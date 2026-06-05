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‘Memenangkan trofi’ & lolos ke Liga Champions - Evangelos Marinakis berhasil meyakinkan Jack Colback, pahlawan promosi Nottingham Forest
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Ketika Marinakis menyelesaikan proses akuisisi Nottingham Forest
Marinakis mengambil alih kendali di City Ground setelah menyelesaikan proses akuisisi klub yang saat itu berkompetisi di Championship pada Mei 2017. Pada saat itu, beredar pembicaraan mengenai proyek lima tahun yang akan mengembalikan Forest ke tempat yang mereka yakini sebagai tempat yang semestinya—di antara klub-klub elit.
Puncak-puncak tersebut pernah dicapai dalam keadaan yang luar biasa di bawah asuhan legenda Brian Clough, namun sepak bola kasta tertinggi telah absen dari Trentside sejak 1999 ketika Marinakis tiba di wilayah tersebut - sementara petualangan di level Eropa belum pernah dinikmati oleh juara Piala Eropa dua kali tersebut sejak 1996.
Promosi dan lolos ke babak semifinal Carabao Cup, FA Cup, dan Liga Europa
Kedua target tersebut kini telah tercapai, dengan promosi ke Liga Premier diraih pada tahun 2022 — tepat di dalam rentang waktu lima tahun yang direncanakan. Steve Cooper membawa Forest ke kancah tertinggi, saat kemenangan di final play-off dirayakan di Wembley — dengan empat manajer lain yang memimpin tim sejak saat itu, yang semuanya pernah menjabat posisi tersebut pada suatu saat selama musim 2025-26 yang padat.
Perjalanan ke semifinal Liga Europa pun dinikmati, sekaligus mengakhiri penantian selama 30 tahun untuk kompetisi sepak bola di luar Inggris, setelah sebelumnya mencapai empat besar kompetisi Carabao Cup dan Piala FA.
Terlalu banyak pertarungan untuk menghindari degradasi yang harus dihadapi Marinakis sejak The Reds kembali ke kancah besar, dengan janji pengeluaran yang lebih besar di bursa transfer di masa mendatang saat target tertinggi terus dikejar.
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Bisakah Marinakis membawa trofi dan tiket ke Liga Champions ke City Ground?
Saat ditanya apakah Marinakis mampu membawa trofi dan tiket ke Liga Champions, Colback—pahlawan promosi musim 2022—dalam wawancara bersama Bally Bet mengatakan kepada GOAL: “Saya ingat dia pernah membicarakan hal itu saat kami baru saja promosi. Sebagai pemain, kami berpikir, ‘Saya ragu soal itu, masih terlalu dini’. Tapi dia membuktikannya - hampir lolos ke Liga Champions musim lalu dan berhasil mencapai semifinal Liga Europa musim ini.
“Saya pikir mereka akan merekrut pemain dengan baik lagi. Anda tidak bisa diam di tempat di Liga Premier sekarang, semuanya terus bergerak. Saya pikir ambisinya bisa ke Eropa dan lebih jauh lagi, memenangkan trofi, itu yang pantas didapatkan klub karena ini adalah klub yang fantastis.”
Marinakis merupakan perwujudan sejati dari semangat "Kota Pemberontak" Nottingham
Forest, dan Marinakis, telah sering menjadi sorotan media sejak kembali ke kancah Liga Premier. Kehidupan di City Ground jarang terasa membosankan, dan The Reds dianggap memiliki pemimpin yang sempurna di pucuk pimpinan—seiring dengan diadopsinya mentalitas legendaris ‘Rebel City’ ala Robin Hood di Nottingham.
Para penggemar telah sepenuhnya menaruh harapan tinggi, begitu pula dengan mereka yang berada di ruang ganti. Mantan pemain favorit penggemar lainnya, mantan striker internasional Wales Rob Earnshaw, sebelumnya pernah menceritakan kepada GOAL tentang tingkah laku Marinakis - yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik klub: “Ketika Tuan Marinakis masuk ke lapangan dan menyapa para pemain di terowongan, bagi saya tidak ada yang salah dengan itu.
“Selain itu, di Yunani, ketika Anda adalah pemilik, Anda berhak masuk ke ruang ganti, turun ke lapangan, itu bagian dari permainan—Anda datang dan menjadi bagian darinya—Anda berbicara dengan para pemain dan Anda adalah orang yang berada di tengah. Sebagai pemilik, Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dalam klub sepak bola.
“Saya tidak masalah dengan itu dan berpikir Mr Marinakis telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia tentu saja sangat tegas dan sangat tekun, sangat langsung dalam caranya, tetapi dia telah membawa klub sepak bola ini—dalam lima atau enam tahun terakhir—ke tempat yang seharusnya, di Premier League, bermain di Eropa, dan memiliki malam-malam besar di Eropa, bermain di Premier League, dan memiliki kesempatan untuk lolos ke Liga Champions. Momen-momen itu adalah apa yang diinginkan setiap penggemar Forest.
“Saya menikmatinya. Saya senang dia terlibat. Saya pikir ini luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk membawa klub ini sukses. Ini perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi ini bukan Forest jika membosankan dan kita tidak punya kepribadian.
“Sepak bola itu tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak seharusnya hanya duduk di sana dan Anda tidak pernah mendengar suara mereka di tribun. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka terlihat. Saya sangat mendukung hal itu.”
Forest siap kembali berbelanja menjelang musim 2026-27
Rumor transfer kembali ramai di City Ground — baik soal kedatangan maupun kepergian pemain — dengan tujuan memastikan bahwa pelatih kepala Vitor Pereira memiliki skuad bertabur bintang yang siap bertanding pada musim 2026-27 — skuad yang mampu menargetkan finis di tujuh besar dan penampilan mengesankan di ajang piala.
Ada potensi untuk melahirkan lebih banyak pahlawan di tepi Sungai Trent, dengan beberapa pemain yang masuk dalam kategori tersebut - termasuk Colback - yang baru-baru ini kembali ke lingkungan yang sudah tidak asing lagi bagi mereka.
Mitra sponsor jersey depan Nottingham Forest, Bally Bet, telah berupaya memberikan pengakuan yang pantas bagi para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam permainan sebagai perayaan segala hal yang membuat sepak bola akar rumput istimewa.
Crossley didukung dengan baik oleh wajah-wajah Forest lainnya yang sudah dikenal saat ia mulai menyusun Bally Bet All-Stars. Para All-Stars mendapatkan perlakuan layaknya di Liga Premier, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Forest yang dipilih secara khusus pada 28 Mei.