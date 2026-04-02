Goal.com
Live
Christian Pulisic
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Membahas Strategi: Ketidakkonsistenan Christian Pulisic di Timnas AS tidaklah mengejutkan — itulah memang sifatnya

USA
C. Pulisic
M. Pochettino
FEATURES
AC Milan
World Cup

Christian Pulisic belum mencetak gol untuk timnas AS sejak 2024, tetapi pada akhirnya, performa di Piala Dunia-lah yang benar-benar penting.

"Segalanya akan berbeda."

Setidaknya, itulah yang dikatakan Christian Pulisic. Dan mungkin memang harus begitu. Setelah kekalahan 2-0 USMNT dari Portugal di Atlanta pada Selasa malam, sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang bisa diambil dari pertandingan ini. Manajer Mauricio Pochettino sedikit merombak susunan pemainnya. Dia melakukan banyak perubahan. Dia menepikan beberapa nama besar dan merotasi beberapa pemain lainnya.

Perubahan utamanya — dan satu-satunya yang benar-benar menarik perhatian — adalah penempatan Christian Pulisic sebagai penyerang tengah. Harus diakui, Pulisic sedang mengalami kebuntuan. Penyerang Milan ini belum mencetak gol di kompetisi apa pun sepanjang tahun kalender ini dan belum mencetak gol untuk timnas AS sejak 2024. Ini adalah hal yang aneh bagi seorang pemain yang jelas-jelas berbakat, dan tren yang cukup mengkhawatirkan di tahun Piala Dunia. Meskipun akan sangat tidak akurat untuk menggambarkan Pulisic sebagai pencetak gol yang subur, gagal mencetak gol dalam periode yang cukup lama menjelang Piala Dunia bukanlah hal yang baik.

Namun, ini juga bagian dari dilema Pulisic. Penyerang Milan ini adalah pesepakbola yang benar-benar hebat, tetapi alasan mengapa ia belum sepenuhnya masuk ke dalam kategori “kelas dunia” adalah karena angka-angka yang dihasilkan belum selalu sejalan dengan bakatnya. Ia dapat memengaruhi pertandingan dengan berbagai cara, tetapi masih ada terlalu banyak periode di mana dampaknya di sepertiga akhir lapangan tidak terlihat. Itu tidak berarti dia tiba-tiba bermain buruk, atau bahwa dia bukan lagi penyerang paling berbahaya AS. Hal itu hanya menunjukkan bahwa mungkin inilah sosok Pulisic sebagai pesepakbola, dan ekspektasi harus disesuaikan dengan hal tersebut. Dia masih bisa tampil gemilang di momen-momen penting, tetapi konsistensi masih sulit dia raih.

  SS Lazio v AC Milan - Serie A

    Setelah mencatatkan kinerja yang solid pada tahun 2025

    Pertama-tama, ada baiknya kita melihat statistiknya. Musim 2024-25 adalah yang terbaik dalam karier pemain asal Amerika itu, dengan selisih yang cukup jauh. Angka-angkanya lebih baik daripada sebelumnya. Kualitas permainannya pun meningkat. Ia mencetak 20 gol dan assist di liga, menempati peringkat keempat di liga utama Italia. Jika ditambah dengan Liga Champions dan berbagai kompetisi piala, jumlahnya melonjak menjadi 27. Tidak ada pemain yang lebih baik dari dirinya di Milan, dan hanya sedikit pemain yang lebih efektif di Serie A secara keseluruhan.

    Namun, momentum itu seolah-olah terhenti. Secara adil, dengan melihat ke belakang, dan jika Anda bersikap toleran, Pulisic berhak untuk melewatkan Piala Emas musim panas lalu. Ia membutuhkan istirahat fisik dan mental dari sepak bola, seperti yang dijelaskan oleh mantan striker USMNT, Charlie Davies. Pulisic telah mencatatkan musim terbaiknya, dan dengan 12 bulan lebih yang melelahkan di depan, melewatkan satu kompetisi dengan sedikit taruhannya bukanlah kesalahan besar.

    Pada bulan-bulan awal musim ini, ia menunjukkan mengapa musim panas yang dihabiskan untuk latihan individu mungkin telah memberinya manfaat. Taktik Max Allegri awalnya membingungkan—ia menggunakan Pulisic sebagai penyerang kedua dalam formasi 3-5-2, tetapi taktik itu berhasil. Pulisic mencetak gol dan memberikan assist secara beruntun untuk membuka musim. Rossoneri sempat masuk dalam perbincangan perebutan gelar sejak awal, dan Pulisic adalah salah satu alasannya. Secara keseluruhan, suasananya cukup baik.

    Lalu, masalah yang menimpa Pulisic mulai terjadi. Ia mengalami cedera saat melawan Australia pada jendela internasional bulan Oktober dan absen dalam empat pertandingan klubnya. Tiga minggu kemudian, dia absen lagi karena "masalah otot." Secara keseluruhan, dari 14 Oktober hingga 18 Februari, Pulisic hanya tampil sebagai starter tujuh kali di semua kompetisi, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam tujuh pertandingan lainnya. Selama periode itu, dia hanya mencetak satu gol, yaitu saat menang 3-0 atas Hellas Verona pada 28 Desember.

  Lazio Milan Pulisic

    Awal tahun 2026 yang sulit

    Jadi, saat tahun ini dimulai, gol-golnya pun mengering. Dan dalam beberapa kasus, cukup mudah untuk memahami alasannya. Kadang-kadang, Pulisic sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang. Di luar satu pertandingan yang mengecewakan di mana Milan harus berjuang keras untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan Genoa yang tampaknya tidak bersemangat bermain sepak bola, Pulisic melepaskan delapan tembakan. Hanya dua yang mengarah ke gawang, sementara tim secara keseluruhan mencatatkan 32 percobaan.

    Namun, secara umum, tahun ini menceritakan kisah seorang pemain yang sedikit kurang tajam dari biasanya. Ia melepaskan tiga tembakan ke gawang saat melawan Parma. Tak satupun yang masuk, dan Milan kalah 1-0 (Pulisic bermain selama satu jam sebelum diganti—kemungkinan penggantian yang direncanakan). Hanya satu dari tiga tembakan yang mengarah ke gawang saat melawan Cremonense. Kemenangan tipis 1-0 atas Inter sangat tidak menarik untuk ditonton oleh semua pihak. Pulisic memiliki satu peluang setengah dan meleset sejauh satu yard.

    Kekalahan 1-0 dari Lazio menimbulkan kekhawatiran nyata. Pulisic bermain baik, sebagian besar waktu. Tidak ada pemain serang yang memiliki sentuhan bola lebih banyak atau menciptakan peluang lebih banyak. Pulisic mengontrol bola dengan baik dan berkolaborasi efektif di sekitar kotak penalti Lazio. Dia melepaskan lima tembakan. Dua diblokir. Dua melebar. Dan satu lagi diselamatkan. Pulisic di awal musim mungkin sedikit lebih klinis.

    Selain itu, ada juga beberapa masalah di luar lapangan. Pada menit ke-66, Pulisic seharusnya memberikan umpan kepada Rafa Leao untuk mencetak gol. Pemain asal Amerika Serikat itu memilih untuk tidak melakukannya, dan Leao, yang diganti satu menit kemudian, keluar lapangan dengan kesal. Segera beredar rumor tentang perselisihan antara dua pemain penyerang terbaik Milan. Dan meskipun rumor itu dibantah, Pulisic tidak menunjukkan sikap yang baik dengan gagal memberikan umpan yang terasa jelas pada saat itu.

  Christian Pulisic, USMNT

    Tim Nasional Sepak Bola Pria AS dan upaya untuk keluar dari keterpurukan

    Ada sebuah konsep dalam bola basket yang mendorong pemain yang sedang mengalami kesulitan untuk "keluar dari keterpurukan" dengan terus menembak. Pemain terbaik Anda sering meleset? Biarkan dia menembak lebih banyak, dan performanya akan membaik. Setelah penampilan yang mengecewakan melawan Belgia, Pochettino menerapkan pendekatan tersebut pada Pulisic saat melawan Portugal.

    Dalam langkah taktis yang membingungkan, manajer mencoba menggunakan Pulisic sebagai penyerang tengah (No. 9) tanpa penyerang lain yang berada di dekatnya. Keputusan ini membingungkan karena beberapa alasan. Pertama, Pulisic suka bergerak bebas ke kanan dan ke kiri. Dia memiliki banyak peran, tetapi dia jelas bukan sosok yang dominan di tengah. Kedua, hal itu tidak masuk akal mengingat skuad yang dimiliki Pochettino. Pada dasarnya, AS memiliki tiga tipe penyerang nomor 9 yang berbeda. Mereka memiliki Folarin Balogun, si pelari; Ricardo Pepi, si pemburu gol, dan Patrick Agyemang, si target man.

    Ketiganya mampu menguasai area tengah dan menciptakan ruang bagi rekan-rekan di sekitarnya—baik saat menguasai bola maupun tidak. Jika manajer ingin mengubah taktik, mungkin penggunaan skuad yang lebih baik adalah dengan menepikan Balogun—yang memang dilakukannya—lalu memainkan salah satu dari Pepi atau Agyemang agar Pulisic bisa melakukan pergerakan sebagai pemain tengah yang lebih statis.

    Namun, Pochettino justru menempatkan Pulisic di tengah, dengan alasan hal itu akan memudahkan bintang utamanya untuk masuk ke area yang tepat. Dan Pulisic jelas diberi kebebasan untuk menembak. Permainan kombinasi-nya nyaris menghilang. Dalam 45 menit, Pulisic hanya menyelesaikan 12 umpan. Ia tidak menciptakan satu pun peluang. Ia melepaskan tiga tembakan, yang terdekat meleset satu yard dari luar kotak penalti. Sebenarnya, dia juga bisa saja diusir dari lapangan, setelah mendapat kartu kuning yang konyol dan diikuti dengan tekel keras lainnya. Jika ini adalah pertandingan "kembalikan Pulisic", maka itu bukanlah cara yang paling efektif untuk melakukannya.


  Christian Pulisic-usa-20250323

    Saatnya akan tiba

    Namun, terlepas dari semua itu, cukup mudah untuk mempercayai Pulisic ketika ia mengatakan bahwa saatnya akan tiba. Terlepas dari semua kritik yang mungkin ditujukan kepada pemain bintang USMNT ini, kecenderungannya untuk tampil gemilang di momen-momen penting tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia telah mencetak gol-gol penting melawan Inter dan Liverpool. Ia mencatatkan assist di final Piala FA melawan Arsenal, berlari melewati lini tengah dan memberikan umpan silang kepada rekan setimnya yang tidak terkawal, semua itu dilakukan dalam rasa sakit yang luar biasa setelah mengalami cedera hamstring saat bertanding.

    Bagi AS, ada bukti serupa. Tendangan penalti di menit akhir memastikan kemenangan melawan Meksiko di Nations League. Ia mencetak gol krusial di Piala Dunia 2022 untuk mengalahkan Iran. Ia mencetak gol pertama AS di Copa America 2024.

    Pada dasarnya, dengan Pulisic, Anda harus menerima bahwa ada momen-momen kesulitan di antaranya. Dan mungkin itu bisa diterima. Para pemain elit sejati di sepak bola global—satu persen teratas—mencetak gol dan memberikan assist bahkan saat mereka tidak bermain baik. Mereka memiliki aura ketidakterelakkan yang konsisten, pekan demi pekan. Pulisic tidak seperti itu. Ada saat-saat di mana ia benar-benar termasuk di antara pemain penyerang terbaik di dunia. Dan ada saat-saat di mana ia terlihat cukup biasa-biasa saja. Hasil akhir—sesuatu yang tidak selalu terjamin, bagaimanapun juga—kadang-kadang menghindarinya selama berminggu-minggu.

    AS, karenanya, perlu sedikit percaya. Mereka tidak kalah melawan Portugal dan Belgia karena Pulisic tidak mencetak gol. Namun, fakta bahwa dia tidak mencetak gol membuat kekalahan tersebut terlihat sedikit lebih buruk. Pada kenyataannya, semua ini tidak terlalu penting. Pochettino masih dalam tahap eksperimen. AS juga tidak pantas menang dalam kedua pertandingan persahabatan tersebut. Yang terpenting adalah Pulisic dalam kondisi fit, tampil apik, dan siap untuk momen besar ketika saatnya tiba.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI