Memphis Depay terancam sanksi larangan bermain enam pertandingan setelah pengadilan mengajukan gugatan karena bintang Corinthians itu kedapatan menggunakan ponsel saat duduk di bangku cadangan
Kemungkinan penangguhan dan tuntutan hukum
Kejaksaan STJD telah mendakwa Memphis berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Keadilan Olahraga Brasil (CBJD), yang mengatur tentang perilaku yang bertentangan dengan disiplin atau etika olahraga. Jika terbukti bersalah, penyerang tersebut terancam sanksi skorsing selama satu hingga enam pertandingan, serta denda yang besarnya sebanding dengan tingkat keparahan pelanggarannya.
Kekhawatiran terkait pengaruh dan pengendalian disiplin
Menurut pengadilan, perilaku pemain tersebut sangat memprihatinkan mengingat statusnya yang terkenal di media. Jaksa penuntut menyatakan bahwa seorang bintang sekelas dirinya memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku orang lain, yang berpotensi membuat penggunaan perangkat elektronik di bangku cadangan menjadi hal yang lumrah. Mereka berpendapat bahwa hal ini melemahkan kontrol disiplin, membuka peluang terjadinya komunikasi yang tidak semestinya, serta menimbulkan kesulitan tambahan bagi ofisial dalam menegakkan peraturan. Insiden tersebut terjadi setelah Memphis diganti pada babak pertama akibat cedera otot.
Penjelasan Depay
Menyusul reaksi negatif tersebut, Memphis turun ke media sosial untuk memberikan klarifikasi kepada para penggemar dan pihak berwenang. Penyerang tersebut menegaskan bahwa penggunaan perangkat tersebut bukanlah sekadar gangguan biasa, melainkan kebutuhan profesional yang mendesak terkait kondisi fisiknya dan komitmennya terhadap tim nasional Belanda.
Melalui akun X resminya, sang pemain menjelaskan: "Hanya untuk mengklarifikasi, saat saya menggunakan ponsel itu semata-mata untuk berkomunikasi dengan tim medis di Belanda pada saat itu. Saya keluar untuk menunjukkan dukungan kepada tim saya, meskipun saya bisa saja tetap berada di ruang ganti karena cedera. Saya juga kecewa dengan hasilnya. Kami terus bekerja untuk hari-hari yang lebih baik."
Staf Corinthians lainnya yang menjadi sasaran kritik
Proses disiplin ini tidak hanya menimpa bintang asal Belanda tersebut. Corinthians juga harus membela dua anggota departemen sepak bola lainnya. Manajer merek dan bisnis Leonardo Carnevale serta pencari bakat teknis Mauro da Silva telah dilaporkan berdasarkan Pasal 243 dan 258 menyusul insiden yang dilaporkan oleh wasit.
Laporan pertandingannya mencatat protes yang tidak pantas di depan ruang ganti ofisial setelah hasil imbang 1-1. Jika terbukti bersalah, para pihak ini juga dapat menghadapi skorsing enam pertandingan dan denda berat. Klub saat ini sedang menunggu tanggal persidangan.