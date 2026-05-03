‘Membuatku kesal’ - Bagaimana Paul Pogba berhasil melewati masa-masa sulit akibat cedera di Monaco hingga sampai pada kesimpulan bahwa ‘dia tak bisa dihentikan’

Kembalinya pemain berusia 33 tahun itu ke Ligue 1 seharusnya menjadi kisah penebusan yang megah, namun kondisi fisiknya seringkali tak mendukung. Sejak bergabung dengan Monaco, sang juara Piala Dunia ini terus-menerus mengalami hambatan akibat masalah kebugaran, yang membuatnya secara jujur mengakui kondisi mentalnya selama masa rehabilitasi.

Dalam wawancara yang penuh emosi dengan Ligue 1 Plus, gelandang ini mengungkapkan betapa dalam rasa frustrasinya. Pogba menyatakan: “Jujur saja, ada saat-saat ketika saya berpikir, ‘Sudah cukup, ini mulai mengganggu saya.’ Saya melakukan segalanya, saya datang, saya ada di sini, tetapi masalah ini tidak berhenti, terus berlanjut. Saya berpikir, ‘Apa lagi yang harus saya lakukan untuk menghindari semua ini?’ Dan sebenarnya, ini soal waktu dan kesabaran. Anda harus memiliki kesabaran untuk terus berjuang dan tidak menyerah.”