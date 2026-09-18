Getty Images Sport
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Memphis Depay dicoret, Xavi umumkan skuad Belanda pertamanya saat Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel mendapat panggilan perdana
Era baru tanpa Memphis
Fajar era Xavi bersama tim nasional Belanda telah tiba dengan sisi yang kejam, karena mantan manajer legendaris Barcelona itu secara sensasional mencoret Memphis Depay. Memphis, yang sedang memburu rekor gol sepanjang masa untuk negaranya, kini dianggap tidak lagi dibutuhkan untuk jeda internasional mendatang. Keputusan itu datang pada saat sang penyerang masih mencari gol pertamanya di Brasil bersama Corinthians, dan Xavi jelas memprioritaskan kebugaran bertanding serta performa di klub ketimbang reputasi historis. Pemilihan ini menjadi pemutusan yang tegas dari era Ronald Koeman, menandakan bahwa tidak ada pemain, terlepas dari status mereka, yang aman dalam siklus baru ini.
- Getty Images Sport
Revolusi pemain muda dan masalah cedera
Meski Memphis menjadi nama besar yang paling menonjol dalam daftar pencoretan, ia bukan satu-satunya pemain senior yang disisihkan. Marten de Roon dan Wout Weghorst juga tidak dipilih. Dari sisi cedera, Frenkie de Jong masih menepi karena masalah lutut yang ia alami saat Piala Dunia, yang berarti reuni antara gelandang itu dan mantan manajernya di Barcelona harus tertunda. Mats Wieffer juga absen karena cedera, sementara karier internasional Stefan de Vrij tampaknya mulai mendekati akhir setelah kepindahannya ke Yunani. Namun, skuad mendapat suntikan dengan kembalinya Jurrien Timber, yang sempat absen cukup lama, termasuk di Piala Dunia, akibat cedera lutut serius.
Masuknya talenta muda menjadi fokus utama dalam skuad pertama Xavi. Ruben van Bommel, putra mantan pemain internasional Oranje Mark van Bommel, mendapat ganjaran atas awal musim yang impresif bersama PSV Eindhoven. Setelah pulih dari cedera ligamen krusiat, pemain muda itu sudah mencatatkan dua gol dan dua assist di liga.
Begitu pula, Gjivai Zechiel berhasil masuk ke dalam rencana setelah memantapkan diri sebagai starter reguler di Feyenoord. Gelandang teknis itu menunjukkan naluri tajam di depan gawang, dengan sudah mencetak lima gol sejauh musim ini.
Veerman kembali saat Van Dijk memberi komitmen
Salah satu alur cerita paling menarik dalam skuad Xavi adalah rehabilitasi Joey Veerman. Gelandang Borussia Dortmund itu sempat menjadi persona non grata di bawah Ronald Koeman setelah penampilan yang mengecewakan melawan Austria di Euro 2024, yang memicu perselisihan yang sangat terbuka di media Belanda terkait kecocokan taktisnya. Namun, awal baru di Bundesliga tampaknya telah meyakinkan Xavi bahwa playmaker berusia 27 tahun itu masih punya peran untuk dimainkan di level tertinggi. Kemampuannya membongkar pertahanan dari lini yang lebih dalam bisa menjadi aset vital dalam sistem Xavi, yang biasanya menuntut kemampuan teknis tinggi dari para gelandang tengah.
Yang krusial, manajer baru itu juga telah mengamankan masa depan langsung kaptennya. Virgil van Dijk sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa ia akan mempertimbangkan masa depannya di level internasional setelah kekecewaan akibat tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko. Setelah pembicaraan pribadi dengan Xavi pada Agustus, andalan Liverpool itu mengonfirmasi bahwa ia akan terus memimpin tim.
Van Dijk tetap menjadi pilar utama lini pertahanan yang juga diperkuat bintang-bintang Premier League, Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke. Menariknya, Xavi juga menunjukkan fleksibilitas terkait para pemain yang pindah ke Timur Tengah, karena Tijjani Reijnders dan Crysencio Summerville sama-sama tetap mempertahankan tempat mereka di dalam skuad meski baru-baru ini pindah ke Saudi Pro League.
- Getty Images
Daftar lengkap skuad Belanda
Kiper: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Bek: Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord)
Penyerang: Justin Kluivert (Bournemouth), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal)
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