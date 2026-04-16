AFP
"Membosankan!" - Kapten Sporting CP melontarkan sindiran kepada Arsenal sambil mengeluhkan penundaan yang sering terjadi pada situasi bola mati selama kekalahan di Liga Champions
Peristiwa yang tidak teratur di London
Arsenal memastikan tempat mereka di semifinal Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut setelah mempertahankan keunggulan 1-0 dari leg pertama dengan hasil imbang tanpa gol. Meskipun tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan sejarah klub, pertandingan tersebut berlangsung monoton dengan total xG hanya 0,93, yang terendah di kompetisi musim ini. Sporting membuang peluang terbaik mereka saat tendangan Geny Catamo membentur tiang gawang, namun juara Portugal itu kesulitan menemukan momentum karena pertandingan berulang kali terhenti akibat taktik tuan rumah yang memperlambat tempo permainan.
Hjulmand meluapkan kekesalannya
Kurangnya intensitas sepanjang leg kedua jelas membuat tim tamu frustrasi, yang merasa mereka tak pernah diberi kesempatan untuk membangun alur serangan yang mereka inginkan. Hjulmand secara khusus mengkritik jalannya pertandingan yang terhenti-henti dan dampaknya terhadap kualitas permainan yang ditampilkan.
Menyikapi penampilan tim dan gangguan yang sering terjadi selama pertandingan, pemain internasional Denmark itu berkata: “Menurut saya, pertandingan hari ini berlangsung seimbang. Dampak dari kekalahan di leg pertama membuat kami lebih sulit untuk pergi ke Emirates dan menang, terutama karena kami jarang kalah di kandang sendiri, jadi kami tahu ini akan sulit di sini. Namun, pertandingan ini berlangsung dengan intensitas rendah dan tanpa ritme, tanpa gol, dan menurut saya membosankan. Saya pikir banyak hal terhenti selama pertandingan sehingga kami tidak bisa mendapatkan ritme yang kami inginkan. Sedikit membosankan.”
Kritik terhadap penundaan pada situasi bola mati
Selain minimnya peluang gol, kapten Sporting menyoroti kekecewaan khusus terkait cara Arsenal mengelola waktu saat situasi bola mati. Tim asal Portugal itu merasa mereka lebih kreatif saat permainan dibiarkan mengalir, namun momen-momen seperti itu jarang terjadi.
Membahas mengapa pertandingan ini gagal menampilkan drama seperti pertandingan perempat final lainnya, Hjulmand menambahkan: “Jika saya adalah penonton dari luar, skor 0-0, juga pertandingan pertama 1-0, bukanlah cara yang diinginkan Sporting untuk menampilkan diri. Kami ingin mencetak gol, menciptakan peluang, dan kami tidak melakukannya hari ini. Selama pertandingan, saya merasa banyak jeda, terutama saat tendangan bebas dan tendangan sudut, yang menghabiskan banyak waktu dari pertandingan. Saat kami berhasil menemukan ritme, kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama. Namun, pada akhirnya, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan, jujur saja.”
Uji coba perebutan gelar semakin mendekat
Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 32 pertandingan menjelang laga krusial melawan Manchester City pada Minggu mendatang, di mana sebuah kekalahan akan memungkinkan tuan rumah memperkecil selisih poin menjadi hanya tiga poin dengan satu pertandingan lebih sedikit. Setelah laga di Etihad, The Gunners harus menghadapi jadwal yang padat, termasuk laga melawan Newcastle pada 25 April dan pertandingan bulan Mei melawan Fulham, West Ham, dan Burnley, sebelum pertandingan terakhir musim ini melawan Crystal Palace dan semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid. Sementara itu, Sporting CP kembali beraksi di Liga Portugal dengan menjamu rival mereka Benfica, karena mereka tetap bertekad untuk memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen saat ini, FC Porto.