Membedah Strategi: Mengintip Rencana Agresif Mauricio Pochettino untuk Timnas AS (USMNT) Pasca Kemenangan Gemilang di Piala Dunia atas Paraguay dan Australia

Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, mengakuinya setelah pertandingan: timnya tak punya solusi. Tim Nasional Putra AS baru saja menghancurkan timnya dengan empat gol dalam laga pembuka Piala Dunia, dan tak ada sama sekali yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Para pemainnya tak mampu menandingi lawan. Begitu pula sang pelatih, katanya.

“Mereka adalah tim yang menghadirkan banyak tantangan,” katanya, “karena mereka memiliki solusi untuk setiap masalah.”

Orang yang memberikan jawaban-jawaban itu tentu saja adalah Mauricio Pochettino. Ia ditunjuk sebagai manajer USMNT pada musim gugur 2024 tepatnya karena alasan ini. Menjelang Piala Dunia di kandang sendiri ini, Asosiasi Sepak Bola AS memang membutuhkan perubahan budaya, ya, tetapi mereka juga membutuhkan seseorang dengan pemikiran taktis yang mampu membuat perbedaan setelah perubahan budaya itu terjadi.

Maka muncullah Pochettino, seorang manajer dengan rekam jejak yang menjadikannya salah satu yang terbaik di dunia sepak bola modern. Dan, melalui dua pertandingan Piala Dunia, kita telah melihat apa yang terjadi ketika rekam jejak tersebut dipadukan dengan sekelompok pemain yang lebih baik daripada yang disadari kebanyakan orang.

Sejauh ini, Timnas AS telah meraih dua kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1930 dan memuncaki grup dengan satu pertandingan tersisa. Mereka meraih kedua kemenangan tersebut dengan cara yang berbeda dan melalui dua jalur kemenangan yang berbeda pula. Meskipun demikian, meski ada penyesuaian, ada pula prinsip-prinsip inti yang menentukan cara tim ini bermain dan, pada akhirnya, apa yang mereka lakukan untuk meraih kemenangan.

Setelah dua pertandingan Piala Dunia, berikut ini adalah ulasan mengenai apa yang telah dilakukan Pochettino untuk mempersiapkan USMNT meraih kemenangan melawan Paraguay dan Australia...