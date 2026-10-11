Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Memperkirakan dirinya akan dipecat!” Pakar bahasa tubuh menemukan empat tanda mengkhawatirkan pada Michael Carrick di Manchester United
Tanda-tanda yang mengkhawatirkan teridentifikasi dari sikap Carrick
Carrick saat ini menghadapi sorotan besar di tengah rentetan hasil buruk yang bersejarah bagi timnya. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham Hotspur, pakar bahasa tubuh Darren Stanton menyoroti sejumlah tanda fisik yang menunjukkan bahwa sang pelatih mendekati batas ketahanannya.
Stanton, mantan detektif kepolisian, menilai Carrick tampak berada di bawah tekanan luar biasa. Ia mengidentifikasi empat “tanda bahaya” dalam penampilan Carrick baru-baru ini di hadapan publik. “Pertama, kita melihat ia mengangkat satu bahu, yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak yakin dengan ucapannya ketika mengatakan aspek-aspek tertentu dalam pertandingan sudah lebih baik. Ia sendiri tidak benar-benar percaya pada apa yang dikatakannya,” ujar Stanton kepada OLBG.
Selain itu, kerutan di dahi Carrick disebut sebagai tanda tekanan batin, kecemasan, dan rasa frustrasi yang kian besar. Stanton juga mengamati bahwa Carrick mengatupkan bibirnya dengan sangat rapat, yang ia tafsirkan sebagai upaya sadar untuk menahan perasaannya yang sebenarnya mengenai situasi klub saat ini.
- Getty Images Sport
Bahasa tubuh Carrick menunjukkan ketidaknyamanan
Indikator signifikan terakhir yang disebutkan adalah gerakan Carrick menjulurkan lidah untuk menenangkan diri. Stanton membandingkannya dengan perilaku menenangkan diri yang kerap terlihat pada anak-anak kecil ketika mereka merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar.
"Menjulurkan lidah adalah gerakan untuk menenangkan diri yang kita lihat pada anak-anak yang masih sangat kecil ketika mereka tidak senang dan merasa tidak nyaman dalam suatu situasi. Carrick juga merasa sangat tidak nyaman saat ini dengan pekerjaannya dan bagaimana keadaan berjalan baginya," jelas Stanton.
Ia juga mencatat bahwa Carrick tampak pucat dan berkeringat cukup banyak. Menurutnya, hal itu mengisyaratkan respons fisiologis untuk "melarikan diri", yakni dorongan naluriah sang manajer untuk menjauh sejauh mungkin dari situasi penuh tekanan di Old Trafford.
Kesulitan di lapangan terus berlanjut
Persoalan taktis dan psikologis yang disebut para pakar tercermin dalam serangkaian hasil buruk Manchester United. Saat menghadapi Tottenham Hotspur, United tampak berada di atas angin ketika Bryan Mbeumo mencetak gol pada menit ke-73, disusul tak lama kemudian oleh kartu merah untuk Rodrigo Bentancur dari Tottenham.
Namun, meski unggul jumlah pemain, tim asuhan Carrick bermain lebih bertahan dan membiarkan Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada masa tambahan waktu. Kegagalan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan ini terus berulang. Tim tersebut gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir yang mereka akhiri dengan keunggulan jumlah pemain. Suasana pun memanas, dengan para suporter mencemooh tim saat jeda babak pertama maupun setelah peluit akhir berbunyi.
- Getty Images Sport
Awal musim terburuk Man Utd dalam 40 tahun
Statistik United musim ini menjadi catatan yang tidak menyenangkan bagi jajaran direksi. Klub itu hanya meraih enam poin dari enam pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, menandai awal musim terburuk mereka di kasta tertinggi dalam empat dekade. Carrick, yang semula mampu membangkitkan skuad saat menjadi pengganti sementara Ruben Amorim, kini mendapati jabatan permanen itu jauh lebih berat.
Meski meraih 39 poin dari 17 pertandingan pada akhir musim lalu, momentum itu kini benar-benar lenyap dan klub tersebut terpuruk di peringkat ke-12 klasemen.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami