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Memphis Depay masih dalam ketidakpastian kontrak meskipun ingin tetap di Corinthians, karena utang besar menghambat tercapainya kesepakatan
Kebuntuan keuangan menghambat upaya pembaruan di Memphis
Situasi Depay di Corinthians telah mencapai titik kritis dalam negosiasi yang mengancam kelangsungan kariernya di dunia sepak bola Brasil. Menurut informasi terperinci dari UOL, sang pemain telah memberikan sinyal positif terkait perpanjangan kontrak, namun kelangsungan kariernya di klub tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan mengenai utang sebesar €6 juta yang harus dibayarkan klub kepada sang penyerang.
Jurnalis Samir Carvalho melaporkan bahwa niat klub adalah mencicil pembayaran utang tersebut selama masa kontrak dua tahun, idealnya dalam 26 angsuran yang terjangkau. Namun, Depay tidak setuju dengan ketentuan tersebut, sehingga presiden klub memberikan ultimatum dengan bersikeras agar mereka mencapai satu kesepakatan, bukan dua.
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Peran langsung sang penyerang dalam negosiasi tersebut
Menghadapi kebuntuan dalam pembicaraan antara perwakilannya dan petinggi Corinthians, Depay sendiri memutuskan untuk turun tangan secara langsung guna mencoba menyelamatkan kesepakatan tersebut. Dengan kontraknya yang tinggal seminggu lagi akan berakhir, sang pemain berusaha menjalin kontak langsung dengan presiden Osmar Stabile.
Reporter Fabio Lazaro menjelaskan bahwa rombongan Depay "bersikap keras", sehingga sang atlet "telah mengambil alih kendali situasi" dan mengabaikan tawaran dari klub lain hingga mereka menemukan penyelesaian dengan Corinthians.
Risiko hukum dan perselisihan di Parque Sao Jorge
Penolakan pihak Depay untuk membagi utang tersebut ke dalam gaji barunya berkaitan dengan langkah pencegahan hukum. Jika jumlah utang tersebut tidak dimasukkan ke dalam kontrak baru dan angsurannya tidak dibayarkan, klub berisiko harus melunasi utang tersebut secara penuh jika kasus ini dibawa ke pengadilan.
Carvalho menjelaskan: "Singkatnya, hal yang menghambat Memphis untuk memperpanjang kontraknya dengan Corinthians atau menandatangani perpanjangan hari ini adalah utang tersebut. Jika Memphis memutuskan untuk membagi utang tersebut ke dalam kontrak, ia akan memperpanjang kontraknya dengan Corinthians. Namun, jika pihak klub bersikukuh dan mengatakan tidak akan membagi utang tersebut, dan presiden klub di pihak lain juga bersikukuh, maka semuanya akan berakhir."
- Getty Images Sport
Ketidakpastian di balik layar di klub tersebut
Meskipun pembicaraan tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kecil "terbukanya jalan" setelah keterlibatan langsung Depay, situasi internal di Corinthians masih belum sepenuhnya optimis. Depay belum kembali ke Brasil, karena ia sedang berlibur setelah mewakili Belanda di Piala Dunia 2026.
Lazaro menekankan bahwa penyelesaian akhir tampaknya masih jauh, meskipun jadwalnya mendesak, sambil menambahkan, “Situasinya jelas belum selesai, tapi tidak lagi mandek; sudah sedikit terbuka, namun masih belum berada di jalur yang tepat untuk diselesaikan dalam semalam.”
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