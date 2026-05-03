AFP
‘Membuatku kesal’ - Bagaimana Paul Pogba berhasil melewati masa-masa sulit akibat cedera di Monaco hingga sampai pada kesimpulan bahwa ‘dia tak bisa dihentikan’
Rasa frustrasi yang tak kunjung reda
Kembalinya pemain berusia 33 tahun itu ke Ligue 1 seharusnya menjadi kisah penebusan yang megah, namun kondisi fisiknya seringkali tak mendukung. Sejak bergabung dengan Monaco, sang juara Piala Dunia ini terus-menerus mengalami hambatan akibat masalah kebugaran, yang membuatnya secara jujur mengakui kondisi mentalnya selama masa rehabilitasi.
Dalam wawancara yang penuh emosi dengan Ligue 1 Plus, gelandang ini mengungkapkan betapa dalam rasa frustrasinya. Pogba menyatakan: “Jujur saja, ada saat-saat ketika saya berpikir, ‘Sudah cukup, ini mulai mengganggu saya.’ Saya melakukan segalanya, saya datang, saya ada di sini, tetapi masalah ini tidak berhenti, terus berlanjut. Saya berpikir, ‘Apa lagi yang harus saya lakukan untuk menghindari semua ini?’ Dan sebenarnya, ini soal waktu dan kesabaran. Anda harus memiliki kesabaran untuk terus berjuang dan tidak menyerah.”
Perjuangan untuk mendapatkan waktu bermain yang kompetitif
Secara statistik, musim ini terasa berat bagi pemain asal Prancis tersebut, yang kesulitan menemukan ritme permainannya di lapangan. Pogba baru bermain selama 115 menit dalam enam penampilannya bersama Monaco menjelang akhir musim ini, dengan durasi bermain terpanjangnya hanya 58 menit saat Monaco menang 2-1 atas FC Metz pada Sabtu lalu.
Meskipun waktu bermainnya terbatas, mantan bintang Juventus ini berterima kasih kepada lingkaran terdekatnya yang telah membuatnya tetap fokus ketika pikiran untuk pensiun mungkin sempat muncul. “Saya beruntung memiliki orang-orang di sekitar saya, baik itu keluarga maupun teman-teman dekat, yang akan berkata kepada saya, ‘Apa yang kamu bicarakan?’ Ketika saya melihat pesan-pesan itu, baik di media sosial maupun saat saya tiba di stadion, mereka memberi tepuk tangan,” tambahnya.
Menolak untuk pergi
Meskipun banyak pakar sepak bola Prancis menilai kondisi fisiknya saat ini sebagai "mimpi buruk", Pogba tetap bersikukuh bahwa kisahnya di dunia sepak bola profesional belum berakhir.
Saat merenungkan masa depannya, ia menegaskan: “Saya tidak bisa berhenti di sini. Saya ingin membalas cinta dan kegembiraan itu kepada para penggemar.”
Sikap tegas ini muncul di tengah sorotan yang mengarah pada kontraknya, yang berlaku hingga 2027, mengingat minimnya penampilannya.
Menemukan kedamaian melalui kesabaran
Perjalanan kembali ke puncak kariernya terasa sangat panjang bagi Pogba. Meskipun kualitas teknis dan penguasaannya atas bola tetap terlihat jelas oleh semua orang, tuntutan fisik di Ligue 1 terbukti menjadi rintangan besar saat ia berusaha merebut kembali statusnya sebagai salah satu gelandang pengatur serangan terbaik di dunia.
Pogba kini meyakini bahwa kunci kelangsungan kariernya di level tertinggi adalah perubahan pola pikir terkait pemulihannya. Alih-alih terburu-buru kembali dan mengambil risiko cedera lebih lanjut, ia memilih pendekatan yang lebih bertahap dalam pemulihan kebugarannya.