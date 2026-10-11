Carrick saat ini menghadapi sorotan besar di tengah rentetan hasil buruk yang bersejarah bagi timnya. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham Hotspur, pakar bahasa tubuh Darren Stanton menyoroti sejumlah tanda fisik yang menunjukkan bahwa sang pelatih mendekati batas ketahanannya.

Stanton, mantan detektif kepolisian, menilai Carrick tampak berada di bawah tekanan luar biasa. Ia mengidentifikasi empat “tanda bahaya” dalam penampilan Carrick baru-baru ini di hadapan publik. “Pertama, kita melihat ia mengangkat satu bahu, yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak yakin dengan ucapannya ketika mengatakan aspek-aspek tertentu dalam pertandingan sudah lebih baik. Ia sendiri tidak benar-benar percaya pada apa yang dikatakannya,” ujar Stanton kepada OLBG.

Selain itu, kerutan di dahi Carrick disebut sebagai tanda tekanan batin, kecemasan, dan rasa frustrasi yang kian besar. Stanton juga mengamati bahwa Carrick mengatupkan bibirnya dengan sangat rapat, yang ia tafsirkan sebagai upaya sadar untuk menahan perasaannya yang sebenarnya mengenai situasi klub saat ini.