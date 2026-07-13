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‘Memulai dari nol’ - Pekerjaan di Italia yang berhasil dikuasai Scott McTominay dijelaskan oleh mantan bintang Serie A yang menghadapi tantangan serupa setelah meninggalkan Inggris
Pemungutan suara MVP & Ballon d'Or: McTominay tampil gemilang di Serie A
Hanya sedikit orang yang bisa memprediksi bahwa McTominay akan mencapai prestasi setinggi ini ketika transfernya senilai £26 juta ($35 juta) dari Old Trafford disetujui pada musim panas 2024. Pemain timnas Skotlandia itu pada saat itu dianggap sebagai gelandang bertahan yang pekerja keras, namun tidak menonjol.
Ia telah bertransformasi menjadi gelandang serang nomor 10 yang agresif saat unjuk gigi di Napoli, dengan mencatatkan angka-angka terbaik dalam kariernya di lini depan serta mencetak 27 gol selama dua musim yang produktif. Setelah merebut gelar Scudetto pada 2025, ia mencatatkan sejarah dengan meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dan finis di peringkat ke-18 dalam pemungutan suara Ballon d’Or yang bergengsi.
McTominay kini dipuji oleh para penggemar yang dulu mengidolakan Diego Maradona, pemain Argentina terbaik sepanjang masa, dan ia pun merasakan kebahagiaan baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia tampil gemilang di putaran final Piala Dunia 2026 dan kini kembali menjadi bahan spekulasi terkait transfer bernilai besar.
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Mengapa sepak bola Italia sulit ditaklukkan oleh pemain asing
Saat ditanya mengenai penilaiannya terhadap masa-masa McTominay di Italia dan dampak luar biasa yang telah ia ciptakan, mantan bek Sampdoria Walker—dalam wawancara terkait taruhanPiala Dunia—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, tahun pertama saat Anda pindah ke Italia, khususnya, itu sulit. Sangat, sangat sulit. Jadi, dia berhasil melewatinya dengan gemilang. Menurut saya, Anda harus bergabung dengan tim yang sudah berjalan dengan baik, dan itu membantu Anda beradaptasi.
“Tapi kalau kamu pernah bermain di Italia, segala hal tentang Italia itu luar biasa. Jadi, kalau kamu bukan orang Italia, kamu nggak akan langsung dianggap hebat di sana. Kamu harus membuktikan diri. Dan salut buat Scott, dia sudah pergi ke sana, menantang semua orang, dan sangat dihormati oleh setiap orang Italia.
“Menurut saya itu hal yang sulit dilakukan, karena jika kamu bukan orang Italia, kamu memulai dari posisi yang jauh di bawah. Dalam hal kemampuan, bagi mereka, kamu harus keluar dan membuktikan diri lagi. Tidak peduli apa yang sudah kamu lakukan di tempat lain, kamu harus melakukannya di Italia.
“Sebagai seseorang yang pernah bermain di sana, tahun pertama benar-benar sangat berat. Jadi, menurut saya, semakin lama dia bertahan, semakin baik pula performanya. Ini luar biasa baginya. Dia menghadapinya dengan sangat baik, terutama pada bulan-bulan awal.”
Rumor transfer: Akankah McTominay pindah klub lagi?
Ada spekulasi bahwa McTominay akan kembali ke Liga Premier, tetapi tampaknya pemain berusia 29 tahun yang penuh energi ini tidak perlu mempertimbangkan untuk menelusuri kembali jejak karier profesionalnya—mengingat segalanya berjalan sangat baik baginya di Napoli.
Mantan pemain timnas Skotlandia, Kenny Miller, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan terdekat: “Sepertinya dia benar-benar menikmati hidup di Italia. Sepertinya citranya telah berubah total!
“Dia benar-benar sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di Napoli. Dia jelas sangat menikmati sepak bolanya. Apalagi sebagai pemain, ketika kamu berhasil meraih gelar, masuk ke liga tersebut, memenangkan liga, dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga.
“Saya yakin akan ada klub yang ingin merekrut Scott McTominay, itu memang sifat sepak bola, tapi mungkin butuh sesuatu yang istimewa baginya untuk hengkang, karena sepertinya dia sangat dicintai oleh para penggemar. Seberapa tinggi mereka menghargainya dan bagaimana mereka membicarakannya, itu sesuatu yang istimewa bagi seorang pemain untuk merasakannya, merasakan cinta itu.
“Kamu hanya merasa nyaman menikmati sepak bolamu. Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang itu. Terkadang ketika kamu pindah dan gaya permainannya berbeda atau pelatihnya berbeda, ada unsur-unsur lain yang memengaruhi penampilanmu. Baik sebagai pemain maupun kebahagiaanmu, itu tidak selalu mudah. Intinya, ‘Aku sudah melakukannya di sana, aku akan langsung terjun ke sana dan melakukan hal yang persis sama serta merasakan hal yang sama’.
“Akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan olehnya. Namun satu hal yang pasti, jika Scott menginginkan perubahan, dan jika Liga Premier adalah tempat yang ingin ia tuju kembali, saya yakin akan ada banyak klub yang dengan senang hati akan merekrutnya.”
- Getty
Kontrak McTominay: Napoli tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya
McTominay terikat kontrak hingga tahun 2028, yang berarti Napoli tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Ada spekulasi bahwa mereka akan berusaha merundingkan persyaratan baru dengan pemain yang dengan cepat meraih status pahlawan kultus ini.
Dulu, tidak lama lalu, para pemain Inggris biasanya enggan meninggalkan zona nyaman mereka. Kini hal itu tidak lagi berlaku, karena para pemain semakin sering melebarkan sayap, seperti yang ditunjukkan oleh McTominay dan Harry Kane yang membuktikan apa yang dapat dicapai melalui kombinasi yang tepat antara sikap dan kerja keras.
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