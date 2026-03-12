‘Memikirkan hal itu’ - Bisakah Casemiro tetap di Man Utd? Mantan bintang Red Devils, Kleberson, mendukung pemimpin berkarisma ala Roy Keane untuk melakukan perubahan drastis

United mengeluarkan £60 juta ($80 juta) saat merekrut Casemiro, pemenang lima kali Liga Champions, dari Real Madrid. Ia hanya memenangkan dua trofi besar di Inggris—Piala FA dan Piala Carabao—tetapi dianggap telah membawa kualitas kepemimpinan yang penting bagi tim yang seringkali kekurangan hal tersebut.

Gelandang berpengalaman ini juga telah menemukan kembali performa terbaiknya musim ini, mencetak enam gol, dan tampaknya mampu bersaing di level tertinggi untuk beberapa waktu ke depan. Kleberson menambahkan saat ditanya apakah rekan senegaranya bisa dianggap sukses di Old Trafford: “Dia memenangkan banyak trofi di Real Madrid, tetapi saya pikir dia merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain di liga terbaik di dunia, saat dia mendapat kesempatan untuk bermain untuk Man United.

“Dia adalah gelandang yang fantastis dan saya bahkan berpikir dia telah berkembang di Man United, tetapi Man United selalu naik turun sebagai klub. Itulah mengapa dia belum memenangkan banyak trofi atau memiliki kesempatan untuk bermain di final besar seperti final Liga Champions.

“Filosofi klub telah berubah banyak, manajer baru datang dan pemain pindah ke dan dari Manchester United. Segalanya menjadi sulit, dan sangat berbeda dari masa-masa dia di Real Madrid. Dia tidak mengalami banyak perubahan di Real Madrid.

“Saya tahu dia menghabiskan banyak uang, tetapi dia benar-benar membawa kepemimpinan ke klub. Itulah mengapa dia kembali ke tim nasional Brasil dan mengapa dia akan bermain di Piala Dunia. Dia benar-benar membawa kepemimpinan dan dia melakukannya juga di Man United. Dia adalah rekan setim yang hebat dan pesaing yang hebat.

“Tentu saja, kita tidak bisa membandingkan kepemimpinannya dengan Roy Keane karena itu benar-benar berbeda, tapi dia tahu aturan di Man United. Saya pikir dia bahagia di Man United, tapi klub ini belum pernah berada dalam posisi yang baik. Saya masih berpikir dia ingin tetap di Man United, atau setidaknya dia memikirkannya karena semuanya berjalan dengan baik di bawah Michael Carrick.”