Penunjukan Iraola sebagai manajer Liverpool menandai perubahan signifikan dari masa jabatan pendahulunya. Pelatih asal Spanyol itu datang dengan filosofi yang kerap digambarkan sebagai sepakbola "rock and roll", dengan mengutamakan gaya bermain berintensitas tinggi dan pressing tinggi yang sebelumnya mendefinisikan era keemasan klub di Anfield.

Kembali ke pendekatan penuh energi ini seharusnya cocok untuk sebagian besar skuad saat ini, bahkan setelah perubahan besar yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Planet Football, Iraola diperkirakan akan lebih memilih formasi 4-2-3-1, meski penerapan taktik spesifiknya akan berbeda dari susunan yang terlihat musim lalu.



