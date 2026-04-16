"Membosankan!" - Kapten Sporting CP melontarkan sindiran kepada Arsenal sambil mengeluhkan penundaan yang sering terjadi pada situasi bola mati selama kekalahan di Liga Champions

Kurangnya intensitas sepanjang leg kedua jelas membuat tim tamu frustrasi, yang merasa mereka tak pernah diberi kesempatan untuk membangun alur serangan yang mereka inginkan. Hjulmand secara khusus mengkritik jalannya pertandingan yang terhenti-henti dan dampaknya terhadap kualitas permainan yang ditampilkan.

Menyikapi penampilan tim dan gangguan yang sering terjadi selama pertandingan, pemain internasional Denmark itu berkata: “Menurut saya, pertandingan hari ini berlangsung seimbang. Dampak dari kekalahan di leg pertama membuat kami lebih sulit untuk pergi ke Emirates dan menang, terutama karena kami jarang kalah di kandang sendiri, jadi kami tahu ini akan sulit di sini. Namun, pertandingan ini berlangsung dengan intensitas rendah dan tanpa ritme, tanpa gol, dan menurut saya membosankan. Saya pikir banyak hal terhenti selama pertandingan sehingga kami tidak bisa mendapatkan ritme yang kami inginkan. Sedikit membosankan.”