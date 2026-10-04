Penyerang Aston Villa Morgan Rogers menghadirkan momen puncak dalam kemenangan bersejarah Inggris 7-0 atas Kroasia di UEFA Nations League di Rijeka. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua oleh Thomas Tuchel, Rogers menyambar umpan Jude Bellingham sebelum mengecoh kiper dan mencetak gol ketujuh Inggris.

Kemenangan ini mengukuhkan posisi Inggris di peringkat kedua Grup C dengan enam poin.

Rogers menyoroti standar yang sangat tinggi yang ditunjukkan setiap pemain di lapangan.