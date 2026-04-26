Memenangkan gelar di El Clasico atau mendapat penghormatan dari Real Madrid? Bintang Barcelona, Pau Cubarsi, mengungkapkan apa yang diinginkan oleh pemuncak klasemen La Liga yang tak terkejar
Barca di ambang gelar juara liga
Cubarsi menegaskan bahwa kemenangan mereka atas Getafe merupakan "kunci untuk menempatkan kami pada posisi yang kuat" dalam perburuan gelar liga. Bek muda itu kembali tampil menonjol saat gol-gol dari Fermin Lopez dan Marcus Rashford memastikan tiga poin penting di Coliseum. Hasil ini membuat tim asuhan Hansi Flick berada di posisi dominan di puncak klasemen, dengan selisih 11 poin dari pesaing terdekat mereka. Dominasi dalam penampilan tersebut menunjukkan sebuah tim yang sepenuhnya sadar akan tujuannya, menolak untuk membiarkan tekanan perayaan gelar yang semakin dekat memengaruhi disiplin taktis mereka di lapangan.
Cubarsi fokus pada tugas yang harus segera diselesaikan
Ketika ditanya apakah ia lebih memilih memastikan gelar liga dengan mengalahkan Los Blancos secara langsung atau dengan menerima penghormatan 'pasillo' tradisional dari rival abadi mereka, Cubarsi tetap memprioritaskan efisiensi daripada ego. “Kami hanya ingin memenangkan liga secepat mungkin,” katanya kepada para wartawan.
Cubarsi mengakui bahwa skala kesuksesannya dan laju tim saat ini cukup sulit untuk dicerna. “Semuanya terjadi begitu cepat, saya masih memproses semuanya,” akunya. “Tapi saya senang tim tampil baik. Ini adalah pertandingan kunci yang harus dimenangkan dan menempatkan kami dalam posisi kuat di liga, tapi kami masih harus memberikan yang terbaik.”
Kekompakan pertahanan dan disiplin taktis
Meskipun skornya cukup meyakinkan, pertandingan ini menuntut konsentrasi tinggi dari barisan belakang untuk mengatasi ancaman fisik Getafe. Cubarsi merasa puas dengan cara tim mengatasi tekanan tersebut, bahkan ketika lawan berusaha mengganggu ritme permainan mereka. Ia menjelaskan perannya dalam menetralisir ancaman tersebut dan memberi ruang bagi para pemain depan untuk beraksi.
“Kami kadang-kadang kurang solid, tapi saya berhasil mengganggu mereka,” kata Cubarsi mengenai performa pertahanan. “Hal itu memberi kami ruang untuk mencari gol kedua melalui serangan balik.”
Jalan menuju trofi
Perhitungan matematis menunjukkan bahwa perayaan bisa dimulai paling cepat akhir pekan depan jika hasil pertandingan berjalan sesuai harapan bagi para pemuncak klasemen. Jika Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Osasuna dan Real Madrid tergelincir saat menghadapi Espanyol, perebutan gelar juara akan resmi berakhir dengan sisa waktu beberapa pekan. Hal itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Hansi Flick di musim perdananya sebagai pelatih.