Getty
Diterjemahkan oleh
'Menang lebih banyak daripada gabungan kalian berdua!' - Brennan Johnson balas menyindir Jamie O’Hara dan Gabby Agbonlahor setelah dihina habis-habisan sebagai 'sampah'
Kesepakatan barter yang langka di Premier League
Johnson secara resmi menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Everton, hanya delapan bulan setelah bergabung dengan Crystal Palace dengan biaya yang dilaporkan menjadi rekor klub sebesar £35 juta. Dalam pertukaran transfer langka di Premier League, winger McNeil pindah ke arah sebaliknya ke Selhurst Park. Masa singkat sang winger di London selatan menjadi kekecewaan besar. Pemain internasional Wales itu gagal mencetak satu gol pun dalam 26 penampilan di semua kompetisi setelah kepindahan awalnya dari Tottenham.
McNeil juga mengalami kesulitan performa musim lalu. Sempat digadang-gadang sebagai calon superstar saat membela Burnley, pemain 26 tahun itu juga gagal mencetak gol dalam 25 penampilan untuk Everton.
Para pengamat melancarkan kritik
Menanggapi kesepakatan barter tak terduga itu secara langsung di siaran, mantan gelandang Tottenham O'Hara dan eks striker Aston Villa Agbonlahor tidak menahan diri dalam menilai dua winger tersebut.
"Saya suka Dwight McNeil," kata O'Hara kepada talkSPORT. "Brennan Johnson cuma jadi mitos selama beberapa musim. Dia tidak menunjukkannya di Spurs. Dia menghilang dalam pertandingan."
Agbonlahor kemudian ikut menyoroti statistik keduanya. "Lihat saja kontribusi mereka musim lalu," ujarnya, sambil menekankan minimnya gol dan assist mereka. "Ini sedikit seperti, 'kalian kasih dia ke kami dan kami kasih dia ke kalian!'"
Keduanya tertawa ketika O’Hara menutup dengan pedas: "'Kami kasih kalian pemain buruk, lalu kami balas dengan pemain buruk juga!'"
Johnson membalas di media sosial
Setelah cuplikan pertukaran keras itu diunggah di Instagram, Johnson tak membuang waktu untuk melontarkan respons tajam berisi delapan kata di kolom komentar: "Saya memenangi lebih banyak daripada gabungan keduanya."
Setelah balasan itu viral, O’Hara menulis di X pada Rabu pagi untuk membela posisinya, dengan menegaskan bahwa cuplikan yang dibagikan secara luas itu tidak menceritakan keseluruhan kisah dari siaran mereka.
"Inilah masalahnya ketika Anda hanya mendengarkan sebuah cuplikan dan bukan keseluruhan ceritanya," tulisnya. "Kami sedang membicarakan statistik Brennan dan McNeil dari musim lalu yang PAYAH, bukan bahwa mereka adalah pemain yang buruk. Saya penggemar McNeill dan juga mengatakan Brennan punya semua atribut, tetapi dia akan mengakui musimnya payah."
- Getty Images Sport
Sebuah reuni langsung pada akhir pekan pembuka
Johnson kini akan sepenuhnya fokus membungkam para peragunya yang vokal setelah kepindahannya yang menyita perhatian ke Hill Dickinson Stadium. Pemain berusia 25 tahun itu akan berupaya keras menemukan kembali performa menyerang terbaiknya di bawah asuhan David Moyes. Sementara itu, McNeil akan berusaha menghidupkan kembali kariernya yang sempat mandek di Selhurst Park, dengan harapan awal baru di London dapat mengeluarkan potensi besarnya yang jelas terlihat.
Hebatnya, kedua winger itu tidak perlu menunggu lama untuk menghadapi mantan klub mereka. Everton dan Crystal Palace dijadwalkan saling berhadapan pada pekan pembuka musim baru Premier League, yang langsung menghadirkan reuni instan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami