pada musim panas lalu tidak berjalan sesuai harapan, pengalaman tersebut sangat penting bagi kematangannya.
Membahas pola pikirnya dan pelajaran yang dipetik sepanjang tahun transisi ini, Trafford mengatakan kepada BBC Sport: "Tentu saja musim ini penuh pasang surut karena saya tidak banyak bermain dan jelas saya harus mengambil keputusan pada musim panas.
"Semua orang selalu berpikir bahwa ketika Anda membuat keputusan, itu untuk hasil terbaik, dan jelas hasilnya belum sebaik yang diharapkan, tapi saya hanya berusaha untuk terus berkembang setiap hari dan tetap positif, serta berusaha tetap bahagia.
"Karena sepanjang tahun ini merupakan pengalaman belajar yang sangat besar, jadi hal utama yang tidak saya inginkan adalah agar hal itu memengaruhi kebahagiaan dan perasaan Anda secara umum. Saya harus belajar banyak sepanjang tahun ini dan saya hanya berusaha bekerja sekeras mungkin serta berusaha meningkatkan diri dan meraih kemenangan."
Berusaha meraih treble domestik
Kontribusi Trafford di ajang piala tetap sangat penting, terutama saat ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam kemenangan final Carabao Cup atas Arsenal dan menggagalkan tendangan penalti Mohamed Salah di Piala FA. Penampilan-penampilan ini membuat City tetap berada di jalur untuk meraih treble domestik kedua, dengan klub tersebut saat ini memimpin klasemen Liga Premier.
Menyikapi ambisinya untuk bulan-bulan terakhir musim ini dan harapannya untuk dipanggil ke timnas Inggris, Trafford menambahkan: "Tentu saja saya ingin mencoba masuk skuad. Itu akan menjadi pengalaman hebat bagi saya. Itu akan luar biasa, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa antara sekarang dan saat itu. Saya punya pertandingan-pertandingan yang harus saya mainkan, dan saya hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk masuk skuad. [Tentang treble] Semoga itu menjadi tujuan kami. Kami hanya bisa memenangkan setiap pertandingan yang kami ikuti. Tentu saja itu akan sulit, tapi kami memiliki skuad yang hebat dan kami memiliki keyakinan penuh bahwa kami bisa melakukannya."
Pertandingan di Wembley dan masa depan yang belum pasti
Trafford diperkirakan akan menjadi starter dalam laga semifinal Piala FA melawan Southampton pada Sabtu nanti, yang menjadi ajang penting lainnya baginya untuk memukau manajer timnas Inggris Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia. Meskipun ia tetap menjadi sosok kunci dalam perburuan gelar City, minat dari Aston Villa mengisyaratkan bahwa kepindahan permanen mungkin akan terjadi pada musim panas ini. Dengan Guardiola sebelumnya mengisyaratkan adanya situasi "khusus" bagi kiper tersebut, laga-laga final piala ini mungkin akan menjadi perpisahan bagi pemain berusia 23 tahun itu.