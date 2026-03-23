Memphis Depay menjelaskan mengapa ia menggunakan HP-nya saat duduk di bangku cadangan Corinthians, sementara dalam video terlihat staf seolah-olah menegur bintang timnas Belanda tersebut

Pertandingan krusial Corinthians melawan Flamengo di Kejuaraan Brasil di Neo Quimica Arena terganggu oleh cedera yang dialami pemain andalan mereka di awal laga. Malam Depay berakhir lebih awal pada menit ke-22 ketika ia terpaksa ditarik keluar akibat cedera, tak lama setelah Yuri Alberto menyamakan kedudukan atas gol pembuka Lucas Paqueta. Pertandingan akhirnya berakhir imbang 1-1, memperpanjang rentetan hasil tanpa kemenangan Timao menjadi enam pertandingan, tetapi hal yang menjadi bahan pembicaraan sebenarnya muncul di akhir babak kedua. Kamera televisi menangkap Depay yang asyik dengan ponselnya saat duduk di bangku cadangan, yang memicu konfrontasi yang terlihat jelas di mana staf klub tampak menegur pemain asal Belanda itu karena menggunakan perangkatnya, mengingat hal itu kemungkinan besar akan tertangkap oleh kamera TV.



