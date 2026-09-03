Eto'o memuji Infantino karena memberikan dukungan krusial kepada negara-negara Afrika untuk membangun infrastruktur dan membina talenta muda. Ia berpendapat bahwa sepakbola Eropa kerap melindungi motif komersialnya sendiri dengan mengorbankan wilayah lain.

"Sepakbola sudah menjadi produk komersial! Siapa yang mendanai sepakbola? Perusahaan-perusahaan yang membeli ruang iklan," kata Eto'o. "Siapa yang memiliki perusahaan-perusahaan itu? Eropa juga menjaga kepentingannya sendiri, di bawah tekanan dari klub-klub.

"Mengapa kami harus dinilai karena menjaga kepentingan kami? Hari ini, Presiden Infantino memberi orang-orang Afrika kesempatan untuk bermimpi mengembangkan olahraga ini. Ia telah membantu meningkatkan sepakbola Afrika, kalau tidak, kita tidak akan melihat begitu banyak kantor pusat federasi dibangun.

"Kami mendanai sebagian dari itu, sementara sisanya berasal dari dukungan FIFA melalui proyek FIFA Forward. Itu nyata. Dan itu akan memungkinkan kami mengembangkan talenta. Dalam beberapa tahun, ketika kami memiliki pemain seperti Roger Milla atau [Kylian] Mbappe, itu akan berkat pendanaan tersebut."