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Real Madrid CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Memukul adalah solusinya"... Di Maria Bongkar Rencana Mourinho untuk Menghentikan Messi dan Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
A. Di Maria
L. Messi
J. Mourinho
P. Guardiola
Spanyol
Argentina
Portugal

Pengakuan mengejutkan soal masa jabatan pertama

Pemain asal Argentina, Angel Di Maria, mengungkap instruksi yang biasa diberikan Jose Mourinho kepada para pemain Real Madrid untuk mencoba menghentikan Barcelona yang dipimpin Pep Guardiola, sembari mengenang kembali atmosfer panas pertemuan antara dua rival tersebut selama periode pertama pelatih asal Portugal itu bersama tim Kerajaan.

Di Maria mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Sport, saat ia mengenang hari-hari itu: "Mourinho menanamkan ke dalam benak setiap pemain Real Madrid bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Barcelona adalah dengan memukul." Lima gol Barcelona mengungkap penderitaan Real Madrid.

Winger asal Argentina itu mengenang kembali sulitnya menghadapi Barcelona yang mendominasi penguasaan bola dan memaksa lawan-lawannya berlari mengejarnya, sambil mencontohkan kekalahan telak yang dialami Real Madrid dengan skor 0-5 di Stadion Camp Nou.

Di Maria berkata soal pertandingan itu: "Rasanya saya tidak pernah bermain dalam sebuah pertandingan di mana saya begitu sedikit menyentuh bola, seperti lima gol di Camp Nou itu."

Ia menambahkan: "Saya berusaha menekan, tetapi bola tidak pernah ada di tempat yang saya tuju. Itu sungguh tak masuk akal."

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    Di Maria menyinggung ketegangan hebat yang menyelimuti duel-duel Real Madrid dan Barcelona dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 20 hari, yang menyaksikan pertemuan-pertemuan krusial antara kedua tim, mulai dari final Copa del Rey hingga semifinal Liga Champions Eropa.

    Pemain Argentina itu mengenang kontras antara atmosfer pertandingan-pertandingan tersebut dengan hubungan yang menyatukan para pemain kedua tim di timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Di timnas, semuanya adalah teman, dan mereka dengan mudah mengalahkan tim mana pun yang mereka hadapi, tetapi ketika mereka bermain melawan satu sama lain, mereka saling melayangkan pukulan."

    Ia juga mengingat tendangan yang ia arahkan kepada Lionel Messi pada final Copa del Rey tahun 2011, dalam upaya menghentikan serangan balik Barcelona.

    Di Maria berkata: "Saya meminta maaf kepadanya, tetapi jika kamu tidak menjatuhkannya, kamu tidak akan bisa mencegah mereka mencetak gol." Pernyataan-pernyataan ini kembali mencuat seiring dekatnya duel baru antara Real Madrid dan Barcelona, Minggu malam ini, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol, terlebih di tengah kembalinya Mourinho ke kursi kepemimpinan teknis tim ibu kota pada awal musim ini.

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