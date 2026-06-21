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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Membedah Strategi: Mengintip Rencana Agresif Mauricio Pochettino untuk Timnas AS (USMNT) Pasca Kemenangan Gemilang di Piala Dunia atas Paraguay dan Australia

USA
M. Pochettino
World Cup
FEATURES
Analysis
USA vs Australia
Australia

GOAL menguraikan perbedaan dan kesamaan taktis dalam dua pertandingan pertama Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) di Piala Dunia

Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, mengakuinya setelah pertandingan: timnya tak punya solusi. Tim Nasional Putra AS baru saja menghancurkan timnya dengan empat gol dalam laga pembuka Piala Dunia, dan tak ada sama sekali yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Para pemainnya tak mampu menandingi lawan. Begitu pula sang pelatih, katanya.

“Mereka adalah tim yang menghadirkan banyak tantangan,” katanya, “karena mereka memiliki solusi untuk setiap masalah.”

Orang yang memberikan jawaban-jawaban itu tentu saja adalah Mauricio Pochettino. Ia ditunjuk sebagai manajer USMNT pada musim gugur 2024 tepatnya karena alasan ini. Menjelang Piala Dunia di kandang sendiri ini, Asosiasi Sepak Bola AS memang membutuhkan perubahan budaya, ya, tetapi mereka juga membutuhkan seseorang dengan pemikiran taktis yang mampu membuat perbedaan setelah perubahan budaya itu terjadi.

Maka muncullah Pochettino, seorang manajer dengan rekam jejak yang menjadikannya salah satu yang terbaik di dunia sepak bola modern. Dan, melalui dua pertandingan Piala Dunia, kita telah melihat apa yang terjadi ketika rekam jejak tersebut dipadukan dengan sekelompok pemain yang lebih baik daripada yang disadari kebanyakan orang.

Sejauh ini, Timnas AS telah meraih dua kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1930 dan memuncaki grup dengan satu pertandingan tersisa. Mereka meraih kedua kemenangan tersebut dengan cara yang berbeda dan melalui dua jalur kemenangan yang berbeda pula. Meskipun demikian, meski ada penyesuaian, ada pula prinsip-prinsip inti yang menentukan cara tim ini bermain dan, pada akhirnya, apa yang mereka lakukan untuk meraih kemenangan.

Setelah dua pertandingan Piala Dunia, berikut ini adalah ulasan mengenai apa yang telah dilakukan Pochettino untuk mempersiapkan USMNT meraih kemenangan melawan Paraguay dan Australia...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pentagon Paraguay

    Alfaro-lah yang menyebut formasi USMNT sebagai "Pentagon", dan itu adalah deskripsi yang tepat. Hal ini karena, pada setiap saat, ada lima pemain penyerang yang berada di posisi berbahaya untuk membuat tim lawannya kewalahan. Namun, hal itu tidak sepenuhnya akurat, karena pada umumnya ada enam pemain yang berada cukup jauh di depan.

    Keenam pemain tersebut adalah Folarin Balogun di lini depan, Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Malik Tillman yang menciptakan kekacauan di bagian tengah, serta Antonee Robinson dan Sergino Dest yang menyerang dari sayap. Dengan keenam pemain tersebut, AS memiliki keunggulan jumlah pemain yang dapat diulang dan mereka secara rutin memanfaatkannya sebaik-baiknya.

    Urutan permainannya secara umum terlihat seperti ini: McKennie akan menerobos ke depan melewati bek tengah, membawa bek yang mengawalnya, sementara Tillman akan bergerak ke ruang kosong yang ditinggalkan. Kemudian, saat seorang bek menarik diri ke arahnya, AS akan mengoper bola ke sayap ke arah Pulisic atau Dest. Pulisic atau Dest pun, dalam skenario terburuk, akan berhadapan satu lawan satu dengan bek, dan serangan pun melaju kencang. Paraguay tak pernah benar-benar menemukan solusi saat McKennie naik sangat tinggi, dan mereka jelas tak punya jawaban untuk menghadapi Pulisic atau Dest dalam situasi satu lawan satu.

    Dari situ, skenario tersebut pada dasarnya berulang terus-menerus, namun dari sudut yang berbeda. Dest dan Pulisic leluasa menggiring bola melewati para pemain bertahan. Paraguay tak pernah menyesuaikan diri dengan apa pun yang dilakukan McKennie. Sementara itu, Balogun mendapat peluang untuk berlari ke ruang kosong pada beberapa momen ketika Paraguay mencoba menyelamatkan pertandingan. Setiap kali Paraguay mencoba mengerahkan banyak pemain ke depan untuk mengubah keadaan, ancaman Balogun mengingatkan mereka mengapa hal itu tidak mungkin dilakukan, itulah sebabnya mereka pada dasarnya pasrah untuk terus-menerus kalah jumlah dan terdesak, berulang kali.

    Urutan permainannya mungkin terlihat sedikit berbeda setiap kali, tetapi konsepnya tetap sama. Idenya adalah menyerang dengan jumlah pemain yang, sederhananya, akan mengalahkan blok pertahanan rendah Paraguay. Mereka tidak pernah menemukan jawabannya, dan jika ditambah dengan bakat USMNT, hasilnya adalah empat gol.

    Itulah kemenangan pertama. Kemenangan kedua terlihat sedikit berbeda.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Kualitasnya jelas'

    Dengan absennya Pulisic akibat cedera, Pochettino terpaksa mengambil keputusan, dan itu akan menjadi keputusan yang krusial. Bagaimana cara menggantikan Pulisic? Dan, mengingat fakta bahwa penggantinya tidak bisa persis sama, penyesuaian apa yang akan dilakukannya untuk mengakomodasi pengganti tersebut?

    Pemain penggantinya adalah Ricardo Pepi, dan alasan di balik hal itu menjadi sangat jelas sejak awal pertandingan antara USMNT melawan Australia.

    Gaya permainan Socceroos bukanlah rahasia: formasi lima bek yang tangguh dan fisik dengan serangan balik yang sangat terarah. Untuk mengatasinya, Pochettino tidak menciptakan strategi baru, melainkan menggunakan konsep lama. Bek tengah umumnya suka menghadapi penyerang dalam jumlah banyak; jadi, jika ia menurunkan dua bek tengah—Balogun dan Pepi—hal itu akan mengikat barisan tiga bek Australia. Artinya, bek sayap Australia akan berhadapan satu lawan satu dengan pemain sayap USMNT. Pochettino tidak bisa menciptakan keunggulan jumlah pemain di tengah lapangan, tetapi ia bisa melakukannya di sayap.

    Itulah yang dilakukan USMNT. Tim Amerika menghancurkan pertahanan Australia, khususnya di sisi kanan. Di sisi itulah Dest dan McKennie berulang kali melakukan kombinasi. Jika seorang bek menarik diri ke arah Dest, McKennie akan berlari ke ruang kosong, atau sebaliknya. Sementara itu, para bek tengah terpaksa hanya menonton kedua penyerang tersebut, yang keduanya telah terbukti sebagai penyelesai peluang yang mematikan. AS melakukan hal itu berulang kali.

    "Kualitas mereka jelas, kekuatan mereka jelas, kemampuan atletik mereka jelas," kata manajer Australia Tony Popovic. "Tidak ada yang mengejutkan dari apa yang mereka lakukan."

    Hal itu memaksa Australia bertahan dalam dan, bahkan pada saat-saat di mana AS tidak menciptakan peluang, mereka merebut bola di sudut pertahanan Australia, yang memicu serangan balik.

    "Sejujurnya, [Pochettino] selalu memberi kami ide-ide berbeda untuk menyerang, jadi bermain bersama Pepi hari ini bukanlah kejutan," kata Balogun. "Ini bukan seperti rencana B karena CP [Christian Pulisic] absen. Bagi saya, tidak terasa seperti itu. Rasanya hanya seperti solusi lain untuk memenangkan pertandingan."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesamaan yang dimiliki

    Meskipun terdapat perbedaan kecil antara kedua pertandingan tersebut, konsep dasarnya tetap sama. Keunggulan jumlah pemain adalah kunci utama dalam permainan ini. Namun, rahasianya adalah bahwa segalanya tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan USMNT saat menguasai bola, melainkan apa yang mereka lakukan saat tidak menguasai bola.

    Prinsip utama yang menyatukan kedua pertandingan ini adalah tekanan. Tekanan tersebut agresif dan cepat, serta sejauh ini mustahil untuk dihadapi. Begitu USMNT kehilangan bola, tim ini langsung menyerbu, dan menyerbu secara berkelompok. Setelah sebagian besar kehilangan bola, tim ini memiliki tujuh pemain di area serangan yang berjuang untuk merebutnya kembali, dan baik Australia maupun Paraguay tidak mampu mengatasinya.

    Bahkan tiga pemain lainnya, yaitu Tim Ream, Chris Richards, dan Alex Freeman, juga bermain di posisi yang tinggi. Saat melawan Paraguay, mereka sering ditempatkan beberapa yard di dalam wilayah Paraguay, bersiap untuk menghalau setiap umpan panjang yang menjanjikan. Itulah yang sebagian besar terjadi: setelah terlalu banyak kehilangan bola akibat tekanan USMNT, pilihan terbaik adalah mengumpan jauh dan berharap Ream, Richards, atau Freeman melakukan kesalahan. Mereka tidak pernah melakukannya, yang berarti USMNT langsung merebut kembali bola setiap kali.

    Angka-angka menunjukkan seberapa efektif strategi ini. Melawan Paraguay, mereka menguasai bola sebesar 65 persen. Mereka melakukan 277 umpan di wilayah lawan, dibandingkan hanya 68 umpan dari Paraguay. Mereka melakukan 53 sentuhan di kotak penalti, dibandingkan hanya 11 sentuhan dari lawan. Melawan Australia, pola serupa terulang: 63 persen penguasaan bola dan lebih dari dua kali lipat jumlah umpan di wilayah lawan dibandingkan yang dilakukan Socceroos.

    Jadi, meski semua orang antusias menganalisis apa yang dilakukan USMNT saat menguasai bola—dan memang seharusnya begitu—inti dari permainan AS justru terletak pada apa yang mereka lakukan saat tidak menguasai bola. Momen-momen tersebut ditandai oleh tekanan yang tak kenal lelah namun terorganisir, yang pada akhirnya memastikan tim tidak kehilangan penguasaan bola terlalu lama.

    "Mereka sangat kuat, sangat kompak," jelas Popovic. "Mereka memiliki banyak pemain, bahkan yang masuk [sebagai pemain pengganti], yang berpengalaman dan berkualitas."

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kata kunci

    Ada sebuah kata yang sering muncul: agresif.

    Baik Pochettino maupun para pemainnya sering menggunakannya. Banyak yang menafsirkannya sebagai kesediaan untuk berjuang melawan lawan. Hal ini dipandang sebagai kesediaan untuk berjuang, baik secara harfiah maupun kiasan, demi tim dan lambang klub.

    Namun, "agresif" sebenarnya memiliki makna kedua. Istilah ini juga menggambarkan cara bermain USMNT dari sudut pandang taktis.

    Tidak ada yang pasif dalam permainan AS. Saat menguasai bola, ada strategi yang jelas untuk membuat lawan merasa tidak nyaman. Saat tidak menguasai bola, ada tekanan cepat dan tanpa henti untuk memastikan tim segera merebutnya kembali. Setiap aspek permainan dilakukan dengan tujuan, kecepatan, dan ya, agresivitas. Tidak ada yang diserahkan pada kebetulan, dan tidak ada yang dibiarkan berjalan sesuai keinginan lawan.

    Itulah, pada dasarnya, kunci dari gaya permainan Pochettino saat ini: permainan dijalankan sesuai syaratnya sendiri. Timnas AS mendikte jalannya permainan di setiap aspek, dan mereka melakukannya dengan prinsip-prinsip mereka sendiri. Sejauh ini, hal itu sangat sukses. Mudah dipahami alasannya, karena Pochettino menempatkan para pemainnya pada posisi di mana mereka akan memiliki keunggulan, lalu membiarkan mereka mengembangkan permainan dari situ. Tidak ada intervensi berlebihan atau kekakuan, melainkan konsep-konsep besar yang memungkinkan para pemainnya meraih kesuksesan dengan cara yang dapat diulang, namun tetap bervariasi.

    Apakah cara-cara tersebut dapat diulang di masa depan? Itulah pertanyaan besarnya. USMNT kini memiliki empat pertandingan kuat yang terekam video untuk ditinjau oleh tim-tim lain. Akan ada beberapa tim yang terlalu kuat untuk dikalahkan dengan cara yang sama seperti Australia dan Paraguay. Pada suatu titik dalam kompetisi ini, akan ada tim-tim yang tidak akan menyerah begitu saja, melainkan justru akan menekan USMNT.

    Lalu apa yang akan terjadi? Jawaban atas pertanyaan itu pada akhirnya akan menentukan sejauh mana tim ini bisa melangkah, tetapi jika dua pertandingan pertama ini bisa dijadikan acuan, Pochettino tampaknya memiliki rencana yang harus dijalankan para pemainnya, dan dari situ, semuanya tergantung pada mereka.

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