"Memukul adalah solusinya"... Di Maria Bongkar Rencana Mourinho untuk Menghentikan Messi dan Barcelona

Pemain asal Argentina, Angel Di Maria, mengungkap instruksi yang biasa diberikan Jose Mourinho kepada para pemain Real Madrid untuk mencoba menghentikan Barcelona yang dipimpin Pep Guardiola, sembari mengenang kembali atmosfer panas pertemuan antara dua rival tersebut selama periode pertama pelatih asal Portugal itu bersama tim Kerajaan.

Di Maria mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Sport, saat ia mengenang hari-hari itu: "Mourinho menanamkan ke dalam benak setiap pemain Real Madrid bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Barcelona adalah dengan memukul." Lima gol Barcelona mengungkap penderitaan Real Madrid.

Winger asal Argentina itu mengenang kembali sulitnya menghadapi Barcelona yang mendominasi penguasaan bola dan memaksa lawan-lawannya berlari mengejarnya, sambil mencontohkan kekalahan telak yang dialami Real Madrid dengan skor 0-5 di Stadion Camp Nou.

Di Maria berkata soal pertandingan itu: "Rasanya saya tidak pernah bermain dalam sebuah pertandingan di mana saya begitu sedikit menyentuh bola, seperti lima gol di Camp Nou itu."

Ia menambahkan: "Saya berusaha menekan, tetapi bola tidak pernah ada di tempat yang saya tuju. Itu sungguh tak masuk akal."