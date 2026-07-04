Pertandingan Piala Dunia terpenting yang pernah dihadapi Tim Nasional Putra AS akan berlangsung tanpa bintang baru mereka di ajang ini. Kejam? Ya. Kontroversial? Tentu saja. Ini juga kenyataan, dan terlepas dari semua pernyataan Mauricio Pochettino tentang tidak mengejar hal-hal seperti itu, inilah satu hal yang harus dia hadapi paling lambat Senin nanti.

Kenyataan menunjukkan bahwa Folarin Balogun tidak akan bermain dalam laga babak 16 besar USMNT melawan Belgia. Lebih tepatnya, FIFA yang menentukannya. Kartu merah yang diterima striker USMNT itu saat melawan Bosnia dan Herzegovina berarti ia diskors untuk pertandingan berikutnya. Ini pukulan yang sangat telak, dan mungkin itu masih merupakan pernyataan yang terlalu ringan.

Balogun telah menjadi pemain paling berbahaya di USMNT musim panas ini. Ia mungkin juga yang terbaik di tim. Tiga golnya memimpin daftar pencetak gol tim, pergerakannya menghidupkan serangan AS, dan tekanannya tak kenal lelah. Lebih dari segalanya, usahanya telah membantu mengubah arah tim ini. Sejujurnya, tidak ada yang bisa menggantikan semua itu.

Namun, Pochettino harus mencoba, dan kabar baiknya adalah ia memiliki beberapa opsi. Beberapa hari ke depan akan diisi dengan mempertimbangkan pro dan kontra masing-masing opsi sebelum mengambil keputusan akhir, yang bisa menentukan harapan USMNT di Piala Dunia.

Lalu, kepada siapa Pochettino bisa berpaling untuk menggantikan Balogun? Apa yang ditawarkan masing-masing opsi, dan apa yang harus dikorbankan USMNT agar hal itu berhasil? Berikut ini adalah gambaran tentang apa yang bisa dilakukan Pochettino...