AFP
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Memberi penghormatan kepada sang GOAT! Argentina akan menghentikan SEMUA pertandingan untuk salam perpisahan emosional bagi Lionel Messi
Sebuah penghormatan secara nasional untuk sang ikon
Dalam langkah yang menegaskan status tak tertandingi sang penyerang legendaris, AFA mengonfirmasi pada Rabu bahwa semua pertandingan liga domestik akan dihentikan pada menit ke-10 babak pertama untuk memberi tepuk tangan selama satu menit. Penghormatan itu akan mencakup seluruh divisi dan disiplin putra maupun putri, memastikan setiap sudut sepak bola Argentina mengakui kontribusi bersejarah pemain berusia 39 tahun itu.
Pernyataan resmi dari AFA merinci rencana logistik untuk perayaan akhir pekan ini, dengan menyatakan: "Untuk matchday mendatang di seluruh divisi dan disiplin putra dan putri, pertandingan akan dihentikan pada menit ke-10 babak pertama untuk satu menit tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan atas karier Lionel Messi bersama tim nasional Argentina."
- Getty Images Sport
Tribut visual dan montase media sosial
Selain tepuk tangan serempak, AFA telah mewajibkan agar atmosfer di stadion mencerminkan besarnya momen tersebut. Badan sepak bola itu menginstruksikan klub-klub untuk memanfaatkan fasilitas modern mereka guna menayangkan magis mantan bintang Barcelona dan PSG itu untuk satu kali terakhir.
Konten video ini diharapkan menampilkan sorotan perjalanan karier yang dimulai dengan debut senior pada 2005. Sepanjang 21 tahun, Messi menjelma menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina dengan catatan luar biasa 125 gol. Daya tahannya juga sama impresifnya, karena ia tampil dalam rekor enam Piala Dunia, sebelum akhirnya mengangkat trofi pada 2022 untuk mengakhiri puasa gelar negaranya selama 36 tahun.
Kata penutup emosional dari Messi
Kabar tentang penghormatan itu muncul tak lama setelah Messi menggunakan Instagram untuk membagikan sebuah catatan tulisan tangan yang menyentuh dalam bahasa Spanyol, yang mengonfirmasi bahwa kekalahan di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol adalah penampilan terakhirnya untuk negaranya. Itu menjadi akhir yang muram bagi perjalanan internasional yang gemilang, tetapi yang dirasa sang pemain perlu mengingat usia dan kondisi fisiknya.
Dalam pesannya yang lugas dan jujur, Messi mengakui betapa sulitnya meninggalkan tim yang telah begitu lama ia pimpin. "Saya memberikan segalanya; saya tidak punya lagi yang bisa diberikan," tulis Messi di Instagram pada Senin. "Itu adalah keputusan yang menyakitkan, dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan, tetapi saya memahami bahwa waktunya telah tiba."
- Getty Images Sport
Warisan Sang GOAT
Kepergian Messi meninggalkan kekosongan di tim nasional Argentina yang mungkin tidak akan pernah benar-benar terisi. Meski final 2026 berakhir dengan kekecewaan, warisannya sudah dipastikan dengan kuat empat tahun sebelumnya. Messi akhirnya memenangi Piala Dunia bersama Argentina pada 2022, yang pertama bagi negaranya dalam 36 tahun dan yang ketiga secara keseluruhan.
Saat negara itu bersiap menjalani akhir pekan untuk refleksi dan rasa syukur, jeda pada menit ke-10 akan menjadi pengingat yang mengharukan akan nomor yang menjadi sinonim dengan magisnya. Dari masa-masa awalnya sebagai remaja berbakat hingga tahun-tahun terakhirnya sebagai sosok senior di skuad, dampak Messi terhadap Argentina begitu menyeluruh.
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