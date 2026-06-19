Ini tentu saja yang paling krusial. Begitu banyak hal bergantung pada betis seorang pemain. Jika betisnya baik-baik saja, bagus, semuanya berjalan seperti biasa. Jika tidak? Nah, di situlah segalanya menjadi menarik.

Sepanjang minggu ini, belum ada kejelasan mengenai kondisi Pulisic. Ia telah berlatih sendiri, sebagian besar melakukan latihan di gym dan latihan individu pada saat-saat di mana media dapat menyaksikannya. Ketika ditanya mengenai kondisi Pulisic pada hari Kamis, Pochettino mengatakan bahwa keputusan akan diambil hingga detik-detik terakhir.

"Dia berlatih secara individu sepanjang minggu ini, tapi seperti biasa, saya pikir malam ini, sehari sebelum pertandingan, kami akan mengadakan pertemuan dengan staf medis kami, dan kami akan mengevaluasi seluruh skuad, lalu besok kami akan mengumumkan keputusan yang kami sepakati malam ini," kata Pochettino. "Kondisinya terus membaik. Dia jauh lebih baik dibandingkan hari Jumat. Kita lihat saja. Saya pikir saat ini, kita lihat saja nanti. Jika dia tidak bisa bermain besok, dia akan siap untuk pertandingan berikutnya, tapi saya rasa dia sedang berusaha keras agar bisa siap.

"Menurut saya, bagi setiap pemain yang mencintai negaranya, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menikmati momen ini, membantu tim tampil baik, dan memenangkan pertandingan. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja menyakitkan, tapi saya yakin Christian adalah pemain yang tangguh dan memiliki mental yang kuat. Dia sedang berjuang keras untuk bisa siap secepat mungkin."

Jika Pulisic fit, jangan harapkan banyak perubahan—jika ada—pada susunan starting XI. Jika tidak, akan diperlukan perombakan. Siapa yang akan menggantikan posisi Pulisic? Apakah Malik Tillman hanya akan dimajukan ke posisi yang lebih tinggi? Apakah gol Gio Reyna memberinya tempat di starting XI? Bisakah kecepatan Tim Weah membuat perbedaan? Energi Brenden Aaronson? Gaya bermain dan kepercayaan diri Alex Zendejas?

Begitu banyak variabel dan begitu banyak opsi. Namun, Pochettino berharap ia tidak perlu menggunakan salah satunya pada hari Jumat.

"Christian luar biasa, dan dia membuktikannya saat melawan Paraguay," kata Tim Weah. "Kemampuannya dan apa yang bisa dia lakukan saat menguasai bola sangat luar biasa bagi kami. Hal itu membantu kami sebagai tim, dan bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya temui. Saya sangat bangga padanya, dan semoga dia siap untuk pertandingan berikutnya."