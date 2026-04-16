Getty
Diterjemahkan oleh
‘Memiliki sentuhan ajaib’ - Mengapa Elliot Anderson begitu diminati, seperti yang dijelaskan oleh mantan kapten Nottingham Forest mengenai kualitas utama ‘bintang terang’ Inggris
- Getty
Kenaikan pesat yang dialami Anderson di City Ground
Pemain asal Timur Laut ini pindah dari Tyneside ke Trentside saat menyelesaikan transfer bernilai besar pada musim panas 2024. Saat itu, hanya sedikit yang tahu apa yang akan terjadi, mengingat potensinya yang tak diragukan masih menunggu untuk digali.
Waktu bermain yang teratur di Forest telah membantu mewujudkan hal itu, hingga kini Anderson menjadi pemain yang telah terbukti di Liga Premier—salah satu yang memimpin statistik pengambilan bola di divisi tersebut—dan telah mengoleksi tujuh caps tim nasional senior setelah mencatatkan terobosan gemilang bersama The Three Lions.
Kualitas apa saja yang membuat bintang Forest, Anderson, begitu istimewa?
Kenaikan pesat tersebut sama sekali tidak mengejutkan bagi Lansbury. Mantan kapten The Reds—yang turut mempromosikan kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang bertujuan menggalang dana dan menyebarkan kesadaran tentang Bulan Kesadaran Kanker Testis di seluruh pertandingan kasta tertinggi Inggris akhir pekan ini—adalah penggemar berat seorang pemain yang menempati posisi serupa dengan yang pernah ia emban.
Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, Lansbury menjawab ketika ditanya seberapa bagus Anderson dan apa yang bisa ia raih: “Dia mungkin pemain favorit saya saat menonton Forest. Dia benar-benar masuk dan membangkitkan semangat tim. Sejujurnya, seperti [Morgan] Gibbs-White juga – keduanya terhubung dengan baik. Saya pikir mereka benar-benar membantu, tapi bagi saya Elliot adalah pemain yang menonjol dan saya pikir ke depannya - dia baru saja memulai, bukan? - dia bisa benar-benar naik level dan menjadi bintang yang bersinar.”
Ketika ditanya apakah mencetak gol—dengan hanya empat gol yang tercatat untuk Forest dalam 89 penampilan—merupakan area yang perlu ditingkatkan oleh Anderson, Lansbury menambahkan: “Mungkin, tapi itu hanya mencari-cari kesalahan. Apa yang dia lakukan selama pertandingan, Anda pasti selalu ingin dia ada di tim Anda. Dia punya sentuhan magis dan bermain di lini depan, yang saya sukai juga, dan dia tidak takut terus-menerus menguasai bola. Jika dia membuat kesalahan, dia langsung memperbaikinya. Dia ada di mana-mana di lapangan, yang luar biasa.”
- Bally Bet
Mengapa intervensi VAR akan diterima dengan baik dalam pertandingan-pertandingan Liga Premier
Anderson berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim Forest dalam laga-laga mendatang. Salah satunya adalah saat Burnley bertandang ke City Ground pada hari Minggu untuk pertandingan krusial Liga Premier antara dua tim yang tengah berjuang menghindari degradasi.
Biasanya, para pendukung berharap VAR tidak terlalu banyak terlibat dalam pertandingan apa pun, tetapi akhir pekan ini akan menjadi pengecualian dari kebiasaan tersebut. Menjelaskan alasannya, Lansbury - yang didiagnosis menderita kanker testis pada 2016 saat berusia 25 tahun - mengatakan: “Semoga ini menguntungkan kami. Mereka akan mendonasikan £100 setiap kali VAR diperiksa selama akhir pekan ini, jadi jika semua orang bisa mulai melakukan tanda layar VAR dan berusaha memanggil wasit sebanyak mungkin, donasi tersebut akan sangat berarti.”
Kualitas seorang kapten: Memimpin dengan tindakan atau kata-kata?
Lansbury masih terdaftar di skuad Forest saat mengalami masalah kesehatan pribadi; gelandang berkelas ini menjabat sebagai kapten selama lima tahun masa baktinya di City Ground. Ketika ditanya tentang tipe kapten seperti apa yang ingin ia wujudkan, lulusan akademi Arsenal ini menjawab: “Seseorang yang memimpin dengan memberi teladan di lapangan. Tentu saja saya memiliki Chrissy Cohen di depan saya dan dia adalah panutan yang hebat. Sangat disayangkan dia harus pensiun dini karena cedera lutut, karena dia adalah seseorang yang sangat saya kagumi saat pertama kali tiba di sana dan dia menyambut saya dengan tangan terbuka.
“Tentu saja, mengenakan ban kapten adalah hal yang luar biasa bagi saya, tapi secara pribadi saya ingin melakukannya di lapangan. Saya bukan tipe orang yang berteriak di ruang ganti; motivasi saya adalah agar mereka melihat saya bekerja keras di lapangan, dan saya merasa telah memberikan itu kepada Forest.”
Dia menambahkan saat ditanya apakah dia selalu lebih menyukai mereka yang memimpin dengan tindakan daripada kata-kata: “Saya pikir begitu, saya suka melihat seseorang mengambil inisiatif dan benar-benar mengendalikan permainan. Jika Anda mengenakan ban kapten, itu memang membawa tekanan tambahan karena Anda adalah kapten tim dan Anda harus tampil baik.
“Beberapa pemain memang berteriak-teriak untuk memotivasi diri mereka sendiri, tapi bagi saya, saya lebih suka seseorang yang ketika kamu melihat sekeliling, dia memakai ban kapten dan dia bekerja keras, dia bermain bagus, dia melakukan segalanya, dan saya merasa kamu mendapatkan koneksi positif dari itu saat bermain bersama seseorang seperti itu.”
- Bally Bet
Simak Bally's: Apa isi kampanye ini dan bagaimana dana dikumpulkan?
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet akan menyumbangkan £100 kepada The OddBalls Foundation untuk setiap pemeriksaan VAR di Liga Premier akhir pekan ini.
Pemeriksaan VAR telah menjadi bagian yang akrab dalam pertandingan modern, dengan para penggemar sering kali menunggu sementara keputusan penting ditinjau berulang kali. Akhir pekan ini, momen-momen tersebut akan berfungsi sebagai pengingat akan sesuatu yang lebih penting. Setiap kali pertandingan dihentikan untuk pemeriksaan, Bally Bet akan memberikan sumbangan, mengaitkan gagasan pemeriksaan di lapangan dengan pentingnya memeriksa diri sendiri di luar lapangan.
Bally Bet akan membantu The OddBalls Foundation meningkatkan kesadaran yang sangat penting melalui pengambilalihan khusus pada hari pertandingan Nottingham Forest vs Burnley di Liga Premier pada 19 April.
Dengan memanfaatkan kebiasaan alami para penggemar sepak bola, Bally Bet akan menyebarkan pesan ‘Check Your Bally’s’ melalui layar LED stadion, layar besar, dan program pertandingan, mengingatkan para pendukung bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada offside, penalti, dan gol penentu di menit-menit akhir. The OddBalls Foundation akan hadir di City Ground, menawarkan kesempatan kepada para penggemar untuk berbicara dengan para profesional terlatih.