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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Mempimpin Argentina meraih kemenangan atas Inggris di Piala Dunia adalah satu-satunya hal yang masih kurang dalam karier ajaib Lionel Messi, saat ia berupaya meniru jejak Diego Maradona

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup
England
D. Maradona
FEATURES
England vs Argentina

Menjelang dimulainya Piala Dunia keenam Lionel Messi, pendapat umum yang beredar adalah bahwa ia sudah mengalami dan mencapai segalanya. Setelah secara efektif mengakhiri karier sepak bolanya empat tahun lalu di Qatar, bahkan ada kekhawatiran bahwa mustahil baginya, di usia 39 tahun, untuk menambah warisannya—malah justru sedikit menodainya. Namun, Messi telah menghabiskan seluruh kariernya dengan membantah anggapan umum tersebut dan justru berhasil memperkuat statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa dengan menjadi pencetak gol dan pemberi assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia selama perjalanan Argentina menuju semifinal.

Menariknya, ia kini juga akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Meskipun telah tampil dalam 205 pertandingan untuk negaranya, Messi belum pernah bermain melawan Inggris. Namun, hal itu akan berubah di Atlanta pada hari Rabu.

"Tentu saja, bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim raksasa, dan pertandingan melawan tim-tim raksasa selalu istimewa," kata Messi kepada wartawan setelah kemenangan Argentina di perempat final atas Swiss. "Secara pribadi, ini adalah pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Saya sudah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi itu juga akan menjadi hal yang menyenangkan."

Namun, bagi kisah Piala Dunia Messi, laga semifinal melawan Inggris lebih dari sekadar "menyenangkan"; ini adalah kesempurnaan murni, sebuah kesempatan tak terduga untuk menorehkan namanya dalam legenda seputar salah satu pertandingan paling terkenal (atau paling kontroversial) dalam sepak bola.

Messi telah meniru Diego Maradona dalam banyak hal, dan bahkan melampauinya dalam hal-hal lain. Bahkan sebelum akhirnya ia berhasil meraih trofi Piala Dunia dengan dominasi ala Maradona di Qatar 2022, ia telah membawa Argentina meraih kejayaan di Copa America di Maracana, markas spiritual rival abadi Albiceleste, Brasil. Namun, kemenangan di Piala Dunia atas Inggris akan menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    'Sejarah yang kaya'

    Lionel Scaloni segera berusaha meredam arti penting lawan Argentina di semifinal Rabu nanti.

    "Ini hanyalah pertandingan sepak bola, oke?" kata pelatih Albiceleste itu. "Itulah yang bisa saya katakan. Ini adalah pertandingan sepak bola dan kami akan menghadapi lawan yang sangat tangguh dengan pelatih yang hebat. Dan ini hanyalah pertandingan sepak bola. Itu saja."

    Dan dia benar, dalam arti tertentu, tetapi hanya dalam arti bahwa akan ada satu bola dan 22 pemain di lapangan. Karena pertandingan Argentina melawan Inggris bukanlah sekadar pertandingan sepak bola biasa.

    Seperti yang dikatakan gelandang Jose Manuel Lopez setelah kemenangan 3-1 atas Swiss, "Dari sudut pandang di luar lapangan, ini adalah pertandingan dengan sejarah panjang yang penuh dengan penderitaan dan banyak peristiwa di baliknya."


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    'Hewan'

    Persaingan Inggris dan Argentina di Piala Dunia sudah ada sejak tahun 1962, namun ketegangan di antara keduanya bermula dari pertemuan kedua mereka empat tahun kemudian, ketika pelatih Three Lions, Alf Ramsey, menyebut lawan timnya sebagai “binatang” setelah pertandingan yang penuh emosi di Wembley—yang dimenangkan tuan rumah berkat gol kontroversial dari Geoff Hurst.

    Para penggemar muda tentu akan mengingat kartu merah yang diterima David Beckham di Prancis '98 — serta penebusannya di Jepang dan Korea Selatan. Namun, tak peduli kapan Anda lahir, sekadar menyebut nama Inggris dan Argentina dalam konteks sepak bola langsung membangkitkan gambaran tentang pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko yang epik, pertarungan paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah turnamen tersebut.

    Seperti yang dikatakan Messi sendiri, “Semua yang saya lihat dan ingat [tentang pertandingan itu] berasal dari video dan gambar yang terus-menerus ditonton dan dihidupkan kembali oleh orang-orang Argentina.” Dan Maradona adalah alasannya.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    'Kita semua melihatnya'

    Saat merenungkan popularitasnya yang tak lekang oleh waktu dalam otobiografinya, 'Touched by God', Maradona menulis, "Masih ada anak-anak berusia 10 tahun di luar sana hari ini yang mengenakan jersey bertuliskan namaku di punggungnya. Dan kegilaan semacam itu hanya bisa dijelaskan oleh satu gol. Atau mungkin dua..." Tak pernah ada kata 'mungkin' dalam hal ini.

    Pada 22 Juni 1986, Maradona mencetak dua gol yang dengan tepat menggambarkan mengapa ia tetap menjadi pemain paling kontroversial dalam sejarah sepak bola. Pada menit ke-51 pertandingan di Azteca, Maradona menggunakan tangannya untuk mengarahkan bola melewati kiper Inggris Peter Shilton yang sedang maju, dan masuk ke gawang.

    "Kita semua melihatnya," kata mantan pemain sayap Liverpool, John Barnes, kepada GOAL. "Semua orang di bangku cadangan – para pemain, para pelatih, manajer – kita semua melihatnya dengan jelas. Kita semua tahu dia menyentuh bola dengan tangannya, tapi saya tidak menyalahkan Maradona. Saya menyalahkan wasit dan ofisial yang tidak melihatnya. Saya tidak pernah memiliki masalah apa pun dengan Maradona. Dia adalah pemain terbaik di dunia. Dan saya hanya mengamati semua yang dia lakukan.

    "Tentu saja, saya mengikuti pertandingan itu dan mendukung tim kami. Namun, saya bahkan menyaksikannya saat pemanasan. Menyaksikan pemain terbaik di dunia – mungkin yang terbaik sepanjang masa – menunjukkan kemampuannya sungguh menggetarkan.

    "Dan, tahukah kamu, gol keduanya tidak buruk, bukan?" Tentu saja tidak.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Petualangan pribadi'

    Bahkan, gol kedua Maradona melawan Inggris tetap menjadi aksi individu terhebat dalam sejarah sepak bola, di mana pemain bernomor punggung 10 itu meluncurkan bola ke gawang setelah menerobos melewati lima pemain, termasuk Shilton, dengan 11 sentuhan dalam waktu hanya 11 detik.

    "Awalnya, saya ikut bersamanya," ungkap rekan sesama penyerang, Jorge Valdano, kemudian, "tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya hanyalah penonton biasa. Itu adalah golnya dan tidak ada hubungannya dengan tim. Itu adalah petualangan pribadi Diego, yang benar-benar spektakuler." Memang, Valdano kemudian membandingkan perjalanan Maradona dengan perjalanan Ulysses

    "Deskripsi yang sama berlaku bagi pahlawan dalam Odyssey: bijaksana, licik, cerdik, tajam, terampil, cerdik, penipu, dan licin," tulis Valdano di The Guardian. "Sepak bola Diego dibangun atas keindahan, kreativitas, kebanggaan, dan keberanian, serta—pada sore itu melawan Inggris—atas rasa cinta yang mendalam terhadap Argentina, selain bakat dan kesadarannya.

    "Diego mencetak gol yang luar biasa dan satu gol lagi di mana ia melakukan kecurangan. Dan itulah contoh terbaik dari ungkapan yang sering digunakan, bahkan pada momen-momen yang kurang tepat daripada ini: ia berada di atas kebaikan dan kejahatan."

    Tidak banyak orang Inggris yang memandangnya dengan cara yang sama. Sifat gol pembuka dalam pertandingan di Mexico City itu membuat pertandingan tersebut diselimuti kontroversi, terutama karena Inggris berhasil memperkecil ketertinggalan mereka di menit-menit akhir, saat Gary Lineker menyundul umpan silang dari Barnes ke gawang. Bobby Robson dan para pemainnya, wajar saja, merasa bahwa mereka tidak akan kalah jika Maradona tidak curang.

    Akibatnya, rasa marah mereka semakin memuncak ketika pelaku secara efektif mengklaim adanya campur tangan ilahi dengan mengatakan bahwa ia mencetak gol “sedikit dengan kepala Maradona” dan “sedikit dengan Tangan Tuhan”. Shilton yang geram juga kesal dengan politisasi kemenangan Argentina tersebut.

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Pembalasan simbolis'

    Pertandingan perempat final itu digelar hanya empat tahun setelah Perang Falkland, yang melibatkan Argentina dan Britania Raya dalam perebutan dua wilayah di bawah kekuasaan Britania di Samudra Atlantik Selatan. Maradona menegaskan menjelang pertandingan bahwa laga tersebut “hanya soal sepak bola”, namun baik Valdano maupun rekan seprofesinya dari Inggris, Lineker, kemudian mengakui bahwa mustahil bagi kedua tim untuk mengabaikan latar belakang yang penuh ketegangan tersebut.

    Maradona juga kemudian mengaku dalam film dokumenter karya Asif Kapadia bahwa mengalahkan Inggris adalah "perasaan yang indah, semacam balas dendam simbolis atas Inggris" atas kehilangan las Malvinas. Ia juga mengklaim bahwa ia mengatakan kepada rekan-rekan setimnya bahwa ia tidak merasa malu atas sifat curang dari 'Tangan Tuhan'.

    “Saya berkata kepada mereka: ‘Mereka yang mencuri dari seorang pencuri berhak mendapatkan pengampunan selama 100 tahun,’” jelasnya dalam acara TV-nya ‘La Noche del 10’. “Dan orang-orang Inggris telah melakukan banyak hal kepada kami...”


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Misi seorang diri

    Pertandingan hari Rabu di Atlanta tidak akan sarat muatan politik seperti pertandingan perempat final tahun 1986, namun para pemain Argentina menari-nari di ruang ganti mereka di Kansas City pada hari Sabtu, sambil bersumpah akan mengalahkan Inggris “Demi Malvinas, demi Diego, dan demi Piala Dunia terakhir Leo!”

    Akibatnya, pertarungan yang ketat, menegangkan, dan sangat kompetitif dipastikan akan terjadi, terutama karena pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting secara olahraga bagi Inggris. The Three Lions belum pernah mencapai final Piala Dunia sejak menjuarai turnamen tersebut pada tahun 1966, dan ada perasaan bahwa tim Argentina ini bisa dikalahkan setelah serangkaian penampilan yang kurang memuaskan hingga saat ini.

    Namun, jika sang juara bertahan memang mengecewakan sejauh ini, Messi jelas tidak demikian. Sementara beberapa rekan setimnya hanya sekadar menipu harapan, ia terus melampaui semua ekspektasi. Lagi pula, delapan gol dan dua assist dalam enam pertandingan sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi pemain mana pun, tetapi hal itu benar-benar luar biasa bagi seorang pria berusia 39 tahun yang hampir tak bisa berlari lagi.

    Kami mengira sudah melihat segalanya dari Messi, tetapi jelas kami salah. Ia belum sepenuhnya selesai. Kisahnya berlanjut, dan setidaknya masih ada satu bab lagi—yang berpotensi mengubah alur cerita—yang belum ditulis. Terlepas dari semua rekor luar biasa dan pencapaian mengagumkannya, Messi belum sepenuhnya menyamai mitos seputar Maradona. Sejujurnya, ia mungkin tidak akan pernah bisa, dan hal itu kemungkinan lebih berkaitan dengan urusan di luar lapangan daripada hal lain.

    Namun, kemenangan di Piala Dunia atas Inggris tak diragukan lagi akan menambah warisan yang sebelumnya dianggap sudah lengkap. Ini benar-benar satu-satunya hal yang belum dicapai oleh GOAT, satu-satunya hal yang masih kurang dari karier ajaib Messi.

    Sejujurnya, peluangnya mungkin tidak menguntungkannya. Harry Kane dan Jude Bellingham mungkin lebih berpeluang menjadi penentu kemenangan di Atlanta. Namun, sama seperti pertandingan perempat final 1986 antara Inggris dan Argentina yang, seperti kata Barnes, “sepenuhnya tentang Maradona”, semifinal 2026 bisa saja sepenuhnya tentang pemain Argentina lainnya yang sedang menjalani petualangan pribadi yang benar-benar spektakuler, sebuah misi satu orang untuk memenangkan Piala Dunia keduanya.

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