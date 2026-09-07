Getty Images Sport
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'Memberikan janji itu rumit' - CEO Bayern Munich membahas kaitan Real Madrid dengan Michael Olise dan memberikan kabar terbaru soal kontrak Harry Kane
Belum ada tawaran resmi yang diterima untuk bintang Prancis itu
Dreesen mengonfirmasi bahwa Bayern Munich tidak menerima tawaran resmi apa pun untuk Olise selama jendela transfer musim panas, meskipun laporan yang terus bermunculan mengaitkan winger itu dengan kepindahan ke Real Madrid. Pemain berusia 24 tahun itu, yang bergabung dengan Bayern dari Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan biaya 60 juta euro termasuk bonus, telah memantapkan dirinya sebagai salah satu talenta menyerang papan atas di sepakbola dunia, dengan mencetak 45 gol dalam 111 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Jerman tersebut.
Menanggapi rumor spesifik yang menyebut raksasa Spanyol itu telah bergerak untuk pemain internasional Prancis tersebut, Dreesen cepat memperjelas situasinya. "Itu sama sekali tidak benar," kata Dreesen kepada penyiar Jerman Sport1 saat ditanya soal dugaan tawaran itu. "Kami tidak menerima tawaran apa pun. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak tertarik. Jadi, itulah posisi kami yang sebenarnya. Olise sangat penting bagi tim ini. Dia adalah pesulap di lapangan, dan tim ini berfungsi dengan sangat baik bersama-sama."
- AFP
Dreesen berhati-hati soal jaminan jangka panjang
Meski jajaran petinggi Bayern tetap senang dengan kontribusi Olise di lapangan, setelah meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Bundesliga 2024-25 sebelum kemudian dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga 2025-26, Dreesen terlihat jauh lebih berhati-hati ketika diminta memberikan jaminan pasti terkait masa depan jangka panjang sang pemain di klub. Sifat pasar transfer membuat bahkan klub-klub terbesar pun harus tetap realistis soal mempertahankan pemain ketika peminat elite seperti Real Madrid mulai disebut dalam pembicaraan.
Saat ditekan mengenai apakah ia bisa meredakan kecemasan yang terus berkembang di kalangan fan Bayern Munich terkait potensi kepergian sang pemain pada bursa transfer mendatang, sang CEO mengakui bahwa tidak ada yang benar-benar pasti dalam sepak bola profesional. Dreesen menjelaskan posisinya dengan mengatakan: "Dalam bisnis ini, membuat janji adalah hal yang rumit." Ketidakpastian itu muncul meski Olise masih terikat kontrak hingga musim panas 2029 dan telah memantapkan dirinya sebagai langganan juara di Bavaria, dengan memenangi dua gelar Bundesliga, satu DFB-Pokal, dan dua Franz Beckenbauer Supercup sejak pindah ke Jerman.
Negosiasi kontrak dan masa depan Harry Kane
Di luar kekhawatiran langsung terkait Olise, Dreesen juga menyinggung situasi striker andalan Harry Kane. Kapten Inggris itu tampil luar biasa sejak bergabung dari Tottenham Hotspur, meraih dua Sepatu Emas Eropa dan mencetak 148 gol yang mencengangkan hanya dalam 151 pertandingan. Dengan catatan fenomenal ini, klub tampaknya ingin memastikan ia tetap menjadi titik fokus lini serang mereka untuk tahun-tahun mendatang. CEO itu mengisyaratkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan sang penyerang ditangani dengan tingkat saling menghormati dan suasana positif yang tinggi.
Berbicara tentang kemungkinan perpanjangan kontrak untuk striker veteran tersebut, yang kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2027, Dreesen menyoroti kuatnya ikatan antara pemain itu dan dewan klub. "Kami memiliki hubungan yang sangat santai satu sama lain. Itu terlihat jelas ... Bahwa kedua belah pihak menginginkan ini. [Durasi kontrak] adalah salah satu hal kecil yang tidak bisa saya bicarakan di sini," katanya
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke tugas di Eropa
Bayern Munich menikmati start gemilang dalam kampanye baru, mengangkat Franz Beckenbauer Supercup dengan mengorbankan rival bebuyutan Borussia Dortmund sebelum membuka upaya mempertahankan gelar Bundesliga mereka dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart. Namun, tim asuhan Vincent Kompany mengalami sandungan mengejutkan pada laga terakhir, setelah ditahan imbang tanpa gol oleh tim promosi baru Schalke. Raksasa Jerman itu kini akan berupaya segera kembali ke jalur kemenangan saat menjamu FK Bodo/Glimt di Liga Champions UEFA pada Kamis.
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