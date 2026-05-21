Germany Announces FIFA World Cup 2026 Squad
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia": Julian Nagelsmann memuji seorang pemain yang nasibnya masih belum pasti di timnas Jerman

F. Nmecha
J. Nagelsmann

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann merasa senang karena Felix Nmecha berhasil kembali ke performa terbaiknya tepat waktu. Salah satu alasan ia menunda pengumuman skuad Piala Dunia adalah karena gelandang Borussia Dortmund tersebut.

Awalnya, Nagelsmann berencana mengumumkan 26 pemain yang akan dipanggil untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 12 Mei. Ia menunda pengumuman tersebut selama sembilan hari dan pada Kamis lalu, setelah skuad diumumkan, ia kembali menjelaskan alasannya.

    Hal yang penting adalah memberikan kesempatan kepada para pemain yang cedera dan sedang dalam kondisi kurang fit untuk pulih tepat waktu. Ia menyebut penyerang Gladbach, Tim Kleindienst, dan Felix Nmecha dari BVB sebagai contoh. Sementara Kleindienst tidak masuk dalam skuad Nagelsmann setelah absen lama, Nmecha berhasil masuk setelah pulih dari cedera ligamen luar. Hampir dua minggu lalu, ia merayakan comeback-nya sebagai pemain pengganti untuk Borussia melawan Eintracht Frankfurt dan langsung membuat Nagelsmann terkesan.

  • Felix NmechaGetty Images

    Nagelsmann tentang Nmecha: "Kami sudah pernah merekrut pemain kelas dunia"

    Pelatih tersebut menjelaskan: "Felix telah bekerja dengan baik dan berlatih dengan baik bahkan selama masa rehabilitasinya. Ia telah membangun kembali otot-ototnya dan mendapatkan stabilitas yang sangat baik pada lututnya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat dia bermain selama 20 menit, ketika saya berada di stadion, aksi pertamanya setelah sembilan minggu cedera adalah gerakan memutar tubuh ditambah dribel cepat sejauh 40 meter. Dan saat itu saya sudah berkata: Oke, ini cocok, dia sudah kembali!"

    Kesan ini kemudian dikonfirmasi oleh Nmecha pada pekan terakhir Bundesliga saat Dortmund menang 2-0 atas Werder Bremen: "Di pertandingan terakhir, dia bermain penuh 90 menit. Dia juga menanganinya dengan sangat baik." Pemain berusia 25 tahun ini adalah "seorang pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia memiliki begitu banyak bakat, kecepatan, dan dinamika. Dia sehat, bugar, dan tidak memiliki masalah, serta akan sangat membantu kami untuk bermain bagus di turnamen ini."

    Kesimpulan Nagelsmann: "Kami sudah mendapatkan seorang pemain kelas dunia. Bagi dia, penundaan pemanggilan ini sudah tepat."

    Sejak debutnya pada musim gugur 2023, Nmecha telah tampil dalam enam pertandingan internasional senior untuk Jerman (satu gol). Di lini tengah timnas Jerman, dia bersaing dengan Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (keduanya dari FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), dan Angelo Stiller (VfB Stuttgart) untuk memperebutkan salah satu dari dua tempat di Piala Dunia.

  • Sekilas tentang skuad Jerman di Piala Dunia

    PosisiPemainKlub
    GawangOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperManuel NeuerFC Bayern München
    GawangAlexander NübelVfB Stuttgart
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund
    BekFelix PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAngelo StillerVfB Stuttgart
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    PenyerangNadiem AmiriMainz 05
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangJamal MusialaFC Bayern München
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United
