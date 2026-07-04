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USMNT striker story GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Membahas Strategi: Siapa yang akan menggantikan Folarin Balogun sebagai penyerang saat melawan Belgia - Ricardo Pepi, Haji Wright, atau pemain lain? Pilihan Mauricio Pochettino untuk Timnas AS

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium

Mencari pengganti Folarin Balogun bukan sekadar soal mencari pencetak gol. Ini soal menemukan pemain yang cocok secara taktis untuk lini serang USMNT yang dibangun atas dasar pergerakan, tekanan, dan kekacauan.

Pertandingan Piala Dunia terpenting yang pernah dihadapi Tim Nasional Putra AS akan berlangsung tanpa bintang baru mereka di ajang ini. Kejam? Ya. Kontroversial? Tentu saja. Ini juga kenyataan, dan terlepas dari semua pernyataan Mauricio Pochettino tentang tidak mengejar hal-hal seperti itu, inilah satu hal yang harus dia hadapi paling lambat Senin nanti.

Kenyataan menunjukkan bahwa Folarin Balogun tidak akan bermain dalam laga babak 16 besar USMNT melawan Belgia. Lebih tepatnya, FIFA yang menentukannya. Kartu merah yang diterima striker USMNT itu saat melawan Bosnia dan Herzegovina berarti ia diskors untuk pertandingan berikutnya. Ini pukulan yang sangat telak, dan mungkin itu masih merupakan pernyataan yang terlalu ringan.

Balogun telah menjadi pemain paling berbahaya di USMNT musim panas ini. Ia mungkin juga yang terbaik di tim. Tiga golnya memimpin daftar pencetak gol tim, pergerakannya menghidupkan serangan AS, dan tekanannya tak kenal lelah. Lebih dari segalanya, usahanya telah membantu mengubah arah tim ini. Sejujurnya, tidak ada yang bisa menggantikan semua itu.

Namun, Pochettino harus mencoba, dan kabar baiknya adalah ia memiliki beberapa opsi. Beberapa hari ke depan akan diisi dengan mempertimbangkan pro dan kontra masing-masing opsi sebelum mengambil keputusan akhir, yang bisa menentukan harapan USMNT di Piala Dunia.

Lalu, kepada siapa Pochettino bisa berpaling untuk menggantikan Balogun? Apa yang ditawarkan masing-masing opsi, dan apa yang harus dikorbankan USMNT agar hal itu berhasil? Berikut ini adalah gambaran tentang apa yang bisa dilakukan Pochettino...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ricardo Pepi

    Jika yang paling Anda khawatirkan adalah gol, maka Pepi adalah orang yang tepat untuk Anda andalkan. Dia telah berulang kali membuktikan kemampuannya mencetak gol.

    Pada dasarnya, Pepi adalah seorang penuntas peluang. Dia telah membuktikannya di PSV, dan juga di timnas AS. Ada alasan mengapa klub-klub Liga Premier telah berebut untuk mendapatkannya selama lebih dari setahun ini, dan itu karena Pepi adalah tipe pemain yang hanya membutuhkan satu peluang untuk menunjukkan betapa mematikannya dia di depan gawang.

    Terlepas dari reputasinya sebagai penuntas peluang, Pepi juga telah mengembangkan aspek lain dalam permainannya. Saat melawan Senegal sebelum Piala Dunia, bintang PSV ini menunjukkan bahwa dia juga bisa berperan sebagai pengumpan, dengan memberikan satu assist dan menciptakan peluang gol lainnya. Kemudian, saat melawan Australia ketika dia bermain bersama Balogun, dia melakukan banyak pekerjaan kotor dengan mengikat bek tengah lawan, sehingga rekan setimnya bisa memanfaatkan ruang yang tercipta.

    Namun, Pepi memiliki karakteristik yang berbeda dari Balogun. Ia jauh lebih lambat dan secara umum tidak bermain seagresif Balogun secara fisik. Karena keterbatasan kecepatannya, ia kemungkinan tidak bisa melakukan pergerakan yang dilakukan Balogun untuk memicu serangan USMNT. Ia juga tidak sekuat Balogun dalam melakukan tekanan karena membutuhkan setengah detik ekstra untuk menutup ruang lawan.

    Meskipun demikian, perbedaan yang dimiliki Pepi bisa menjadi kunci, karena kehadirannya bisa membuka peluang bagi pemain lain dan, jika tidak, ia kemungkinan hanya membutuhkan satu peluang nyata untuk menunjukkan eksistensinya.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haji Wright

    Sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa Wright jarang dimainkan, karena kenyataannya dia hampir tidak pernah diturunkan sama sekali. Penyerang Coventry City ini hanya bermain selama satu menit untuk timnas AS musim panas ini. Sejauh ini, Pepi-lah yang menjadi pilihan utama sebagai penyerang cadangan.

    Namun, Wright memang menawarkan pengganti yang lebih sepadan untuk Balogun. Postur tubuhnya merupakan aset besar, sementara ia juga telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi penyerang yang mampu menembus pertahanan lawan. Ia tampil fantastis di Championship bersama Coventry dan, pada musim gugur lalu, ia membuktikan bisa tampil apik untuk USMNT juga, dengan mencetak dua gol saat melawan Australia.

    Fakta bahwa ia belum banyak bermain, bagaimanapun, tampaknya mengindikasikan sesuatu. Meski demikian, ia menawarkan beberapa kualitas yang mirip dengan Balogun sebagai pengganti, dan ia memang sudah mencetak gol di Piala Dunia – itu pasti berarti sesuatu, bukan?

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic

    Secara teori, biasanya merupakan ide yang bagus untuk menempatkan pencetak gol terbanyak di tim lebih dekat ke gawang. Tidak ada pemain USMNT saat ini yang mencetak gol lebih banyak daripada Pulisic — apakah dia bisa menjadi pilihan yang tepat?

    Ada logikanya. Pulisic memang cenderung memotong ke dalam, berlari ke ruang tengah untuk memaksa para bek mundur. Sementara itu, pemain seperti Antonee Robinson dan Sergino Dest biasanya memberikan keleluasaan di sayap, sehingga memungkinkan Pulisic untuk mencoba mengisolasi para bek dan menciptakan kekacauan. Secara teoritis, dia bisa melakukan hal itu sebagai penyerang tengah, membuka peluang bagi pemain lain untuk mengambil alih posisinya di sayap kiri. Pemain pengganti tersebut kemudian bisa memperluas lapangan atau memotong ke dalam seperti yang dilakukan Pulisic, saling bertukar posisi dalam formasi yang cukup dinamis di lini depan.

    Meski demikian, kita juga pernah melihat hal ini sebelumnya. Pulisic tidak efektif saat bermain di posisi tengah melawan Portugal pada musim semi lalu, dan beberapa bulan bermain berdampingan dengan Rafael Leao dalam sistem dua penyerang sama sekali tidak berhasil menyelamatkan musim AC Milan. Jadi, meskipun memang baik untuk menempatkan pencetak gol terbaik Anda di dekat gawang, mungkin lebih baik menempatkan pemain terbaik Anda di posisi di mana mereka bermain paling baik. Dalam kasus Pulisic, itu bukan sebagai penyerang nomor 9.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim Weah

    Jika disederhanakan, Balogun melakukan tiga hal kunci untuk meningkatkan performa USMNT: mencetak gol, berlari ke ruang kosong di belakang pertahanan lawan, dan memicu tekanan tim. Weah tentu saja mampu melakukan dua hal terakhir dari ketiga hal tersebut, dan—jika Anda ingat—ia memang melakukannya dalam pertandingan pertama AS di Piala Dunia 2022 melawan Wales.

    Tentu saja ada kompromi yang jelas di sini. Weah bukanlah seorang striker, dan dia sudah lama tidak bermain sebagai striker. Selama beberapa tahun terakhir, pemain Marseille ini berperan sebagai bek sayap, yang tugas utamanya lebih pada mencegah gol daripada mencetaknya. Tugas utama seorang penyerang nomor 9 adalah mencetak gol, dan ada banyak pencetak gol yang lebih baik di tim ini.

    Namun, di tim ini, tugas nomor 9 juga adalah membuat rekan-rekan setimnya bermain lebih baik. Jika itu menjadi fokus utama, maka mungkin Weah bisa menjadi jawabannya. Kecepatannya mungkin bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menerobos, dan hal itu juga bisa memicu satu serangan balik yang mengubah jalannya pertandingan.

    Apakah ada opsi yang lebih baik? Mungkin saja, tetapi ada beberapa karakteristik yang membuat Weah cocok untuk posisi ini.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Pilihan lainnya

    Selain keempat pemain yang disebutkan di atas, masih ada opsi lain yang bisa diambil Pochettino. Namun, semuanya memiliki kelemahan yang jelas.

    Gio Reyna, misalnya, sudah mencetak gol di Piala Dunia ini dan bisa memberikan kreativitas di lini depan, tetapi kurangnya kekuatan fisik dan kecepatan puncaknya benar-benar menghalanginya untuk menjadi penyerang. Brenden Aaronson memiliki kecepatan dan energi, tetapi belum benar-benar menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir. Sementara itu, Alex Zendejas telah mencetak gol untuk Club America, tetapi belum cukup sering bermain bersama timnas AS.

    Pochettino juga bisa mengandalkan Malik Tillman, yang biasanya bermain sebagai nomor 10, namun memiliki postur tubuh dan kemampuan mengolah bola yang memadai untuk bermain di lini depan. Ide tersebut, bagaimanapun, justru akan menimbulkan masalah di tempat lain dengan memecah lini tengah AS, yang sejauh ini tampil luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk Weston McKennie, yang kadang-kadang diturunkan sebagai penyerang di Juventus, namun sekali lagi, ia jauh lebih efektif jika dimainkan sebagai gelandang.

    Apakah Pochettino bisa membuat kejutan? Mungkin saja, tetapi apa pun pilihannya, itu harus tepat. Bagaimanapun juga, harapan USMNT di Piala Dunia bergantung padanya.

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