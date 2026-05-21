"Memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia": Julian Nagelsmann memuji seorang pemain yang nasibnya masih belum pasti di timnas Jerman
Awalnya, Nagelsmann berencana mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 12 Mei. Ia menunda pengumuman tersebut selama sembilan hari dan pada Kamis lalu, setelah skuad diumumkan, ia kembali menjelaskan alasannya.
Hal yang penting adalah memberikan kesempatan kepada para pemain yang cedera dan sedang dalam kondisi kurang fit untuk pulih tepat waktu. Ia menyebut penyerang Gladbach, Tim Kleindienst, dan Felix Nmecha dari BVB sebagai contoh. Sementara Kleindienst tidak masuk dalam skuad Nagelsmann setelah absen lama, Nmecha berhasil masuk setelah pulih dari cedera ligamen luar. Hampir dua minggu lalu, ia merayakan comeback-nya sebagai pemain pengganti untuk Borussia melawan Eintracht Frankfurt dan langsung membuat Nagelsmann terkesan.
Nagelsmann tentang Nmecha: "Kami sudah pernah merekrut pemain kelas dunia"
Pelatih tersebut menjelaskan: "Felix telah bekerja dengan baik dan berlatih dengan baik bahkan selama masa rehabilitasinya. Ia telah membangun kembali otot-ototnya dan mendapatkan stabilitas yang sangat baik pada lututnya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat dia bermain selama 20 menit, ketika saya berada di stadion, aksi pertamanya setelah sembilan minggu cedera adalah gerakan memutar tubuh ditambah dribel cepat sejauh 40 meter. Dan saat itu saya sudah berkata: Oke, ini cocok, dia sudah kembali!"
Kesan ini kemudian dikonfirmasi oleh Nmecha pada pekan terakhir Bundesliga saat Dortmund menang 2-0 atas Werder Bremen: "Di pertandingan terakhir, dia bermain penuh 90 menit. Dia juga menanganinya dengan sangat baik." Pemain berusia 25 tahun ini adalah "seorang pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia memiliki begitu banyak bakat, kecepatan, dan dinamika. Dia sehat, bugar, dan tidak memiliki masalah, serta akan sangat membantu kami untuk bermain bagus di turnamen ini."
Kesimpulan Nagelsmann: "Kami sudah mendapatkan seorang pemain kelas dunia. Bagi dia, penundaan pemanggilan ini sudah tepat."
Sejak debutnya pada musim gugur 2023, Nmecha telah tampil dalam enam pertandingan internasional senior untuk Jerman (satu gol). Di lini tengah timnas Jerman, dia bersaing dengan Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (keduanya dari FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), dan Angelo Stiller (VfB Stuttgart) untuk memperebutkan salah satu dari dua tempat di Piala Dunia.
Sekilas tentang skuad Jerman di Piala Dunia
Posisi Pemain Klub Gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kiper Manuel Neuer FC Bayern München Gawang Alexander Nübel VfB Stuttgart Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Bek Pascal Groß Brighton & Hove Albion Bek Joshua Kimmich FC Bayern München Bek Felix Nmecha Borussia Dortmund Bek Felix Pavlovic FC Bayern München Bek David Raum RB Leipzig Bek Antonio Rüdiger Real Madrid Bek Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Bek Angelo Stiller VfB Stuttgart Bek Jonathan Tah FC Bayern München Bek Malick Thiaw Newcastle United Penyerang Nadiem Amiri Mainz 05 Penyerang Maximilian Beier Borussia Dortmund Penyerang Leon Goretzka FC Bayern München Penyerang Kai Havertz FC Arsenal Penyerang Lennart Karl FC Bayern München Penyerang Jamie Leweling VfB Stuttgart Penyerang Jamal Musiala FC Bayern München Penyerang Leroy Sané Galatasaray Istanbul Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool Penyerang Nick Woltemade Newcastle United