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Membuat istri dan ayah mertuanya senang! Mengapa Jarrod Bowen bertahan di West Ham setelah membuat keluarga Dyer diterpa rumor transfer ke Liverpool?
Dicoret dari Piala Dunia & dikaitkan dengan Liverpool: musim panas Bowen pada 2026
Ketika degradasi ke Championship dipastikan, muncul kekhawatiran di London Stadium mengenai berapa lama kapten klub Bowen akan bertahan. Sebagai pemain yang sudah terbukti di kasta tertinggi dan penggawa timnas Inggris, ia diperkirakan akan menjajaki peluang di luar East End.
Namun, penyerang berusia 29 tahun itu tidak dipilih untuk tugas Piala Dunia 2026 oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Pencoretan itu mungkin berperan dalam pertimbangannya ketika berbagai opsi dipikirkan.
Liverpool disebut sudah mengamatinya selama beberapa waktu, dan melihat kepergian Mohamed Salah telah meninggalkan lubang besar di sisi kanan serangan mereka, tetapi tidak ada tawaran resmi yang diajukan. Minat dari pihak lain sempat disebut-sebut, tetapi rumor tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih konkret.
Bowen pada akhirnya menyatakan secara terbuka keinginannya untuk tetap bertahan di West Ham, dalam upaya membantu klub kembali ke level tertinggi, dan ia masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030. Stabilitas profesional itu tentu disambut baik oleh orang-orang terdekat dalam lingkaran pribadinya.
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Apakah keluarga Dyer memengaruhi keputusan Bowen untuk tetap bertahan?
Ditanya apakah anggota keluarganya tertentu yang mendukung West Ham telah memengaruhi keputusan besar dalam karier, lulusan akademi West Ham Houghton, yang berbicara kepada GOAL atas kerja sama dengan PlayFame Social Casino, mengatakan: “Soal itu Anda harus tanya langsung kepada Jarrod!
“Saya agak terkejut karena ada banyak pembicaraan soal dia akan pindah, bukan? Banyak pembicaraan tentang Liverpool sekitar setahun yang lalu. Kalau melihat dirinya, dia akan kecewa karena tidak pergi ke Piala Dunia.
“Dia tampak seperti anak yang loyal. Dia akan berharap bisa membawa West Ham langsung kembali promosi. Tapi itu tidak semudah itu, mereka telah kehilangan banyak pemain. Mereka seharusnya punya cukup kualitas untuk setidaknya bisa bersaing di Championship.
“Saya sendiri pernah mengalaminya saat terdegradasi dan Anda menjadi target utama, begitu banyak orang ingin mengalahkan Anda, dan itu terlihat saat melawan Burnley ketika mereka unggul 2-0 lalu kebobolan dua gol.
“Jarrod tampak seperti sosok yang sangat baik dan dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia inginkan dari kariernya. Saya yakin jika tahun ini tidak berjalan baik untuk West Ham, maka dia mungkin akan pindah.”
Mengapa Liverpool tidak bergerak untuk pemain internasional Inggris?
Terkait kaitan dengan Liverpool, mantan gelandang The Reds Houghton menambahkan: “Saya tahu mereka sedang mencari pemain sayap, dan saya rasa itu sudah terlihat jelas. Anda hanya perlu melihat para pemain yang coba mereka mainkan di sana.
“[Rio] Ngumoha tampil bagus di sisi kanan saat ini. Saya melihat [Victor] Munoz ketika dia bermain melawan Como di pertandingan pertama, saat laga itu dimainkan di tempat latihan. Kami punya Cody Gakpo.
“Mereka telah kehilangan beberapa pemain dalam beberapa tahun terakhir, Mo Salah pergi setelah musim lalu, sebelumnya Luis Diaz, yang merupakan pukulan besar. Saya tidak mengerti itu, tidak mengaku tahu apa yang terjadi, tetapi itu langkah yang buruk karena Anda bisa melihat apa yang dia lakukan juga di Bayern Munich. Dia pemain top, top.
“Tapi ya, saya pikir Liverpool sudah mencari pemain sayap, dan saya masih berpikir mereka masih melakukannya. Saya rasa mereka masih melihat satu atau dua pemain yang bisa mereka datangkan dan memperkuat area itu.
“Tetapi sejauh menyangkut Jarrod, saya tidak berpikir ayah mertuanya akan berada sangat tinggi dalam pertimbangannya ketika dia mengambil keputusan tentang apa yang akan dia lakukan. Saya pikir dia hanya sosok yang loyal dan mungkin akan memberi waktu satu musim untuk melihat ke mana arah klub.”
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Jadwal West Ham 2026-27: Satu poin diraih dari dua pertandingan
Setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol pada laga pembuka Championship 2026-27 melawan Burnley, West Ham kembali kehilangan poin berharga pada pertandingan terakhir saat menelan kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang dari rival sekota, Charlton.
Mereka akan menghadapi Southampton pada putaran kedua Carabao Cup, Selasa, sebelum bertandang ke Watford pada Sabtu. Nuno Espirito Santo berharap bisa mendatangkan lebih banyak wajah baru sebelum tenggat bursa transfer musim panas berakhir, dengan tambahan bantuan untuk kapten andalan Bowen sedang diupayakan.
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