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'Memberi orang Afrika kesempatan untuk bermimpi!' - Samuel Eto'o dukung presiden FIFA Gianni Infantino di tengah kritik UEFA
Eto'o melancarkan pembelaan terhadap Infantino
Presiden FECAFOOT Eto'o secara terbuka mendukung bos FIFA Infantino di tengah meningkatnya penentangan dari UEFA. Berbicara kepada L'Equipe, mantan striker itu membela kepemimpinan Infantino setelah kritik dari badan pengatur sepak bola Eropa. Infantino menghadapi tekanan yang terus meningkat dari para petinggi UEFA yang ingin mencopotnya dari jabatannya. Namun, Eto'o menegaskan bahwa bos FIFA tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi perkembangan sepak bola global, khususnya di Afrika.
- AFP
'Infantino memberi orang Afrika kesempatan untuk bermimpi'
Eto'o memuji Infantino karena memberikan dukungan krusial kepada negara-negara Afrika untuk membangun infrastruktur dan membina talenta muda. Ia berpendapat bahwa sepakbola Eropa kerap melindungi motif komersialnya sendiri dengan mengorbankan wilayah lain.
"Sepakbola sudah menjadi produk komersial! Siapa yang mendanai sepakbola? Perusahaan-perusahaan yang membeli ruang iklan," kata Eto'o. "Siapa yang memiliki perusahaan-perusahaan itu? Eropa juga menjaga kepentingannya sendiri, di bawah tekanan dari klub-klub.
"Mengapa kami harus dinilai karena menjaga kepentingan kami? Hari ini, Presiden Infantino memberi orang-orang Afrika kesempatan untuk bermimpi mengembangkan olahraga ini. Ia telah membantu meningkatkan sepakbola Afrika, kalau tidak, kita tidak akan melihat begitu banyak kantor pusat federasi dibangun.
"Kami mendanai sebagian dari itu, sementara sisanya berasal dari dukungan FIFA melalui proyek FIFA Forward. Itu nyata. Dan itu akan memungkinkan kami mengembangkan talenta. Dalam beberapa tahun, ketika kami memiliki pemain seperti Roger Milla atau [Kylian] Mbappe, itu akan berkat pendanaan tersebut."
Membingkai ulang perdebatan melawan UEFA
Menanggapi klaim bahwa Infantino mengabaikan prosedur tata kelola, Eto'o menyoroti kekuatan demokratis dari 211 federasi anggota dalam Sidang Umum. Ia menegaskan bahwa inisiatif-inisiatif penting seperti proyek FIFA Forward disahkan secara sah oleh para presiden federasi.
Ia menambahkan: "UEFA adalah konfederasi yang penting bagi FIFA dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sepakbola, tetapi UEFA tidak seharusnya dipandang sebagai satu-satunya atau konfederasi yang paling penting. Ini adalah perdebatan yang timpang. Dan orang-orang tidak menyadari tantangan yang dihadapi para presiden federasi di Afrika. Menurut Anda, apakah kami bahkan bisa bermain sepakbola tanpa pemerintah? Untuk beberapa federasi, 95% atau bahkan 100% pendanaan berasal dari negara yang sudah bergulat dengan tantangan yang sangat besar."
- Getty Images
Dukungan penuh untuk pemilu Maret
Menjelang pemilihan presiden FIFA pada Maret, Eto'o menegaskan bahwa ia akan berdiri teguh mendukung Infantino. Ia menekankan bahwa pendapatan besar dari turnamen-turnamen internasional utama tetap penting bagi perkembangan secara keseluruhan.
"Dalam sebuah pemilihan selalu ada risiko [kalah], tetapi itu tidak menghentikan saya untuk mendukungnya," kata Eto'o. "Orang-orang mengaitkan segala macam hal dengannya. Mengelola sesuatu yang membangkitkan gairah global sebesar itu memang sulit. Tetapi lihat keuntungan dari Piala Dunia di Qatar dan Amerika Serikat. Itulah yang kami inginkan untuk sepakbola. Jika kami tidak punya uang, kami tidak bisa mengembangkan olahraga ini. Orang-orang perlu menyadari itu."
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