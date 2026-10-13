Setidaknya ada kabar baik bagi Corinthians: Rodrigo Garro dan Kaio Cesar kembali setelah menjalani skorsing untuk laga melawan Vitoria pada Senin depan yang wajib dimenangi. Setelah pertandingan kandang di Neo Quimica Arena itu, Corinthians akan menghadapi laga-laga krusial melawan sesama tim yang tengah kesulitan, Vasco da Gama dan Mirassol. Dengan hanya delapan pertandingan tersisa, setiap poin sangat berarti bagi salah satu kekuatan tradisional negara itu dalam perjuangannya bertahan di kasta tertinggi.