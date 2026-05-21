Pelatih tersebut menjelaskan: "Felix telah bekerja dengan baik dan berlatih dengan baik bahkan selama masa rehabilitasinya. Ia telah membangun kembali otot-ototnya dan mendapatkan stabilitas yang sangat baik pada lututnya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat dia bermain selama 20 menit, ketika saya berada di stadion, aksi pertamanya setelah sembilan minggu cedera adalah gerakan memutar tubuh ditambah dribel cepat sejauh 40 meter. Dan saat itu saya sudah berkata: Oke, ini cocok, dia sudah kembali!"

Kesan ini kemudian dikonfirmasi oleh Nmecha pada pekan terakhir Bundesliga saat Dortmund menang 2-0 atas Werder Bremen: "Di pertandingan terakhir, dia bermain penuh 90 menit. Dia juga menanganinya dengan sangat baik." Pemain berusia 25 tahun ini adalah "seorang pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia memiliki begitu banyak bakat, kecepatan, dan dinamika. Dia sehat, bugar, dan tidak memiliki masalah, serta akan sangat membantu kami untuk bermain bagus di turnamen ini."

Kesimpulan Nagelsmann: "Kami sudah mendapatkan seorang pemain kelas dunia. Bagi dia, penundaan pemanggilan ini sudah tepat."

Sejak debutnya pada musim gugur 2023, Nmecha telah tampil dalam enam pertandingan internasional senior untuk Jerman (satu gol). Di lini tengah timnas Jerman, dia bersaing dengan Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (keduanya dari FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), dan Angelo Stiller (VfB Stuttgart) untuk memperebutkan salah satu dari dua tempat di Piala Dunia.