Memiliki tujuan lain: Zinedine Zidane dilaporkan menolak tawaran untuk kembali ke Real Madrid

Menurut laporan tersebut, Perez dikabarkan telah mengincar "Zizou" sebagai pengganti Xabi Alonso yang saat itu sudah berada di ujung tanduk. Namun, Zidane telah memberikan janjinya untuk mengambil alih posisi Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia musim panas mendatang. Oleh karena itu, kembali ke Real Madrid bukanlah pilihan baginya.

Setelah pemecatan Alonso pada Januari, Alvaro Arbeloa mengambil alih posisi di tim Los Blancos, namun performa tim di bawah kepemimpinannya hanya sedikit membaik. Di Liga Spanyol, mereka tertinggal 12 poin dari rival abadi Barcelona - dan bisa saja kehilangan gelar juara secara definitif justru dalam laga Clasico akhir pekan mendatang.

Di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir di perempat final setelah dua kekalahan tipis melawan FC Bayern München. Ini akan menjadi tahun kedua berturut-turut bagi Real Madrid tanpa gelar, sehingga Albeloa dikabarkan akan segera dipecat.