Menanggapi kesepakatan barter tak terduga itu secara langsung di siaran, mantan gelandang Tottenham O'Hara dan eks striker Aston Villa Agbonlahor tidak menahan diri dalam menilai dua winger tersebut.

"Saya suka Dwight McNeil," kata O'Hara kepada talkSPORT. "Brennan Johnson cuma jadi mitos selama beberapa musim. Dia tidak menunjukkannya di Spurs. Dia menghilang dalam pertandingan."

Agbonlahor kemudian ikut menyoroti statistik keduanya. "Lihat saja kontribusi mereka musim lalu," ujarnya, sambil menekankan minimnya gol dan assist mereka. "Ini sedikit seperti, 'kalian kasih dia ke kami dan kami kasih dia ke kalian!'"

Keduanya tertawa ketika O’Hara menutup dengan pedas: "'Kami kasih kalian pemain buruk, lalu kami balas dengan pemain buruk juga!'"



