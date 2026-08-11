Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Memprediksi starting XI Liverpool di bawah manajer baru Andoni Iraola untuk musim 2026-27
Arah taktik baru
Penunjukan Iraola sebagai manajer Liverpool menandai perubahan signifikan dari masa jabatan pendahulunya. Pelatih asal Spanyol itu datang dengan filosofi yang kerap digambarkan sebagai sepakbola "rock and roll", dengan mengutamakan gaya bermain berintensitas tinggi dan pressing tinggi yang sebelumnya mendefinisikan era keemasan klub di Anfield.
Kembali ke pendekatan penuh energi ini seharusnya cocok untuk sebagian besar skuad saat ini, bahkan setelah perubahan besar yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Planet Football, Iraola diperkirakan akan lebih memilih formasi 4-2-3-1, meski penerapan taktik spesifiknya akan berbeda dari susunan yang terlihat musim lalu.
- Getty
Mengintegrasikan ketangguhan lini pertahanan
Lini pertahanan siap diperbarui, dengan Jeremy Jacquet diperkirakan akan langsung dipercepat masuk ke tim setelah kedatangannya dari Rennes. Atletismenya membuatnya sangat cocok untuk garis pertahanan tinggi yang dituntut Iraola, sementara perekrutan pinjaman terbaru Ronald Araujo memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, Milos Kerkez diperkirakan akan mulai menemukan performa terbaiknya dalam musim keduanya di Anfield. Di bawah arahan pelatih yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Bournemouth, bek sayap itu bisa jadi akan menjalani musim terobosannya saat ia makin menyatu dengan sistem sang manajer.
Intensitas menyerang dan kreativitas
Lini tengah dan lini serang akan menjadi ruang mesin dari sistem Iraola, dengan Dominik Szoboszlai diperkirakan menjadi komponen krusial. Kemampuan pressing elite pemain asal Hungaria itu membuatnya sangat cocok dengan tuntutan energi tinggi dari manajer baru tersebut, sehingga ia bisa tampil maksimal dalam peran favoritnya.
Florian Wirtz juga siap menjalani musim yang signifikan, dengan etos kerja tingginya saat tidak menguasai bola sangat sesuai dengan gaya Iraola. Lebih ke depan, Alexander Isak akan memimpin lini depan, berupaya memanfaatkan komitmen sang manajer terhadap pressing cerdas untuk menemukan kembali ketajamannya di depan gawang.
- Getty
Menatap masa depan
Meski kerangka utama tim sudah terbentuk, klub itu masih dikaitkan dengan sejumlah tambahan pemain, terutama di area sayap. Bradley Barcola dari PSG tetap menjadi target utama, dan jika Liverpool bisa mengamankan tanda tangannya, ia akan memberi peningkatan dinamis di sektor sayap.
Dengan skuad yang masih terus berkembang, Iraola akan fokus membina talenta seperti Rio Ngumoha yang masih muda. Dengan menyeimbangkan para bintang yang sudah mapan dengan penyesuaian taktik ambisius serta potensi rekrutan baru, sang manajer berupaya membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di semua ajang musim ini, dengan formasi 4-2-3-1 yang menampilkan Alisson, Guela Doue, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, Alexander Isak, dan Bradley Barcola.
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