Son Heung MinGOAL
Membahas Strategi: Son Heung-Min memang tak mencetak gol-namun begini cara LAFC menjadikannya kreator paling berbahaya di MLS

Pemain asal Korea itu sedang kesulitan mencetak gol, tetapi sistem permainan yang lebih terbuka dari manajer baru Marc Dos Santos telah membebaskan kemampuan kreatif sang bintang

Son Heung-Min sebenarnya tak perlu melihat ke mana arahnya sebelum mengoper bola. Ia tahu persis ke mana Denis Bouanga akan berlari. Itu adalah gerakan khas sang sayap LAFC, sebuah tusukan ke sisi kiri antara bek kanan dan bek tengah. Dan saat melawan Orlando City akhir pekan lalu, Son hanya perlu melirik sekilas untuk memastikan Bouanga berhasil melakukan gerakan andalannya.

Dan tentu saja dia melakukannya. Pada menit ke-20, Son menerima bola di garis tengah lapangan, saat sedang berlari. Empat sentuhan dan enam detik kemudian, bola sudah berada di dalam gawang. Bouanga berlari menjauh untuk merayakan gol. Son menikmati momen itu, menyaksikan rekan serangnya mencetak gol pertama dari tiga gol indah yang akan dia cetak dalam tujuh menit berikutnya. LAFC sudah menguasai permainan sepenuhnya pada saat itu. Pada menit ke-28 pertandingan, LAFC unggul 4-0. Son telah memberikan tiga assist dan mengirim umpan silang yang berujung pada gol bunuh diri untuk gol keempat.

Ini adalah jenis dominasi yang berbeda dari yang banyak orang harapkan dari kapten Korea itu. Son seharusnya datang ke Los Angeles dan berperan sebagai ujung tombak, penyerang tajam yang akan menambah 20 gol lagi ke 15 gol Bouanga. Tentu saja, assist akan menjadi bagian dari itu semua. Tapi Son, kata mereka, adalah seorang penyelesai, bukan pencipta.

Narasi itu mungkin sedikit naif sejak awal - 81 assistnya di Tottenham seolah ingin membantah hal itu. Namun, hanya sedikit yang menduga bahwa setelah 10 pertandingan di semua kompetisi, Son akan memiliki 10 assist dan hanya satu gol - tanpa mencetak gol sama sekali di ajang MLS. Tentu saja, ada dua cara untuk memandang hal ini.

Yang pertama adalah bahwa ini merupakan hal yang mengkhawatirkan. Penyerang terbaik LAFC tidak mencetak gol. Itu masuk akal. Namun, yang kedua, dan mungkin interpretasi yang jauh lebih masuk akal, adalah bahwa penyerang terbaik LAFC kini juga menjadi kreator terbaik LAFC. Son tidak mencetak gol sebagian besar karena ia memberikan banyak assist. Ini adalah pemain yang digunakan dalam sistem yang berbeda, dengan cara baru, diminta untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dan benar-benar bersinar.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    Awal yang gemilang dalam kariernya bersama LAFC

    Kedatangan Son pada Agustus tahun lalu disambut dengan antusiasme yang jarang terjadi di MLS. Bisa dibilang, hanya David Beckham dan Lionel Messi yang lebih dinantikan dan dipromosikan dengan lebih apik. Ada pandangan bahwa perekrutan Son sangatlah tepat bagi LAFC, baik di dalam maupun di luar lapangan. Los Angeles memiliki populasi Korea yang besar. Son adalah atlet Korea paling terkenal di dunia—dan selisihnya sangat jauh.

    Tim itu sendiri juga membutuhkan dorongan di lapangan. Ada ruang untuk penyerang lain. Seseorang yang bisa memberikan umpan akurat dan mencetak gol dua digit sepanjang musim sebenarnya sudah cukup. LAFC pun mendatangkan legenda Premier League - dan yang masih memiliki banyak tenaga untuk bermain. Tidak ada yang bisa dibenci dari kesepakatan ini.

    Son membalas ekspektasi tersebut dengan serangkaian penampilan luar biasa. Ia rata-rata menyumbang lebih dari satu gol per pertandingan di akhir musim MLS, dan menunjukkan kilasan kemitraan mematikan dengan Bouanga, rekan sayap kiri yang sangat atletis. Ia mencetak segala jenis gol yang bisa dibayangkan - gol tap-in, tendangan bebas, dan lari memutar yang diakhiri dengan penyelesaian mematikan. Hanya Lionel Messi yang lebih mematikan dan efektif sebagai ancaman serangan saat musim mendekati akhir.

    Tentu saja, semuanya berakhir dengan cara yang kejam. LAFC tampil buruk di babak pertama semifinal Wilayah Barat melawan Vancouver, lalu tak kenal lelah di babak kedua, melepaskan 34 tembakan dan membentur tiang gawang tiga kali. Pertandingan tetap berlanjut ke adu penalti. Son, yang sering kali menjadi penentu, membentur tiang gawang—sebuah kegagalan yang merangkum malam yang ditentukan oleh selisih tipis, lebih dari sekadar momen tunggal.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Pelatih baru (kurang lebih), ide-ide yang berbeda

    Semua ini terasa seperti awal yang baru di musim jeda ini. Sudah diketahui sejak lama bahwa mantan pelatih Steve Cherundolo akan hengkang di akhir musim dan kembali ke negara tempatnya menetap, Jerman. Pencarian manajer baru LAFC menjadi sorotan publik. Berbagai nama beredar — termasuk mantan pelatih Son, Ange Postecoglou.

    Akhirnya, mereka mengambil keputusan yang mengejutkan—meski secara logis masuk akal—untuk mempromosikan asisten, Marc Dos Santos. Secara teori, hal itu masuk akal. Dos Santos pernah menjadi pelatih kepala sebelumnya. Para pemain mengenalnya. Dia tidak asing dengan ego, kepribadian, dan keberanian di ruang ganti yang dipenuhi nama-nama besar. Namun, manajer baru—meski sudah lama berada di sana—berjanji bahwa tim ini tidak akan sama seperti sebelumnya.

    LAFC, kata Dos Santos kepada GOAL, akan jauh lebih fleksibel dalam menguasai bola. Dan di luar lapangan, ini akan menjadi tim yang sangat adaptif dalam serangan, penuh semangat dan kreativitas, serta dilengkapi dengan pemain yang bisa bergerak bebas di garis depan. Son tidak akan menjadi titik fokus utama, melainkan seperti pisau Swiss Army terbaik yang bisa ditawarkan Major League Soccer.

    "Jadi, jika saya memiliki pemain nomor 9 yang kualitas terbaiknya adalah tetap di posisinya, saya tidak akan mencoba mengubah kualitasnya menjadi sesuatu yang tidak tepat. Namun, dengan pemain seperti Denis Bouanga atau Sonny, Anda memiliki kemampuan untuk bergerak," kata Dos Santos.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Penyesuaian taktis

    Dan sejauh ini, Dos Santos telah menepati janjinya. Lihatlah susunan pemain, atau data pertandingan per pertandingan yang biasa Anda lihat, dan Son paling sering dicantumkan sebagai penyerang. Namun, ia sama sekali bukanlah pemain yang memimpin lini depan dan memanfaatkan ruang di belakang bek terakhir. Sebaliknya, Son diberi kebebasan untuk bergerak bebas. Terkadang ia melesat ke kanan. Di lain waktu, ia mundur ke belakang dan mengoper bola ke depan. Ia bahkan pernah bermain dengan punggung menghadap para bek di sana-sini. Saat melawan St. Louis CITY bulan lalu, Son memulai pertandingan sebagai pemain nomor 10.

    Ini adalah formasi yang mengejutkan, terutama mengingat kemampuan mencetak gol Son. Namun, hal ini juga masuk akal. Bouanga adalah talenta luar biasa, tetapi ia juga cukup satu dimensi. Penyerang asal Gabon ini adalah sayap terbalik yang beroperasi di sisi kiri. Dia mungkin yang terbaik di MLS dalam melakukan hal yang sama berulang kali. Dan hal itu sulit dihentikan. Fakta bahwa Son telah membuktikan dirinya di posisi serupa bisa menjadi kendala. Namun, LAFC menyesuaikan diri dengan situasi ini. Artinya, beberapa pemain harus mengorbankan peran mereka. Bouanga mungkin menekan lawan sedikit lebih sering dari biasanya. Son lebih jarang berlari ke belakang pertahanan.

    Statistik individu juga menarik untuk dibaca. Angka-angka serangan Bouanga lebih mengesankan dari sebelumnya. Dia berada di persentil ke-95 di antara semua penyerang dalam hal sentuhan di kotak penalti lawan. Dia berada di persentil ke-94 dalam hal tembakan per 90 menit. Hal sebaliknya berlaku bagi Son. Ia lebih jarang menyentuh bola di kotak penalti lawan, sementara volume tembakannya menurun. Namun, ia memimpin MLS dalam menciptakan peluang besar per 90 menit dengan tujuh, dan berada di peringkat keempat di liga dalam menciptakan peluang secara keseluruhan dengan 15.

    Segala sesuatu di sekitar mereka juga berjalan lancar. Nathan Ordaz, seorang pemain muda dari akademi, telah bekerja keras. David Martinez telah menambah gol ke dalam permainannya, dan berada di peringkat ketiga dalam tim dalam hal peluang yang diciptakan.

  • Son Heung MinGetty

    Data di balik minimnya gol

    Namun, hal itu belum cukup untuk menjelaskan angka "nol" pada catatan gol Son. Beberapa hal memang sulit untuk diukur. Angka gol yang diharapkan (xG) Son berada di angka 1,9. Ia melepaskan 3,3 tembakan per 90 menit. Tembakan tepat sasaran per 90 menitnya sedikit rendah—hanya 0,55. Jika digabungkan, 17 persen tembakannya tepat sasaran.

    Dan mungkin di situlah letak ketidaksesuaiannya. Lebih dari segalanya, Son mahir dalam mengarahkan bola ke gawang. Pada musim MLS 2025, 58 persen tembakannya mengarah ke gawang. Pada musim Premier League 2024-25, 46 persen upayanya mengarah ke gawang—angka terendahnya dalam lima tahun sejak FotMob mulai melacak data tersebut.

    Mungkin ada unsur kebetulan di sini. Mungkin ini adalah masa paceklik yang ekstrem. Ia masih melakukan semua pergerakan yang tepat. Semua gerakan logis ada di sini. Ia mengoper pada waktu yang tepat dan tidak terlalu egois saat menguasai bola. Namun, para ahli bahasa tubuh mungkin akan memperhatikan bahwa ada sedikit rasa frustrasi yang muncul di sana-sini - seperti mengangkat bahu, gerakan, atau teriakan yang aneh. Ini tampak seperti masa sulit di awal musim. Dan bahkan jika Son mengalami penurunan performa yang drastis, yang kemungkinannya sangat kecil, penurunan angka yang begitu ekstrem secara statistik tidak mungkin terjadi.

    Dengan kata lain, Son sedang mengalami masa paceklik.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    Apakah masih ada lagi?

    Namun di tengah semua itu, satu hal yang jelas: kurangnya gol yang dicetak Son sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah saat ini. LAFC berada di puncak klasemen Wilayah Barat. Mereka telah memainkan enam pertandingan, menang lima kali, dan imbang satu kali. Hanya satu tim lagi—Vancouver Whitecaps—yang mencetak lebih banyak gol, dan mereka memiliki rekor pertahanan terbaik di liga karena belum kebobolan satu gol pun. Ada argumen yang lebih mendasar dan fundamental di sini bahwa sepak bola hanyalah olahraga tim, dan jika tim menang, apakah semua ini berarti banyak?

    Jadi, ini menjadi soal sistem. Apakah LAFC menang karena peran baru Son, atau justru terlepas dari itu? Mungkin salah satu alasan LAFC begitu bagus adalah karena Son sangat bersedia beradaptasi. Jika dia harus menjadi kreator utama agar LAFC menang, tentu itu adalah pengorbanan yang akan dia lakukan. Dan kemudian, ada hal yang mungkin terlewatkan dalam semua ini: Son adalah pemain sepak bola yang sangat, sangat, sangat bagus, yang kemungkinan besar akan keluar dari masa sulit ini.

    Jika dia bisa terus memberikan assist dengan frekuensi yang sama, dan menambahkan beberapa gol yang tak terelakkan ke dalam permainannya, tim yang sudah bagus ini akan menjadi jauh lebih baik. Son sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Bagian yang menakutkan? Masih ada yang lebih baik lagi yang akan datang.

