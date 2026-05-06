Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses" - Casemiro menegaskan bahwa Michael Carrick yang "luar biasa" "sangat layak" untuk menjadi manajer tetap Manchester United
Dampak transformatif Carrick di Old Trafford
Carrick telah sepenuhnya mengubah arah musim Manchester United sejak mengambil alih kendali dari Ruben Amorim yang dipecat pada Januari lalu. United saat itu terpuruk di peringkat keenam Liga Premier dengan hanya mengumpulkan 31 poin dari 20 pertandingan saat pergantian pelatih dilakukan, namun mantan gelandang tersebut telah memicu kebangkitan yang luar biasa di Old Trafford.
Dalam 14 pertandingan di bawah kepemimpinannya, United telah meraih 10 kemenangan dan dua hasil imbang, dengan kekalahan mereka hanya terjadi saat melawan Leeds United dan Newcastle United. Performa sensasional ini telah memastikan tiket ke Liga Champions untuk musim depan.
- Getty Images Sport
Pujian yang sangat tinggi dari Casemiro
Casemiro, yang tampil gemilang di bawah asuhan manajer sementara, yakin bahwa keputusan mengenai manajer tetap berikutnya seharusnya menjadi hal yang mudah bagi dewan direksi. "Menurut saya, dia benar-benar pantas mendapatkannya [posisi di Manchester United], saya pikir dia adalah sosok yang telah membuktikan bahwa dia memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi pelatih Manchester United," kata Casemiro kepada João Castelo-Branco dari ESPN Brasil.
"Jadi bukan saya yang menentukan, melainkan klub. Namun jika saya boleh memberikan pendapat, tentu saja dia layak mendapatkannya, dan dia layak mendapatkan kepercayaan penuh dari klub. Tentu saja, musim berlangsung sepanjang tahun, tetapi sejak dia datang, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan saya pikir dengan waktu yang lebih lama, dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi manajer hebat bagi Manchester United."
Sebuah pelajaran berharga dalam mengelola lini tengah
Sebagai gelandang legendaris, Carrick jelas berhasil menyentuh hati pemain veteran asal Brasil itu. Casemiro telah mencetak sembilan gol di Liga Premier musim ini dan menyebut sejarah Carrick sebagai ikon klub sebagai faktor utama di balik kesuksesannya. "Dia adalah pelatih yang mengenal klub ini, dia adalah pelatih yang pernah menjadi idola di klub ini, dia adalah pelatih yang sering bermain, memenangkan gelar di sini, tahu seperti apa klub ini, dia tahu apa itu Manchester United," tambah Casemiro.
"Jadi, pujian penuh untuk pelatih dan waktu yang tersedia tidak banyak, bagi saya itu salah satu kejutan besar, karena dia masuk di tengah musim yang bermasalah. Dan pertandingan-pertandingan saat dia tiba bukan sekadar pertandingan untuk membangun kepercayaan diri, meskipun di Premier League tidak banyak pertandingan seperti itu, tapi pertandingan-pertandingan itu sudah cukup sulit. Dan dia datang dan berhasil mengubah klub dan saya secara khusus, terlebih lagi karena dia adalah mantan pemain, seorang gelandang. Saya senang dengan kepribadiannya, dia adalah orang yang luar biasa, orang yang luar biasa, dan dia pantas mendapatkan semua yang terjadi dalam kariernya."
- AFP
Berjuang mencapai puncak
Meskipun mengagumi Carrick, Casemiro menegaskan bahwa ia tetap berencana meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini. Mantan pemain Real Madrid itu bertekad untuk pergi dengan catatan yang memuaskan, meski ia merasa klub harus menargetkan posisi yang lebih tinggi daripada peringkat ketiga. Ia menegaskan bahwa lolos ke Liga Champions hanyalah standar minimal bagi klub sekelas United.
Ia menyimpulkan: "Soal United, saya selalu bilang bahwa Anda harus memikirkan gelar, Anda harus selalu memikirkan kemenangan, tentang meraih gelar. Terlebih lagi, saya selalu suka meraih gelar, jadi saya tidak berpikir ini musim yang ideal, tapi ini musim yang bagus, terutama mengingat situasinya. Namun, saya ulangi lagi, Anda harus memikirkan gelar juara -- United tidak boleh puas dengan posisi ketiga. United harus selalu memikirkan gelar juara dan memikirkan kemenangan di puncak klasemen."