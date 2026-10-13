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Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Memphis Depay akan absen pada debut Clarence Seedorf saat krisis degradasi Corinthians kian parah setelah dibantai Palmeiras

M. Depay
C. Seedorf
Corinthians vs Vitoria
Corinthians
Vitoria
Serie A

Penyerang Corinthians Memphis Depay akan absen dalam laga debut Clarence Seedorf sebagai pelatih melawan Vitoria setelah menerima kartu kuning yang merugikan saat timnya dihajar Palmeiras dalam derbi hari Minggu. Itu merupakan kartu kuning ketiga bagi pemain andalan asal Belanda tersebut musim ini, yang kian memperburuk situasi klub raksasa Brasil itu dalam perjuangan menghindari degradasi dan bertahan di kasta tertinggi.

  • Tendangan karena kesal berujung skorsing pada saat yang tidak tepat

    Depay harus absen dalam pertandingan pertama pelatih barunya setelah terkena skorsing dalam kekalahan pada laga derbi melawan Palmeiras akhir pekan lalu. Pemain asal Belanda itu mendapat kartu kuning karena menyerang Vitor Roque saat bola berada jauh dari mereka, dalam kekalahan telak 1-4 yang dialami tim Depay. Tindakan gegabah itu membuatnya absen selama hampir dua pekan, hingga lawatan ke Rio de Janeiro pada akhir Oktober.

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    Misi bertahan menuntut pembalikan keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Kekalahan telak dari rival sengit membuat klub itu terpuruk di peringkat ke-16 dengan hanya 32 poin. ESPN Brasil melaporkan bahwa Seedorf kini harus mencatatkan persentase kemenangan terbaik sepanjang karier kepelatihannya untuk mencapai angka 45 poin yang secara tradisional diperlukan guna memastikan tim terhindar dari degradasi. Catatan terbaiknya sebagai pelatih sebelumnya adalah 53 persen bersama AC Milan, sedangkan periode berikutnya bersama Shenzhen, Deportivo La Coruna, dan Kamerun tidak pernah melampaui angka 48 persen.

  • Pelatih sarat prestasi menghadapi tantangan sangat besar

    Memberikan kontrak kepada mantan gelandang itu hingga Desember 2027 merupakan langkah spekulatif yang diambil dalam keputusasaan setelah pemecatan Fernando Diniz. Situasi di lapangan pun nyaris tidak membantu posisinya. Depay menjalani musim yang buruk, dengan hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 27 penampilan bersama klub dan tim nasional. Tekanan kian meningkat setelah rentetan delapan kekalahan membuat mereka memiliki poin yang sama dengan Internacional di zona degradasi.

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    Persaingan menghindari degradasi menghadirkan laga-laga krusial

    Setidaknya ada kabar baik bagi Corinthians: Rodrigo Garro dan Kaio Cesar kembali setelah menjalani skorsing untuk laga melawan Vitoria pada Senin depan yang wajib dimenangi. Setelah pertandingan kandang di Neo Quimica Arena itu, Corinthians akan menghadapi laga-laga krusial melawan sesama tim yang tengah kesulitan, Vasco da Gama dan Mirassol. Dengan hanya delapan pertandingan tersisa, setiap poin sangat berarti bagi salah satu kekuatan tradisional negara itu dalam perjuangannya bertahan di kasta tertinggi.

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