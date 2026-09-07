Dreesen mengonfirmasi bahwa Bayern Munich tidak menerima tawaran resmi apa pun untuk Olise selama jendela transfer musim panas, meskipun laporan yang terus bermunculan mengaitkan winger itu dengan kepindahan ke Real Madrid. Pemain berusia 24 tahun itu, yang bergabung dengan Bayern dari Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan biaya 60 juta euro termasuk bonus, telah memantapkan dirinya sebagai salah satu talenta menyerang papan atas di sepakbola dunia, dengan mencetak 45 gol dalam 111 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Jerman tersebut.

Menanggapi rumor spesifik yang menyebut raksasa Spanyol itu telah bergerak untuk pemain internasional Prancis tersebut, Dreesen cepat memperjelas situasinya. "Itu sama sekali tidak benar," kata Dreesen kepada penyiar Jerman Sport1 saat ditanya soal dugaan tawaran itu. "Kami tidak menerima tawaran apa pun. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak tertarik. Jadi, itulah posisi kami yang sebenarnya. Olise sangat penting bagi tim ini. Dia adalah pesulap di lapangan, dan tim ini berfungsi dengan sangat baik bersama-sama."