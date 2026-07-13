‘Memulai dari nol’ - Pekerjaan di Italia yang berhasil dikuasai Scott McTominay dijelaskan oleh mantan bintang Serie A yang menghadapi tantangan serupa setelah meninggalkan Inggris

Ada spekulasi bahwa McTominay akan kembali ke Liga Premier, tetapi tampaknya pemain berusia 29 tahun yang penuh energi ini tidak perlu mempertimbangkan untuk menelusuri kembali jejak karier profesionalnya—mengingat segalanya berjalan sangat baik baginya di Napoli.

Mantan pemain timnas Skotlandia, Kenny Miller, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan terdekat: “Sepertinya dia benar-benar menikmati hidup di Italia. Sepertinya citranya telah berubah total!

“Dia benar-benar sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di Napoli. Dia jelas sangat menikmati sepak bolanya. Apalagi sebagai pemain, ketika kamu berhasil meraih gelar, masuk ke liga tersebut, memenangkan liga, dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga.

“Saya yakin akan ada klub yang ingin merekrut Scott McTominay, itu memang sifat sepak bola, tapi mungkin butuh sesuatu yang istimewa baginya untuk hengkang, karena sepertinya dia sangat dicintai oleh para penggemar. Seberapa tinggi mereka menghargainya dan bagaimana mereka membicarakannya, itu sesuatu yang istimewa bagi seorang pemain untuk merasakannya, merasakan cinta itu.

“Kamu hanya merasa nyaman menikmati sepak bolamu. Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang itu. Terkadang ketika kamu pindah dan gaya permainannya berbeda atau pelatihnya berbeda, ada unsur-unsur lain yang memengaruhi penampilanmu. Baik sebagai pemain maupun kebahagiaanmu, itu tidak selalu mudah. Intinya, ‘Aku sudah melakukannya di sana, aku akan langsung terjun ke sana dan melakukan hal yang persis sama serta merasakan hal yang sama’.

“Akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan olehnya. Namun satu hal yang pasti, jika Scott menginginkan perubahan, dan jika Liga Premier adalah tempat yang ingin ia tuju kembali, saya yakin akan ada banyak klub yang dengan senang hati akan merekrutnya.”