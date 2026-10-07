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Lionel Messi Argentina GFXGOAL
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Mematahkan kutukan Brasil dan epik Inggris: 10 momen tak terlupakan dalam perjalanan Messi bersama Argentina

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Perjalanan Si Kutu bersama Tim Tango penuh momen mendebarkan: inilah yang paling menonjol

Lionel Messi menutup tirai perjalanan panjangnya yang membentang selama 21 tahun bersama timnas Argentina, setelah menjalani laga terakhirnya dengan kostum "Albiceleste" di ibu kota Buenos Aires, di tengah momen penuh haru yang diwarnai air mata rekan-rekannya serta penghormatan besar dari para suporter kepada bintang bersejarah mereka.

Messi mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan kemenangan telak atas Benin dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam laga yang mengusung tajuk "Tarian Terakhir", sehingga sang pemilik kostum nomor 10 meninggalkan lapangan di tengah sambutan megah dari para suporter.

Selama lebih dari dua dekade, Messi merasakan beragam emosi bersama timnas negaranya, mulai dari kegagalan dan kekecewaan hingga meraih gelar Piala Dunia, sehingga ia menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola Argentina.

Berikut ini 10 momen paling menonjol dalam perjalanan Messi bersama Argentina, menurut laporan yang dirilis surat kabar Inggris The Sun.

  • Awal yang luar biasa di Piala Dunia

    Messi tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia saat Argentina menghadapi Serbia dan Montenegro pada Mundial 2006.

    Meski baru masuk pada menit ke-74, sang bintang muda itu mampu menciptakan sebuah gol untuk Hernan Crespo, sebelum mencetak sendiri gol keenam Argentina, hingga menjadi pemain Argentina termuda yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 18 tahun dan 358 hari.

    Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina 6-0 dan lolosnya mereka ke babak 16 besar.

  • Emas Olimpiade Beijing

    Messi sebenarnya hampir tidak tampil bersama Argentina di Olimpiade Beijing 2008, setelah Barcelona berusaha mencegahnya pergi untuk ambil bagian dalam turnamen tersebut.

    Namun campur tangan Pep Guardiola, pelatih barunya saat itu, turut andil dalam mengizinkan sang pemain bergabung dengan timnas Olimpiade, di mana ia tampil bersama Sergio Aguero, Juan Roman Riquelme, dan Angel Di Maria.

    Dan di partai final melawan Nigeria, Messi menciptakan gol kemenangan untuk rekannya Di Maria, hingga membawa Argentina meraih medali emas.

  • Bola Emas di Piala Dunia 2014

    Pada Piala Dunia 2014, Argentina membutuhkan momen luar biasa dari Messi saat menghadapi Iran.

    Ketika pertandingan mengarah ke hasil imbang tanpa gol, Messi menerima bola pada menit ke-91, menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang.

    Gol tersebut berperan dalam meloloskan Argentina ke babak gugur, setelah Messi mencetak empat gol dan meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan dalam empat laga beruntun.

    Argentina mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, dan meskipun kalah dalam perebutan gelar dari Jerman, Messi meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik turnamen.

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  • Memecahkan rekor Batistuta

    Rekor Gabriel Batistuta sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Argentina, dengan torehan 56 gol, bertahan selama 14 tahun.

    Namun Messi berjanji untuk memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Amerika Serikat di Copa America, setelah ia mengeksekusi tendangan bebas dengan cara yang luar biasa, menempatkan bola di sudut atas gawang kiper Brad Guzan.

    Dan sejak tahun 2016, Messi terus memperkuat rekornya, mencetak 71 gol hingga total torehannya mencapai 127 gol, sementara Batistuta turun ke peringkat kedua.

  • Menyelamatkan Argentina dari absennya di Piala Dunia 2018

    Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Argentina terancam absen dari turnamen untuk pertama kalinya dalam 47 tahun.

    Kemenangan atas Ekuador di Quito akan cukup untuk memberikan tim nasional tiket lolos ke Piala Dunia Rusia, tetapi tuan rumah mengejutkan Argentina dengan sebuah gol hanya setelah 30 detik.

    Jawaban datang dari Messi dengan cara yang biasa ia lakukan, di mana ia mencetak tiga gol "hat-trick" untuk membalikkan keadaan dan memberikan negaranya tiket lolos ke Piala Dunia 2018.

  • Mengakhiri kutukan Brasil dan meraih gelar Copa America

    Pertandingan antara Argentina dan Brasil selalu menjadi salah satu laga sepak bola yang paling menarik, tetapi Brasil lebih diunggulkan selama tahun-tahun awal karier internasional Messi.

    Dalam enam pertandingan yang mempertemukan kedua tim sejak kemunculan Messi, Brasil menang empat kali dan kedua tim bermain imbang dalam dua pertandingan, tanpa Argentina meraih satu kemenangan pun.

    Namun, Messi dan rekan-rekannya berhasil memecahkan kebuntuan dalam final Copa America 2021 di Stadion "Maracana", setelah Angel Di Maria mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

    Gelar itu merupakan trofi besar pertama Messi bersama tim senior, sekaligus mengakhiri masa penantian yang panjang, dan menghentikan kritik yang mengarah kepadanya karena belum pernah meraih gelar besar apa pun bersama Argentina.

  • Pertempuran Belanda di perempat final Piala Dunia 2022

    Pada perempat final Piala Dunia 2022 melawan Belanda, Messi menampilkan salah satu momennya yang paling kontroversial sekaligus paling cemerlang.

    Ia menciptakan gol pertama Argentina lewat umpan menakjubkan tanpa melihat ke arah rekannya, Nahuel Molina, setelah menembus pertahanan Belanda dengan cara yang luar biasa.

    Dan setelah Belanda menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir hingga pertandingan berlanjut ke adu penalti, Messi tetap tenang dan membawa Argentina menang 4-3 lewat adu penalti, setelah waktu normal dan tambahan berakhir imbang 2-2.

    Pertandingan itu juga menyaksikan konfrontasi Messi dengan pelatih Belanda, Louis van Gaal, ketika ia merayakan gol di depannya dengan gaya "Topo Gigio".

    Dan usai pertandingan, Messi kembali menjadi sorotan dalam wawancara televisi, saat ia melontarkan kalimat terkenalnya kepada penyerang Belanda Wout Weghorst: "Apa yang kau lihat, bodoh?".

  • Momen krusial melawan Meksiko dan Kroasia

    Argentina memasuki Piala Dunia 2022 dengan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi, dan terancam tersingkir lebih awal dari babak fase grup.

    Menghadapi Meksiko, timnas Argentina membutuhkan kemenangan untuk menghindari krisis yang sesungguhnya, namun laga tetap buntu hingga menit ke-64.

    Saat itulah Messi menerima umpan dari Di Maria, dan ia hanya butuh satu sentuhan sebelum melepaskan tembakan mendatar keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang.

    Argentina pun berubah dari sebuah tim yang kesulitan menjadi juara dunia.

    Dan di semifinal melawan Kroasia, Messi mempersembahkan salah satu aksi individu paling menonjolnya, ketika ia mengungguli Josko Gvardiol di garis samping, sebelum mengoper bola kepada Julian Alvarez yang mencetak gol ketiga dan memastikan lolosnya Argentina ke final.

  • Messi dan Mbappe di Final Impian

    Final Piala Dunia 2022 menjadi laga yang telah lama dinantikan Messi untuk meraih gelar paling berharga dalam kariernya.

    Menghadapi Prancis, Messi mencetak dua gol, tetapi Kylian Mbappe membalas dengan tajam dan menciptakan tiga gol, menjadikan pertandingan ini salah satu final Piala Dunia paling mendebarkan.

    Messi dan Mbappe sama-sama mencetak gol dalam adu penalti, sebelum akhirnya Argentina memastikan gelar berkat gemilangnya Emiliano Martinez pada babak adu penalti.

    Setelah empat kali kegagalan sebelumnya di turnamen-turnamen besar, Messi akhirnya mampu mengangkat trofi Piala Dunia, mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan dan menempatkan dirinya pada posisi yang sama seperti yang pernah ditempati Maradona dalam sejarah sepak bola Argentina.

  • Malam Legendaris Inggris

    Salah satu rivalitas paling terkenal dalam sepak bola dunia kembali tersaji dalam duel Argentina kontra Inggris di Piala Dunia 2026.

    Sebelum laga, tribune diselimuti atmosfer penuh ketegangan setelah suara para suporter Argentina meredam lagu kebangsaan Inggris.

    Inggris sempat unggul lebih dulu lewat Anthony Gordon, namun Messi, meski telah berusia 39 tahun, memainkan peran krusial dalam membalikkan keadaan.

    Bintang Argentina itu menciptakan dua gol; yang pertama untuk Enzo Fernandez yang menyamakan kedudukan lima menit sebelum laga berakhir, dan yang kedua melalui umpan dengan kaki kanannya kepada Lautaro Martinez yang mencetak gol lewat sundulan kepala.

    Messi menambah koleksinya menjadi 12 assist sepanjang sejarah penampilannya di Piala Dunia, melanjutkan rentetan rekor yang dipecahkannya, sekaligus membawa Argentina melangkah ke final untuk kedua kalinya secara beruntun.

    Meski perjalanan Argentina berakhir dengan kekalahan dari Spanyol di partai final, kemenangan Messi atas Inggris pada laga kedua terakhirnya bersama timnas memberikan momen tak terlupakan lainnya bagi karier internasionalnya, setelah ia terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Argentina.