Menurut informasi dari surat kabar Spanyol AS, pada akhir tahun lalu telah terjadi pembicaraan antara pria asal Prancis berusia 53 tahun itu dan Florentino Perez, di mana Zidane menolak tawaran untuk kembali ke Bernabeu yang diajukan oleh presiden klub Real Madrid tersebut.
Memiliki tujuan lain: Zinedine Zidane dilaporkan menolak tawaran untuk kembali ke Real Madrid
Menurut laporan tersebut, Perez dikabarkan telah mengincar "Zizou" sebagai pengganti Xabi Alonso yang saat itu sudah berada di ujung tanduk. Namun, Zidane telah memberikan janjinya untuk mengambil alih posisi Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia musim panas mendatang. Oleh karena itu, kembali ke Real Madrid bukanlah pilihan baginya.
Setelah pemecatan Alonso pada Januari, Alvaro Arbeloa mengambil alih posisi di tim Los Blancos, namun performa tim di bawah kepemimpinannya hanya sedikit membaik. Di Liga Spanyol, mereka tertinggal 12 poin dari rival abadi Barcelona - dan bisa saja kehilangan gelar juara secara definitif justru dalam laga Clasico akhir pekan mendatang.
Di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir di perempat final setelah dua kekalahan tipis melawan FC Bayern München. Ini akan menjadi tahun kedua berturut-turut bagi Real Madrid tanpa gelar, sehingga Albeloa dikabarkan akan segera dipecat.
"Suasana yang memanas" di Real Madrid?
Selain itu, laporan media terus beredar yang menyebutkan bahwa suasana internal di kubu Real Madrid telah mencapai titik terendah. Mundo Deportivo baru-baru ini menulis tentang "suasana yang memanas" di ruang ganti Real Madrid, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ketegangan tersebut akan mereda.
"Ruang ganti tim Kerajaan telah berubah menjadi bom waktu," demikian bunyi laporan tersebut. Sudah lama beredar kabar tentang ketegangan di antara para pemain, selain itu ada ketidakpuasan di sebagian kalangan terhadap kinerja Arbeloa. Terutama para pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham yang dalam beberapa pekan terakhir terus-menerus dikabarkan akan menjadi pemicu keributan - bahkan di antara mereka sendiri.
Siapa yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa?
Zidane pernah membela Real Madrid sebagai pemain aktif antara tahun 2001 dan 2016, serta kemudian sebagai pelatih antara tahun 2016 dan 2018 serta 2019 dan 2021. Di bawah kepemimpinannya, Los Blancos berhasil meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut. Sejak saat itu, pelatih asal Prancis tersebut tidak lagi menjabat sebagai pelatih.
Menurut laporan media yang serupa, pihak Real Madrid saat ini sedang gencar mencari pengganti Arbeloa, yang baru saja mengambil alih posisi tersebut dari Xabi Alonso pada awal tahun ini. Menurut The Athletic, pilihan utama Presiden Florentino Perez adalah Jose Mourinho untuk mengembalikan disiplin ke dalam tim yang sedang kacau. Baru-baru ini, Mourinho menanggapi rumor tersebut dengan tenang dan menekankan bahwa "tidak ada seorang pun dari Real Madrid" yang berbicara dengannya.
Sebagai kandidat lain, nama-nama seperti pelatih tim nasional Prancis yang akan mundur, Didier Deschamps, Jürgen Klopp, atau Massimiliano Allegri, juga disebut-sebut belakangan ini.