Membahas Strategi: Son Heung-Min memang tak mencetak gol-namun begini cara LAFC menjadikannya kreator paling berbahaya di MLS

Son Heung-Min sebenarnya tak perlu melihat ke mana arahnya sebelum mengoper bola. Ia tahu persis ke mana Denis Bouanga akan berlari. Itu adalah gerakan khas sang sayap LAFC, sebuah tusukan ke sisi kiri antara bek kanan dan bek tengah. Dan saat melawan Orlando City akhir pekan lalu, Son hanya perlu melirik sekilas untuk memastikan Bouanga berhasil melakukan gerakan andalannya.

Dan tentu saja dia melakukannya. Pada menit ke-20, Son menerima bola di garis tengah lapangan, saat sedang berlari. Empat sentuhan dan enam detik kemudian, bola sudah berada di dalam gawang. Bouanga berlari menjauh untuk merayakan gol. Son menikmati momen itu, menyaksikan rekan serangnya mencetak gol pertama dari tiga gol indah yang akan dia cetak dalam tujuh menit berikutnya. LAFC sudah menguasai permainan sepenuhnya pada saat itu. Pada menit ke-28 pertandingan, LAFC unggul 4-0. Son telah memberikan tiga assist dan mengirim umpan silang yang berujung pada gol bunuh diri untuk gol keempat.

Ini adalah jenis dominasi yang berbeda dari yang banyak orang harapkan dari kapten Korea itu. Son seharusnya datang ke Los Angeles dan berperan sebagai ujung tombak, penyerang tajam yang akan menambah 20 gol lagi ke 15 gol Bouanga. Tentu saja, assist akan menjadi bagian dari itu semua. Tapi Son, kata mereka, adalah seorang penyelesai, bukan pencipta.

Narasi itu mungkin sedikit naif sejak awal - 81 assistnya di Tottenham seolah ingin membantah hal itu. Namun, hanya sedikit yang menduga bahwa setelah 10 pertandingan di semua kompetisi, Son akan memiliki 10 assist dan hanya satu gol - tanpa mencetak gol sama sekali di ajang MLS. Tentu saja, ada dua cara untuk memandang hal ini.

Yang pertama adalah bahwa ini merupakan hal yang mengkhawatirkan. Penyerang terbaik LAFC tidak mencetak gol. Itu masuk akal. Namun, yang kedua, dan mungkin interpretasi yang jauh lebih masuk akal, adalah bahwa penyerang terbaik LAFC kini juga menjadi kreator terbaik LAFC. Son tidak mencetak gol sebagian besar karena ia memberikan banyak assist. Ini adalah pemain yang digunakan dalam sistem yang berbeda, dengan cara baru, diminta untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dan benar-benar bersinar.