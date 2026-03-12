Getty
Diterjemahkan oleh
‘Memikirkan hal itu’ - Bisakah Casemiro tetap di Man Utd? Mantan bintang Red Devils, Kleberson, mendukung pemimpin berkarisma ala Roy Keane untuk melakukan perubahan drastis
Casemiro berpotensi menjadi pemain bebas transfer pada tahun 2026.
Pada Januari lalu terungkap bahwa Casemiro, yang pindah ke Manchester dari Real Madrid pada 2022, siap meninggalkan sepak bola Inggris sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya saat ini berakhir. Kembalinya ke tanah airnya, atau pindah untuk bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan di MLS, telah menjadi spekulasi.
Namun, mungkin ada twist mengejutkan dalam kisah pemain berusia 34 tahun ini. Meskipun detail kontrak baru belum disepakati, dengan laporan bahwa Casemiro harus setuju untuk mengurangi gajinya agar tetap bersama Manchester United, kompromi masih bisa dicapai.
- Getty
Apakah Manchester United akan menyesali keputusan melepas Casemiro?
Hal itu tetap tidak mungkin, setelah konfirmasi resmi dari kedua belah pihak mengenai kepergian yang akan datang, tetapi Kleberson mengklaim bahwa tidak ada yang boleh dikesampingkan. Ketika ditanya apakah United akan menyesali keputusan membiarkan seorang pemain yang terbukti berkinerja baik hengkang, pemenang Piala Dunia 2002 - yang berbicara bekerja sama dengan AceOdds Best Bet Calculator - mengatakan kepada GOAL: “Saya mendengar beberapa bulan lalu bahwa Casemiro akan meninggalkan Man United. Banyak klub di Brasil mulai membicarakan dia, banyak tim papan atas yang bisa memanfaatkannya. Yang menjadi masalah dengan Casemiro adalah dia adalah pemain yang suka melakukan tugasnya. Dia ingin memiliki tantangan baru, tetapi dia sudah bermain baik di Man United. Saya pikir dia bisa bermain satu atau dua tahun lagi di Man United, dan dia bisa kembali ke Brasil kapan saja. Dia bahkan bisa kembali pada usia 37-38 tahun dan tetap tampil baik, karena dia dalam kondisi fisik yang baik. Ketika dia fit, dia adalah pemain yang sangat baik.
“Saya benar-benar ingin dia tetap di Man United. Dia tahu tentang passion klub dan para penggemar. Dia selalu bekerja keras dan bermain sesuai dengan level yang diharapkan dari seorang pemain Man United.
“Mendatangkan pemain seperti dia akan sangat sulit. Manchester United dulu memiliki banyak pemain seperti itu, tapi sekarang mereka tidak punya lagi. Casemiro seperti itu - Ryan Giggs, Paul Scholes, dia membawa kepemimpinan seperti itu.”
Apakah Casemiro ingin menandatangani kontrak baru di Manchester United?
United mengeluarkan £60 juta ($80 juta) saat merekrut Casemiro, pemenang lima kali Liga Champions, dari Real Madrid. Ia hanya memenangkan dua trofi besar di Inggris—Piala FA dan Piala Carabao—tetapi dianggap telah membawa kualitas kepemimpinan yang penting bagi tim yang seringkali kekurangan hal tersebut.
Gelandang berpengalaman ini juga telah menemukan kembali performa terbaiknya musim ini, mencetak enam gol, dan tampaknya mampu bersaing di level tertinggi untuk beberapa waktu ke depan. Kleberson menambahkan saat ditanya apakah rekan senegaranya bisa dianggap sukses di Old Trafford: “Dia memenangkan banyak trofi di Real Madrid, tetapi saya pikir dia merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain di liga terbaik di dunia, saat dia mendapat kesempatan untuk bermain untuk Man United.
“Dia adalah gelandang yang fantastis dan saya bahkan berpikir dia telah berkembang di Man United, tetapi Man United selalu naik turun sebagai klub. Itulah mengapa dia belum memenangkan banyak trofi atau memiliki kesempatan untuk bermain di final besar seperti final Liga Champions.
“Filosofi klub telah berubah banyak, manajer baru datang dan pemain pindah ke dan dari Manchester United. Segalanya menjadi sulit, dan sangat berbeda dari masa-masa dia di Real Madrid. Dia tidak mengalami banyak perubahan di Real Madrid.
“Saya tahu dia menghabiskan banyak uang, tetapi dia benar-benar membawa kepemimpinan ke klub. Itulah mengapa dia kembali ke tim nasional Brasil dan mengapa dia akan bermain di Piala Dunia. Dia benar-benar membawa kepemimpinan dan dia melakukannya juga di Man United. Dia adalah rekan setim yang hebat dan pesaing yang hebat.
“Tentu saja, kita tidak bisa membandingkan kepemimpinannya dengan Roy Keane karena itu benar-benar berbeda, tapi dia tahu aturan di Man United. Saya pikir dia bahagia di Man United, tapi klub ini belum pernah berada dalam posisi yang baik. Saya masih berpikir dia ingin tetap di Man United, atau setidaknya dia memikirkannya karena semuanya berjalan dengan baik di bawah Michael Carrick.”
- Getty
Masa Depan Manchester United: Pertanyaan tentang Carrick di Tengah Pembicaraan Transfer Musim Panas
Tidak ada jaminan bahwa Carrick akan tetap menjadi manajer United setelah akhir musim ini, karena saat ini ia hanya menjabat sebagai manajer interim. Jika ia ditunjuk secara permanen, maka mungkin akan ada pembicaraan dengan Casemiro mengenai masa depannya - mengingat Manchester United terus dikaitkan dengan beberapa rekrutan besar untuk lini tengah mereka.
Iklan