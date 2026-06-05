‘Memenangkan trofi’ & lolos ke Liga Champions - Evangelos Marinakis berhasil meyakinkan Jack Colback, pahlawan promosi Nottingham Forest

Forest, dan Marinakis, telah sering menjadi sorotan media sejak kembali ke kancah Liga Premier. Kehidupan di City Ground jarang terasa membosankan, dan The Reds dianggap memiliki pemimpin yang sempurna di pucuk pimpinan—seiring dengan diadopsinya mentalitas legendaris ‘Rebel City’ ala Robin Hood di Nottingham.

Para penggemar telah sepenuhnya menaruh harapan tinggi, begitu pula dengan mereka yang berada di ruang ganti. Mantan pemain favorit penggemar lainnya, mantan striker internasional Wales Rob Earnshaw, sebelumnya pernah menceritakan kepada GOAL tentang tingkah laku Marinakis - yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik klub: “Ketika Tuan Marinakis masuk ke lapangan dan menyapa para pemain di terowongan, bagi saya tidak ada yang salah dengan itu.

“Selain itu, di Yunani, ketika Anda adalah pemilik, Anda berhak masuk ke ruang ganti, turun ke lapangan, itu bagian dari permainan—Anda datang dan menjadi bagian darinya—Anda berbicara dengan para pemain dan Anda adalah orang yang berada di tengah. Sebagai pemilik, Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dalam klub sepak bola.

“Saya tidak masalah dengan itu dan berpikir Mr Marinakis telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia tentu saja sangat tegas dan sangat tekun, sangat langsung dalam caranya, tetapi dia telah membawa klub sepak bola ini—dalam lima atau enam tahun terakhir—ke tempat yang seharusnya, di Premier League, bermain di Eropa, dan memiliki malam-malam besar di Eropa, bermain di Premier League, dan memiliki kesempatan untuk lolos ke Liga Champions. Momen-momen itu adalah apa yang diinginkan setiap penggemar Forest.

“Saya menikmatinya. Saya senang dia terlibat. Saya pikir ini luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk membawa klub ini sukses. Ini perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi ini bukan Forest jika membosankan dan kita tidak punya kepribadian.

“Sepak bola itu tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak seharusnya hanya duduk di sana dan Anda tidak pernah mendengar suara mereka di tribun. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka terlihat. Saya sangat mendukung hal itu.”