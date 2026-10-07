Lionel Messi menutup tirai perjalanan panjangnya yang membentang selama 21 tahun bersama timnas Argentina, setelah menjalani laga terakhirnya dengan kostum "Albiceleste" di ibu kota Buenos Aires, di tengah momen penuh haru yang diwarnai air mata rekan-rekannya serta penghormatan besar dari para suporter kepada bintang bersejarah mereka.

Messi mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan kemenangan telak atas Benin dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam laga yang mengusung tajuk "Tarian Terakhir", sehingga sang pemilik kostum nomor 10 meninggalkan lapangan di tengah sambutan megah dari para suporter.

Selama lebih dari dua dekade, Messi merasakan beragam emosi bersama timnas negaranya, mulai dari kegagalan dan kekecewaan hingga meraih gelar Piala Dunia, sehingga ia menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola Argentina.

Berikut ini 10 momen paling menonjol dalam perjalanan Messi bersama Argentina, menurut laporan yang dirilis surat kabar Inggris The Sun.