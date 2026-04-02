Membahas Strategi: Ketidakkonsistenan Christian Pulisic di Timnas AS tidaklah mengejutkan — itulah memang sifatnya

"Segalanya akan berbeda."

Setidaknya, itulah yang dikatakan Christian Pulisic. Dan mungkin memang harus begitu. Setelah kekalahan 2-0 USMNT dari Portugal di Atlanta pada Selasa malam, sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang bisa diambil dari pertandingan ini. Manajer Mauricio Pochettino sedikit merombak susunan pemainnya. Dia melakukan banyak perubahan. Dia menepikan beberapa nama besar dan merotasi beberapa pemain lainnya.

Perubahan utamanya — dan satu-satunya yang benar-benar menarik perhatian — adalah penempatan Christian Pulisic sebagai penyerang tengah. Harus diakui, Pulisic sedang mengalami kebuntuan. Penyerang Milan ini belum mencetak gol di kompetisi apa pun sepanjang tahun kalender ini dan belum mencetak gol untuk timnas AS sejak 2024. Ini adalah hal yang aneh bagi seorang pemain yang jelas-jelas berbakat, dan tren yang cukup mengkhawatirkan di tahun Piala Dunia. Meskipun akan sangat tidak akurat untuk menggambarkan Pulisic sebagai pencetak gol yang subur, gagal mencetak gol dalam periode yang cukup lama menjelang Piala Dunia bukanlah hal yang baik.

Namun, ini juga bagian dari dilema Pulisic. Penyerang Milan ini adalah pesepakbola yang benar-benar hebat, tetapi alasan mengapa ia belum sepenuhnya masuk ke dalam kategori “kelas dunia” adalah karena angka-angka yang dihasilkan belum selalu sejalan dengan bakatnya. Ia dapat memengaruhi pertandingan dengan berbagai cara, tetapi masih ada terlalu banyak periode di mana dampaknya di sepertiga akhir lapangan tidak terlihat. Itu tidak berarti dia tiba-tiba bermain buruk, atau bahwa dia bukan lagi penyerang paling berbahaya AS. Hal itu hanya menunjukkan bahwa mungkin inilah sosok Pulisic sebagai pesepakbola, dan ekspektasi harus disesuaikan dengan hal tersebut. Dia masih bisa tampil gemilang di momen-momen penting, tetapi konsistensi masih sulit dia raih.