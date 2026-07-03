Getty/GOAL
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‘Membuat orang-orang tutup mulut’ - Alasan mengapa Cristiano Ronaldo lebih sering mendapat kritik daripada Lionel Messi, yang juga dijuluki GOAT, dijelaskan oleh mantan rekan setim CR7 di Manchester United
Ronaldo telah mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026, sedangkan Messi telah mencetak enam gol
Ronaldo, pemenang Ballon d’Or lima kali yang baru saja merayakan gelar juara Saudi Pro League bersama Al-Nassr, kini kembali berlaga di putaran final Piala Dunia keenamnya. Ia kini berusia 41 tahun dan telah mencatatkan 232 penampilan serta 146 gol untuk negaranya.
Gol terbarunya dicetak dari titik penalti dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar pada ajang unggulan FIFA di Amerika Utara. Ia mencetak gol dua kali selama babak penyisihan grup - termasuk dua gol yang dicetaknya saat melawan Uzbekistan.
Itu merupakan pencapaian yang cukup baik bagi mantan striker Real Madrid dan Juventus tersebut, namun ia melihat Messi—hanya dalam tiga pertandingan sejauh ini—telah mencetak gol sebanyak enam kali dan memimpin perebutan Sepatu Emas bersama kapten Prancis, Kylian Mbappé.
Pujian terus berdatangan bagi ikon Argentina ini, seiring ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Dunia, dengan Messi dipuji atas kemampuannya menentang proses penuaan dan menciptakan momen-momen keajaiban yang mengubah jalannya pertandingan.
Sebaliknya, Ronaldo memicu perdebatan sengit mengenai kehadirannya di starting XI Portugal. Meskipun tidak menghadapi persaingan serius untuk posisi striker tengah dalam skema Roberto Martinez, banyak pihak yang dengan cepat mengkritik atlet luar biasa ini sebagai sosok yang sudah habis masa kejayaannya.
- Getty/GOAL
Mengapa Ronaldo lebih sering mendapat kritik daripada Messi, yang juga dianggap sebagai GOAT?
Ketika ditanya mengapa Ronaldo lebih sering menjadi sorotan daripada Messi—di mana setiap pertandingan di mana ia gagal mencetak gol seolah-olah dianggap sebagai akhir dunia—mantan rekan setimnya di United, Saha—yang berbicara atas nama Freebets.com, rumah bagi situs taruhan terbaik—mengatakan kepada GOAL: “Saya mengerti hal itu. Saya mengerti karena mungkin dia lebih banyak bicara daripada Messi. Dia lebih sering membuat klaim daripada Messi.
“Jadi, orang-orang cenderung selalu memperhatikan bukan sang pendatang baru—karena itu bukan kasusnya dengan Messi—melainkan seseorang yang sedikit lebih pemalu, sedikit lebih rapuh. Dan dia tidak rapuh. Tapi menurut saya, dia mendapat perlindungan karena perilakunya. Messi itu seperti, oke, dia dilindungi. Ronaldo tidak meminta perlindungan apa pun. Jadi itulah mengapa dia tidak mendapatkannya. Sesederhana itu.
“Dia mengumbarnya ke publik, memaparkan dirinya sendiri, sambil berkata ‘Aku yang terbaik’. Jadi orang-orang mungkin tidak menyukainya. Hal itu tidak akan terjadi pada Messi. Itu fakta yang sangat sederhana. Dan itulah mengapa saya selalu sangat, sangat, sangat mengagumi Cristiano karena dia berbicara dan kebanyakan waktu dia membuat orang-orang diam. Terutama di pertandingan kedua [melawan Uzbekistan] — semua orang menghakiminya, dan dia bereaksi dengan cara terbaik. Itu benar-benar tidak mudah, terutama di usia 41 tahun.”
Ronaldo yang tak pernah kehilangan pamornya telah belajar cara menghadapi para pihak yang meragukannya
Ronaldo mengatakan segera setelah mencetak dua gol melawan Uzbekistan — pertandingan yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan: "Saya bisa katakan ini adalah pekan yang sangat berat, pekan yang sulit, pekan di mana opini publik sangat keras terhadap kami, semua pemain, terutama pelatih.
“Setiap kali segalanya berjalan lancar, Cristiano dianggap bagus; ketika segalanya berjalan buruk, dia dianggap sudah pensiun, sudah tua. Karier saya selalu seperti ini, dan saya sangat bahagia. Segala hal lain yang datang dari luar, kami tidak bisa mengendalikannya. Karena ketika kami tidak bermain bagus, kami tidak menang, kami selalu diserang, terutama saya, tapi saya sudah terbiasa dengan itu, dan saya terus melangkah.”
- AFP
Jadwal pertandingan Portugal: Pertandingan krusial melawan Spanyol menanti Ronaldo dkk
Ronaldo telah menghabiskan lebih dari dua dekade di puncak kariernya. Ia telah belajar cara menghadapi para pengkritik, dengan mengabaikan mereka yang tak peduli dan menutup mata terhadap orang-orang yang tak henti-hentinya berusaha meremehkannya.
Ia dan Portugal masih berpeluang merebut gelar juara musim panas ini, setelah meraih kemenangan yang penuh perjuangan atas Kroasia, yang membuka jalan menuju pertandingan yang sangat dinanti melawan tetangga Iberia, Spanyol, di babak 16 besar pada hari Senin.
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