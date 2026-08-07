Sharpe adalah sosok lain yang menjadi bagian dari era keemasan kesuksesan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Carrick tentu memetik banyak pelajaran penting dari masa ketika ia bekerja di bawah pelatih legendaris asal Skotlandia itu.

Saat diminta menyebut karakteristik terpenting yang perlu diambil bos United saat ini dari sosok yang pernah menjadi mentornya, Sharpe menambahkan: “Saya tidak tahu apakah Michael perlu mengambil sesuatu dari Alex Ferguson.

“Saya rasa Anda harus belajar dari manajer-manajer yang pernah Anda bela dan mengambil sedikit dari mereka, tetapi tentu saja mentalitas juara dari Sir Alex. Dia ingin memenangi setiap pertandingan, tidak peduli apakah itu kandang atau tandang, laga sulit atau laga mudah, setiap pertandingan harus dimenangi dan saya rasa Michael juga seperti itu.

“Saya pikir ada kedisiplinan yang ia miliki di dalam dan sekitar ruang ganti saat pertandingan, saat latihan, bahkan dalam laga pramusim musim ini. Saya pikir dia memiliki sikap yang tepat dari semua orang.

“Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang spesifik, tetapi etos kerja dan mentalitas juara. Saya pikir hal utama adalah membuat tim memulai laga dengan menekan sejak peluit pertama. Saya pikir terlalu sering dalam beberapa musim terakhir mereka memulai dengan sedikit buruk dan kurang bergairah, lalu tim lawan unggul lebih dulu. Setelah itu, sulit untuk bangkit dan mendapatkan hasil, tetapi saya pikir jika Anda bisa langsung menekan dan memulai dengan positif serta menekan lawan, saya rasa dia punya peluang untuk berhasil.”