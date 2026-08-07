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Menang atau gagal total! Michael Carrick mendapat peringatan soal trofi Manchester United dari pemenang gelar Premier League saat kesamaan sifat kunci dengan Sir Alex Ferguson disorot
Carrick menandatangani kontrak dua tahun sebagai bos Manchester United
Carrick tahu betul apa yang dibutuhkan untuk mengoleksi trofi bergengsi, setelah meraih 18 gelar, termasuk lima titel Premier League dan satu mahkota Liga Champions, semasa bermain di Old Trafford. Tantangan yang kini dihadapinya adalah bagaimana cara terbaik untuk mencoba mengulang kesuksesan tersebut.
Panggilan SOS dari Old Trafford dijawab pada pertengahan Januari setelah United memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim. Wajah yang sudah akrab diminta kembali untuk menghadirkan stabilitas di kursi pelatih.
Carrick menjalankan tugas itu dengan sangat baik, dengan 12 kemenangan diraih dalam 17 pertandingan. Dengan finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions sudah diamankan, tawaran kontrak dua tahun pun resmi diajukan.
Ada pembicaraan soal Manchester United kembali bersaing dalam perebutan gelar, jika perekrutan yang cermat bisa dilakukan pada bursa transfer terbaru, dengan ekspektasi di Manchester bahwa kesuksesan meraih trofi harus diwujudkan setiap tahun.
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Apakah Carrick perlu memenangi trofi sebagai manajer Manchester United?
Saat ditanya apakah Carrick akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman jika gagal memenuhi target di aspek itu, mantan winger United Sharpe, berbicara atas kerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Dia berada di salah satu klub terbesar, kalau bukan yang terbesar, di dunia, jadi jika Anda tidak memenangkan apa pun pada akhir setiap musim, maka pasti akan ada pertanyaan dan tekanan akan meningkat.
“Saya rasa dia akan berharap memenangkan sesuatu. Saya rasa para penggemar juga begitu. Saya rasa dewan klub juga begitu. Tidak ada yang bisa ditutupi. Anda harus memenangi segalanya dan memenangi sesuatu setiap tahun. Itu memang konsekuensi menjadi bagian dari klub seperti itu.”
Sifat penting yang dimiliki bersama Carrick dan Ferguson
Sharpe adalah sosok lain yang menjadi bagian dari era keemasan kesuksesan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Carrick tentu memetik banyak pelajaran penting dari masa ketika ia bekerja di bawah pelatih legendaris asal Skotlandia itu.
Saat diminta menyebut karakteristik terpenting yang perlu diambil bos United saat ini dari sosok yang pernah menjadi mentornya, Sharpe menambahkan: “Saya tidak tahu apakah Michael perlu mengambil sesuatu dari Alex Ferguson.
“Saya rasa Anda harus belajar dari manajer-manajer yang pernah Anda bela dan mengambil sedikit dari mereka, tetapi tentu saja mentalitas juara dari Sir Alex. Dia ingin memenangi setiap pertandingan, tidak peduli apakah itu kandang atau tandang, laga sulit atau laga mudah, setiap pertandingan harus dimenangi dan saya rasa Michael juga seperti itu.
“Saya pikir ada kedisiplinan yang ia miliki di dalam dan sekitar ruang ganti saat pertandingan, saat latihan, bahkan dalam laga pramusim musim ini. Saya pikir dia memiliki sikap yang tepat dari semua orang.
“Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang spesifik, tetapi etos kerja dan mentalitas juara. Saya pikir hal utama adalah membuat tim memulai laga dengan menekan sejak peluit pertama. Saya pikir terlalu sering dalam beberapa musim terakhir mereka memulai dengan sedikit buruk dan kurang bergairah, lalu tim lawan unggul lebih dulu. Setelah itu, sulit untuk bangkit dan mendapatkan hasil, tetapi saya pikir jika Anda bisa langsung menekan dan memulai dengan positif serta menekan lawan, saya rasa dia punya peluang untuk berhasil.”
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Jadwal Manchester United 2026-27: Laga persahabatan & pembuka Premier League
United mampu memperkuat skuad mereka jelang musim 2026-27, dengan pemain seperti Youri Tielemans dan Andrey Santos didatangkan. Tambahan amunisi masih dianggap diperlukan di lini pertahanan dan serangan.
Musim baru Premier League kini tinggal hitungan pekan lagi, dengan Manchester United dijadwalkan memulai langkah mereka melawan Hull City pada 22 Agustus, setelah menghadapi Paris Saint-Germain, Leeds, dan AC Milan dalam laga-laga uji coba terakhir mereka.
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