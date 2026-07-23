Memphis Depay masih dalam ketidakpastian kontrak meskipun ingin tetap di Corinthians, karena utang besar menghambat tercapainya kesepakatan

Situasi Depay di Corinthians telah mencapai titik kritis dalam negosiasi yang mengancam kelangsungan kariernya di dunia sepak bola Brasil. Menurut informasi terperinci dari UOL, sang pemain telah memberikan sinyal positif terkait perpanjangan kontrak, namun kelangsungan kariernya di klub tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan mengenai utang sebesar €6 juta yang harus dibayarkan klub kepada sang penyerang.

Jurnalis Samir Carvalho melaporkan bahwa niat klub adalah mencicil pembayaran utang tersebut selama masa kontrak dua tahun, idealnya dalam 26 angsuran yang terjangkau. Namun, Depay tidak setuju dengan ketentuan tersebut, sehingga presiden klub memberikan ultimatum dengan bersikeras agar mereka mencapai satu kesepakatan, bukan dua.