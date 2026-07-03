‘Membuat orang-orang tutup mulut’ - Alasan mengapa Cristiano Ronaldo lebih sering mendapat kritik daripada Lionel Messi, yang juga dijuluki GOAT, dijelaskan oleh mantan rekan setim CR7 di Manchester United

Ronaldo, pemenang Ballon d’Or lima kali yang baru saja merayakan gelar juara Saudi Pro League bersama Al-Nassr, kini kembali berlaga di putaran final Piala Dunia keenamnya. Ia kini berusia 41 tahun dan telah mencatatkan 232 penampilan serta 146 gol untuk negaranya.

Gol terbarunya dicetak dari titik penalti dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar pada ajang unggulan FIFA di Amerika Utara. Ia mencetak gol dua kali selama babak penyisihan grup - termasuk dua gol yang dicetaknya saat melawan Uzbekistan.

Itu merupakan pencapaian yang cukup baik bagi mantan striker Real Madrid dan Juventus tersebut, namun ia melihat Messi—hanya dalam tiga pertandingan sejauh ini—telah mencetak gol sebanyak enam kali dan memimpin perebutan Sepatu Emas bersama kapten Prancis, Kylian Mbappé.

Pujian terus berdatangan bagi ikon Argentina ini, seiring ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Dunia, dengan Messi dipuji atas kemampuannya menentang proses penuaan dan menciptakan momen-momen keajaiban yang mengubah jalannya pertandingan.

Sebaliknya, Ronaldo memicu perdebatan sengit mengenai kehadirannya di starting XI Portugal. Meskipun tidak menghadapi persaingan serius untuk posisi striker tengah dalam skema Roberto Martinez, banyak pihak yang dengan cepat mengkritik atlet luar biasa ini sebagai sosok yang sudah habis masa kejayaannya.