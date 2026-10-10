Arsenal menunjukkan mental juara pada Sabtu sore, bangkit dari kekalahan mengecewakan sebelum jeda internasional untuk mengamankan tiga poin vital melawan Leeds United yang tangguh. Setelah frustrasi akibat kekalahan 3-0 dari Brighton, pasukan Arteta membutuhkan respons untuk terus memberi tekanan kepada Manchester City di puncak klasemen.

Berbicara kepada TNT Sport setelah peluit akhir, gelandang Brasil itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai memberi dampak sebesar itu di depan para pendukung barunya. "Rasanya luar biasa. Saya merasa pada laga terakhir melawan Brighton kami tidak berada di level yang seharusnya. Hari ini mentalitasnya adalah bangkit kembali," jelas Guimaraes. "Ini adalah laga resmi pertama saya di kandang. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol dan itu adalah gol yang penting, tiga poin yang penting. Penyelesaian yang bagus dan saya sangat senang." Ketajamannya di sepertiga akhir lapangan memberikan percikan yang selama ini hilang dari Arsenal dalam satu jam pertama pertandingan yang berjalan lambat.

Performa sang gelandang bukan hanya soal gol, tetapi juga tentang mengirim pesan kepada manajernya terkait perannya di starting XI. Guimaraes mengakui bahwa ia ingin membuat pemilihan tim Arteta menjadi sulit ke depannya, dengan mengatakan: "Perasaan yang luar biasa. Bagi saya penting untuk memberikan yang terbaik dan sedikit membuat manajer pusing. Saya senang bisa mencetak gol pertama saya di sini, gol yang penting."