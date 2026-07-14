Mempimpin Argentina meraih kemenangan atas Inggris di Piala Dunia adalah satu-satunya hal yang masih kurang dalam karier ajaib Lionel Messi, saat ia berupaya meniru jejak Diego Maradona

Menariknya, ia kini juga akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Meskipun telah tampil dalam 205 pertandingan untuk negaranya, Messi belum pernah bermain melawan Inggris. Namun, hal itu akan berubah di Atlanta pada hari Rabu.

"Tentu saja, bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim raksasa, dan pertandingan melawan tim-tim raksasa selalu istimewa," kata Messi kepada wartawan setelah kemenangan Argentina di perempat final atas Swiss. "Secara pribadi, ini adalah pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Saya sudah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi itu juga akan menjadi hal yang menyenangkan."

Namun, bagi kisah Piala Dunia Messi, laga semifinal melawan Inggris lebih dari sekadar "menyenangkan"; ini adalah kesempurnaan murni, sebuah kesempatan tak terduga untuk menorehkan namanya dalam legenda seputar salah satu pertandingan paling terkenal (atau paling kontroversial) dalam sepak bola.

Messi telah meniru Diego Maradona dalam banyak hal, dan bahkan melampauinya dalam hal-hal lain. Bahkan sebelum akhirnya ia berhasil meraih trofi Piala Dunia dengan dominasi ala Maradona di Qatar 2022, ia telah membawa Argentina meraih kejayaan di Copa America di Maracana, markas spiritual rival abadi Albiceleste, Brasil. Namun, kemenangan di Piala Dunia atas Inggris akan menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa.