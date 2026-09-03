Dalam langkah yang menegaskan status tak tertandingi sang penyerang legendaris, AFA mengonfirmasi pada Rabu bahwa semua pertandingan liga domestik akan dihentikan pada menit ke-10 babak pertama untuk memberi tepuk tangan selama satu menit. Penghormatan itu akan mencakup seluruh divisi dan disiplin putra maupun putri, memastikan setiap sudut sepak bola Argentina mengakui kontribusi bersejarah pemain berusia 39 tahun itu.

Pernyataan resmi dari AFA merinci rencana logistik untuk perayaan akhir pekan ini, dengan menyatakan: "Untuk matchday mendatang di seluruh divisi dan disiplin putra dan putri, pertandingan akan dihentikan pada menit ke-10 babak pertama untuk satu menit tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan atas karier Lionel Messi bersama tim nasional Argentina."