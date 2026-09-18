Memphis Depay dicoret, Xavi umumkan skuad Belanda pertamanya saat Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel mendapat panggilan perdana

Meski Memphis menjadi nama besar yang paling menonjol dalam daftar pencoretan, ia bukan satu-satunya pemain senior yang disisihkan. Marten de Roon dan Wout Weghorst juga tidak dipilih. Dari sisi cedera, Frenkie de Jong masih menepi karena masalah lutut yang ia alami saat Piala Dunia, yang berarti reuni antara gelandang itu dan mantan manajernya di Barcelona harus tertunda. Mats Wieffer juga absen karena cedera, sementara karier internasional Stefan de Vrij tampaknya mulai mendekati akhir setelah kepindahannya ke Yunani. Namun, skuad mendapat suntikan dengan kembalinya Jurrien Timber, yang sempat absen cukup lama, termasuk di Piala Dunia, akibat cedera lutut serius.

Masuknya talenta muda menjadi fokus utama dalam skuad pertama Xavi. Ruben van Bommel, putra mantan pemain internasional Oranje Mark van Bommel, mendapat ganjaran atas awal musim yang impresif bersama PSV Eindhoven. Setelah pulih dari cedera ligamen krusiat, pemain muda itu sudah mencatatkan dua gol dan dua assist di liga.

Begitu pula, Gjivai Zechiel berhasil masuk ke dalam rencana setelah memantapkan diri sebagai starter reguler di Feyenoord. Gelandang teknis itu menunjukkan naluri tajam di depan gawang, dengan sudah mencetak lima gol sejauh musim ini.