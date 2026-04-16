‘Memiliki sentuhan ajaib’ - Mengapa Elliot Anderson begitu diminati, seperti yang dijelaskan oleh mantan kapten Nottingham Forest mengenai kualitas utama ‘bintang terang’ Inggris

Lansbury masih terdaftar di skuad Forest saat mengalami masalah kesehatan pribadi; gelandang berkelas ini menjabat sebagai kapten selama lima tahun masa baktinya di City Ground. Ketika ditanya tentang tipe kapten seperti apa yang ingin ia wujudkan, lulusan akademi Arsenal ini menjawab: “Seseorang yang memimpin dengan memberi teladan di lapangan. Tentu saja saya memiliki Chrissy Cohen di depan saya dan dia adalah panutan yang hebat. Sangat disayangkan dia harus pensiun dini karena cedera lutut, karena dia adalah seseorang yang sangat saya kagumi saat pertama kali tiba di sana dan dia menyambut saya dengan tangan terbuka.

“Tentu saja, mengenakan ban kapten adalah hal yang luar biasa bagi saya, tapi secara pribadi saya ingin melakukannya di lapangan. Saya bukan tipe orang yang berteriak di ruang ganti; motivasi saya adalah agar mereka melihat saya bekerja keras di lapangan, dan saya merasa telah memberikan itu kepada Forest.”

Dia menambahkan saat ditanya apakah dia selalu lebih menyukai mereka yang memimpin dengan tindakan daripada kata-kata: “Saya pikir begitu, saya suka melihat seseorang mengambil inisiatif dan benar-benar mengendalikan permainan. Jika Anda mengenakan ban kapten, itu memang membawa tekanan tambahan karena Anda adalah kapten tim dan Anda harus tampil baik.

“Beberapa pemain memang berteriak-teriak untuk memotivasi diri mereka sendiri, tapi bagi saya, saya lebih suka seseorang yang ketika kamu melihat sekeliling, dia memakai ban kapten dan dia bekerja keras, dia bermain bagus, dia melakukan segalanya, dan saya merasa kamu mendapatkan koneksi positif dari itu saat bermain bersama seseorang seperti itu.”