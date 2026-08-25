Membuat istri dan ayah mertuanya senang! Mengapa Jarrod Bowen bertahan di West Ham setelah membuat keluarga Dyer diterpa rumor transfer ke Liverpool?

Ketika degradasi ke Championship dipastikan, muncul kekhawatiran di London Stadium mengenai berapa lama kapten klub Bowen akan bertahan. Sebagai pemain yang sudah terbukti di kasta tertinggi dan penggawa timnas Inggris, ia diperkirakan akan menjajaki peluang di luar East End.

Namun, penyerang berusia 29 tahun itu tidak dipilih untuk tugas Piala Dunia 2026 oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Pencoretan itu mungkin berperan dalam pertimbangannya ketika berbagai opsi dipikirkan.

Liverpool disebut sudah mengamatinya selama beberapa waktu, dan melihat kepergian Mohamed Salah telah meninggalkan lubang besar di sisi kanan serangan mereka, tetapi tidak ada tawaran resmi yang diajukan. Minat dari pihak lain sempat disebut-sebut, tetapi rumor tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih konkret.

Bowen pada akhirnya menyatakan secara terbuka keinginannya untuk tetap bertahan di West Ham, dalam upaya membantu klub kembali ke level tertinggi, dan ia masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030. Stabilitas profesional itu tentu disambut baik oleh orang-orang terdekat dalam lingkaran pribadinya.