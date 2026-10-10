Getty Images Sport
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'Memberi Arteta sakit kepala!' - Guimaraes menikmati debut impian di Emirates saat Arsenal bangkit kembali melawan Leeds
Guimaraes meninggalkan jejaknya di London utara
Arsenal menunjukkan mental juara pada Sabtu sore, bangkit dari kekalahan mengecewakan sebelum jeda internasional untuk mengamankan tiga poin vital melawan Leeds United yang tangguh. Setelah frustrasi akibat kekalahan 3-0 dari Brighton, pasukan Arteta membutuhkan respons untuk terus memberi tekanan kepada Manchester City di puncak klasemen.
Berbicara kepada TNT Sport setelah peluit akhir, gelandang Brasil itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai memberi dampak sebesar itu di depan para pendukung barunya. "Rasanya luar biasa. Saya merasa pada laga terakhir melawan Brighton kami tidak berada di level yang seharusnya. Hari ini mentalitasnya adalah bangkit kembali," jelas Guimaraes. "Ini adalah laga resmi pertama saya di kandang. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol dan itu adalah gol yang penting, tiga poin yang penting. Penyelesaian yang bagus dan saya sangat senang." Ketajamannya di sepertiga akhir lapangan memberikan percikan yang selama ini hilang dari Arsenal dalam satu jam pertama pertandingan yang berjalan lambat.
Performa sang gelandang bukan hanya soal gol, tetapi juga tentang mengirim pesan kepada manajernya terkait perannya di starting XI. Guimaraes mengakui bahwa ia ingin membuat pemilihan tim Arteta menjadi sulit ke depannya, dengan mengatakan: "Perasaan yang luar biasa. Bagi saya penting untuk memberikan yang terbaik dan sedikit membuat manajer pusing. Saya senang bisa mencetak gol pertama saya di sini, gol yang penting."
- AFP
Mengatasi tantangan Leeds United
Sore hari itu tidak dimulai sesuai rencana bagi tuan rumah, yang kesulitan membongkar permainan Leeds United yang terorganisasi dengan baik. Tim tamu tampil disiplin dan berani, lalu secara mengejutkan unggul 10 menit setelah babak kedua dimulai. James Justin membuat publik Emirates terdiam setelah menyambar masuk umpan silang Gabriel Gudmundsson, menandai momen perayaan yang langka bagi para pendukung Leeds di stadion ini.
Namun, respons dari juara bertahan itu cepat dan tegas. Riccardo Calafiori menyamakan kedudukan dari jarak dekat setelah mendapat umpan cerdik dari Ben White, tetapi kehadiran Guimaraes benar-benar mengubah momentum. Merefleksikan sulitnya pertandingan itu, mantan pemain Newcastle tersebut memberikan pujian kepada kualitas lawan. "Kami tahu Premier League sangat sulit. Leeds punya tim yang hebat, itu adalah pertandingan yang sulit, saya senang kami bisa meraih tiga poin. Setiap kali kami mendapatkan tiga poin, itu sangat berarti bagi kami," ujar pemain internasional Brasil itu.
Pembuktian bagi bintang Brasil itu
Meski menjalani kepindahan besar pada musim panas, Guimaraes harus bersabar saat beradaptasi dengan sistem taktik Arteta. Ketika ditanya apakah ia merasa punya sesuatu yang harus dibuktikan kepada pelatih asal Spanyol itu, sang gelandang tetap percaya diri dengan reputasinya yang sudah terbangun sambil mengakui besarnya lingkungan barunya. "Ya, saya sudah membuktikan [diri saya] di Premier League selama lima tahun terakhir, jadi tentu ini tantangan baru bagi saya, dan selalu penting untuk bermain. Hal terpenting bagi Bruno adalah turun ke lapangan dan memainkan sepakbola terbaik, saya sangat senang dengan itu hari ini," ujarnya.
Ini menjadi gol kedua Guimaraes dengan seragam Arsenal, setelah sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Sunderland pada September. Gelandang asal Brasil itu melanjutkan performa impresifnya, dengan laga hari ini menjadi penampilan ketujuhnya untuk Arsenal di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Persaingan gelar di puncak klasemen tetap memanas
Kemenangan ini membuat Arsenal terus menempel Manchester City, yang saat ini memimpin Premier League berkat selisih gol. Dengan City dijadwalkan menjalani lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu, Arsenal tahu bahwa hasil apa pun selain kemenangan atas Leeds, yang belum pernah meraih kemenangan tandang di liga melawan Arsenal sejak Mei 2003, akan menjadi pukulan besar bagi ambisi mereka mempertahankan gelar.
Arsenal kini mengalihkan fokus ke Liga Champions saat mereka bersiap menjamu Lille pada hari Selasa, sebelum kembali beraksi di Premier League pada Minggu, 18 Oktober, dengan laga tandang menghadapi Nottingham Forest.
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