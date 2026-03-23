Memphis Depay menjelaskan mengapa ia menggunakan HP-nya saat duduk di bangku cadangan Corinthians, sementara dalam video terlihat staf seolah-olah menegur bintang timnas Belanda tersebut
Keluar lebih awal dan drama di pinggir lapangan
Pertandingan krusial Corinthians melawan Flamengo di Kejuaraan Brasil di Neo Quimica Arena terganggu oleh cedera yang dialami pemain andalan mereka di awal laga. Malam Depay berakhir lebih awal pada menit ke-22 ketika ia terpaksa ditarik keluar akibat cedera, tak lama setelah Yuri Alberto menyamakan kedudukan atas gol pembuka Lucas Paqueta. Pertandingan akhirnya berakhir imbang 1-1, memperpanjang rentetan hasil tanpa kemenangan Timao menjadi enam pertandingan, tetapi hal yang menjadi bahan pembicaraan sebenarnya muncul di akhir babak kedua. Kamera televisi menangkap Depay yang asyik dengan ponselnya saat duduk di bangku cadangan, yang memicu konfrontasi yang terlihat jelas di mana staf klub tampak menegur pemain asal Belanda itu karena menggunakan perangkatnya, mengingat hal itu kemungkinan besar akan tertangkap oleh kamera TV.
Jalur langsung ke tim nasional
Setelah peluit akhir dibunyikan, Depay mengunggah penjelasan di media sosial bahwa penggunaan ponselnya merupakan kebutuhan profesional, bukan karena kurangnya disiplin. Ia mengungkapkan bahwa setelah diganti, ia langsung berkoordinasi dengan para ahli terkait kondisi kebugarannya menjelang jeda internasional mendatang. "Hanya untuk mengklarifikasi, momen saya dengan ponsel itu murni untuk berkomunikasi dengan staf medis di Belanda pada saat itu," jelasnya. "Saya keluar untuk menunjukkan dukungan kepada tim saya, padahal saya bisa saja tetap berada di dalam ruang ganti karena cedera. Saya juga kecewa dengan hasil pertandingan ini, tetapi kami terus bekerja untuk hari-hari yang lebih baik. Tmj!"
Mendapatkan gelar juara bersama Corinthians, namun masalah cedera masih terus menghantui
Sejak kedatangannya yang penuh sorotan pada September 2024, Depay telah membuktikan bahwa keputusannya untuk pindah ke Brasil adalah langkah yang tepat dengan mencetak 20 gol dan 15 assist dalam 77 penampilannya bersama Corinthians. Pemain berusia 32 tahun ini telah menjadi katalisator bagi klub untuk meraih berbagai gelar, termasuk Campeonato Paulista (2024-25), Piala Brasil (2025), dan Supercopa do Brasil (2026). Namun, kontribusinya sering terganggu oleh cedera fisik yang berkepanjangan, dengan bintang Oranje ini absen dalam 18 pertandingan setelah menghabiskan total 95 hari di bangku cadangan akibat berbagai masalah otot paha belakang dan pergelangan kaki selama masa baktinya di Amerika Selatan.
Persiapan Piala Dunia
Waktu terjadinya cedera terbaru ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Depay sedang bersiap untuk bergabung dengan skuad Belanda dalam laga persahabatan bergengsi melawan Norwegia dan Ekuador. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan penting menjelang Piala Dunia 2026, dan komunikasi langsung yang dilakukan sang penyerang dengan tim medis Belanda menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam rencana timnas yang dipimpin Ronald Koeman. Masih harus dilihat apakah sang penyerang akan mundur dari skuad terbaru akibat cedera yang dialaminya.
