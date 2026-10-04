Mark Pain
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'Memulai era baru!' - Morgan Rogers kirim pesan tegas setelah menuntaskan kemenangan telak 7-0 Inggris
Rogers melengkapi kemenangan tujuh gol setelah masuk dari bangku cadangan
Penyerang Aston Villa Morgan Rogers menghadirkan momen puncak dalam kemenangan bersejarah Inggris 7-0 atas Kroasia di UEFA Nations League di Rijeka. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua oleh Thomas Tuchel, Rogers menyambar umpan Jude Bellingham sebelum mengecoh kiper dan mencetak gol ketujuh Inggris.
Kemenangan ini mengukuhkan posisi Inggris di peringkat kedua Grup C dengan enam poin.
Rogers menyoroti standar yang sangat tinggi yang ditunjukkan setiap pemain di lapangan.
- Anadolu Agency
Penyerang muda menyebut kemenangan itu sebagai penanda era baru Inggris
Berbicara setelah peluit akhir, Rogers mengungkapkan kebanggaannya atas performa kolektif tim saat menghadapi lawan berpengalaman dan berkualitas papan atas. Ia menegaskan bahwa penampilan tersebut menjadi tolok ukur untuk apa yang ingin dicapai Inggris di bawah Tuchel ke depannya.
Bintang Villa itu mencatat bahwa kedalaman skuad Inggris terbukti terlalu sulit untuk diatasi Kroasia.
"Itu sangat mengesankan dan merupakan performa yang sangat bagus," kata Rogers. "Saya pikir setiap pemain di tim tampil dalam performa terbaiknya. Mengalahkan tim seperti Kroasia, yang sangat bagus, terorganisasi dengan baik, dan punya banyak pengalaman serta pemain berkualitas papan atas, lalu mencetak gol sebanyak itu, adalah bukti betapa baiknya kami bermain dan bagaimana semua orang langsung tampil maksimal sejak awal."
Pemain pengganti menekankan pentingnya antusiasme dan intensitas
Rogers menegaskan bahwa tujuan skuad setelah turnamen-turnamen besar terakhir adalah membangun identitas baru yang ditandai dengan energi dan ketegasan. Ia meminta rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan antusiasme yang sama pada laga-laga berikutnya.
Pemain pengganti Inggris pada babak kedua mempertahankan tempo tinggi yang telah ditetapkan para starter.
"Ini jelas merupakan sebuah pernyataan dan penanda bahwa setelah Piala Dunia kami ingin kembali melangkah, memulai era baru, dan terus maju," tambah Rogers. "Ini adalah penanda yang bagus bagi kami untuk menunjukkan bahwa inilah level permainan yang bisa kami tampilkan melawan tim-tim berkualitas tinggi. Kami hanya perlu terus melangkah maju dengan energi, antusiasme, dan intensitas yang sama."
- Pixsell
Rogers bertekad mengamankan tempat reguler di skuad Inggris
Rogers meninggalkan Rijeka setelah semakin menegaskan kapasitasnya sebagai opsi serangan yang berharga bagi Thomas Tuchel. Inggris kini mengalihkan perhatian ke pertandingan Grup C berikutnya.
Kroasia tetap berada di dasar klasemen grup dengan tiga poin.
Rogers berupaya melanjutkan performa golnya saat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga internasional berikutnya.
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