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USMNT Five Keys June 18GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Memastikan kami bermain seimbang' - Mauricio Pochettino dan timnya berupaya menembus pertahanan kokoh Socceroos sementara status Christian Pulisic masih belum pasti: Lima kunci dalam laga Piala Dunia USMNT melawan Australia

Analysis
USA
World Cup
Australia
FEATURES
USA vs Australia

Dengan status Christian Pulisic yang masih belum pasti, timnas AS harus mampu menembus barisan pertahanan Australia yang tinggi, mengatasi permainan fisik Socceroos, dan tetap menjaga keseimbangan dalam laga krusial fase grup Piala Dunia ini.

SEATTLE -- Semangat Tim Nasional Sepak Bola Putra AS masih tinggi. Tentu saja, hal itu tidak mengherankan. Ketika Anda memulai Piala Dunia dengan kemenangan 4-1 atas Paraguay, ada alasan untuk tersenyum, dan ada alasan untuk merasa sedikit lebih percaya diri daripada sebelumnya.

Namun demikian, suasana hati bisa berubah dengan cepat dalam turnamen, itulah sebabnya senyuman itu sedikit memudar setiap hari sejak kemenangan telak atas Paraguay. Fokus kini telah beralih ke ujian berikutnya, Australia, yang akan menjadi pertandingan yang lebih menentukan nasib di Piala Dunia daripada pertandingan sebelumnya.

Skenarionya sederhana. Menang, dan timnas AS hampir pasti akan menjadi juara grup, memastikan langkah mereka ke babak gugur. Imbang, dan segalanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir melawan Turki. Kalah? Nah, situasinya akan menjadi rumit karena semua perasaan positif dari pertandingan pembuka itu akan lenyap seketika.

Singkatnya, pertandingan Jumat ini sangat krusial bagi USMNT maupun Australia. Berikut adalah lima faktor kunci yang akan menentukan pertandingan kedua fase grup kedua tim ini...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Situasi Pulisic

    Ini tentu saja yang paling krusial. Begitu banyak hal bergantung pada betis seorang pemain. Jika betisnya baik-baik saja, bagus, semuanya berjalan seperti biasa. Jika tidak? Nah, di situlah segalanya menjadi menarik. 

    Sepanjang minggu ini, belum ada kejelasan mengenai kondisi Pulisic. Ia telah berlatih sendiri, sebagian besar melakukan latihan di gym dan latihan individu pada saat-saat di mana media dapat menyaksikannya. Ketika ditanya mengenai kondisi Pulisic pada hari Kamis, Pochettino mengatakan bahwa keputusan akan diambil hingga detik-detik terakhir.

    "Dia berlatih secara individu sepanjang minggu ini, tapi seperti biasa, saya pikir malam ini, sehari sebelum pertandingan, kami akan mengadakan pertemuan dengan staf medis kami, dan kami akan mengevaluasi seluruh skuad, lalu besok kami akan mengumumkan keputusan yang kami sepakati malam ini," kata Pochettino. "Kondisinya terus membaik. Dia jauh lebih baik dibandingkan hari Jumat. Kita lihat saja. Saya pikir saat ini, kita lihat saja nanti. Jika dia tidak bisa bermain besok, dia akan siap untuk pertandingan berikutnya, tapi saya rasa dia sedang berusaha keras agar bisa siap.

    "Menurut saya, bagi setiap pemain yang mencintai negaranya, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menikmati momen ini, membantu tim tampil baik, dan memenangkan pertandingan. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja menyakitkan, tapi saya yakin Christian adalah pemain yang tangguh dan memiliki mental yang kuat. Dia sedang berjuang keras untuk bisa siap secepat mungkin."

    Jika Pulisic fit, jangan harapkan banyak perubahan—jika ada—pada susunan starting XI. Jika tidak, akan diperlukan perombakan. Siapa yang akan menggantikan posisi Pulisic? Apakah Malik Tillman hanya akan dimajukan ke posisi yang lebih tinggi? Apakah gol Gio Reyna memberinya tempat di starting XI? Bisakah kecepatan Tim Weah membuat perbedaan? Energi Brenden Aaronson? Gaya bermain dan kepercayaan diri Alex Zendejas?

    Begitu banyak variabel dan begitu banyak opsi. Namun, Pochettino berharap ia tidak perlu menggunakan salah satunya pada hari Jumat. 

    "Christian luar biasa, dan dia membuktikannya saat melawan Paraguay," kata Tim Weah. "Kemampuannya dan apa yang bisa dia lakukan saat menguasai bola sangat luar biasa bagi kami. Hal itu membantu kami sebagai tim, dan bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya temui. Saya sangat bangga padanya, dan semoga dia siap untuk pertandingan berikutnya."

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menganalisis Australia

    Istilah yang digunakan pekan ini adalah “raksasa”. Alessandro Circati, yang merupakan pemain terpendek di antara ketiga bek tengah mereka, tingginya hanya 6 kaki 3 inci. Australia memiliki keunggulan postur tubuh di lini pertahanan, dan Socceroos tahu cara memanfaatkan keunggulan itu untuk membuat lawan frustrasi.

    Mereka melakukannya saat melawan Turki di pertandingan terakhir. Meskipun ada bintang-bintang kelas atas seperti Arda Guler, Kenan Yildiz, dan Hakan Calhanoglu, Turki tak bisa berbuat banyak selain menabrakkan kepala mereka ke tembok emas Australia. Anda tidak bisa menghentikan tim seperti itu hanya dengan keberuntungan; Anda melakukannya dengan keterampilan, organisasi, dan sedikit kekuatan fisik ekstra yang membuat para pemain lawan kehilangan keseimbangan. 

    "Seluruh barisan belakang mereka sangat kokoh," kata Aaronson. "Mereka sangat sulit dihadapi. Kami tahu mereka memiliki lima pemain bertubuh besar di lini belakang."

    Timnas AS memiliki pemain yang mampu menghadapi kekuatan fisik tersebut, dan pemain seperti Tillman, Folarin Balogun, Weston McKennie, serta Sergino Dest pasti tahu cara mengatasinya berkat pengalaman mereka di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun, apakah mereka bisa mengatasinya kali ini? Bisakah mereka menciptakan momen-momen yang dibutuhkan untuk menembus barisan pertahanan yang tampil sangat kokoh pada pertandingan terakhir? 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hati-hati di atas meja

    Melawan Paraguay, USMNT menerapkan tekanan tinggi. Begitu bola hilang, para pemain bergaris merah-putih langsung berkerumun dalam kelompok-kelompok. Bek tengah bermain hingga melewati garis tengah lapangan untuk merebut bola dan menghidupkan kembali serangan. USMNT bertaruh bahwa mereka akan merebut bola sebelum Paraguay bisa mengancam, dan mereka selalu berhasil dalam taruhan itu. 

    Namun, Australia berbeda. Mereka memiliki kecepatan nyata dalam diri Nestory Irakunda, dan kecepatan itu bisa membuka permainan kapan saja, terutama saat menghadapi tim yang memiliki satu bek tengah berusia 38 tahun dan satu lagi yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki. 

    "Intinya adalah memastikan kami seimbang, memastikan kami proaktif," kata Antonee Robinson. "Jika kami kehilangan bola, kami harus siap bereaksi cepat dan berada di posisi yang baik sehingga serangan balik tidak menjadi masalah besar."

    Terserah Pochettino untuk menentukan keseimbangan tekanan tersebut. Mereka bisa bermain habis-habisan seperti saat melawan Paraguay atau bisa juga sedikit lebih terukur. Keduanya merupakan pertaruhan; Pochettino hanya perlu membuat keputusan yang tepat. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertarungan di lini tengah

    Taktik serangan USMNT melawan Paraguay memang rumit, namun juga sangat sederhana. Untuk memahaminya dengan mudah, Anda hanya perlu memperhatikan lini tengah. 

    Berkali-kali, McKennie dan Tillman menerobos langsung ke jantung pertahanan Paraguay. Mereka berlari lebih dalam daripada kebanyakan pemain di posisi mereka, memaksa Paraguay untuk merespons. Kemudian, saat Paraguay merespons, celah terbuka bagi pemain yang tidak ikut berlari, memicu efek domino saat pemain lain bergerak menutup ruang tersebut. Dari situ, yang perlu diperhatikan hanyalah apakah Pulisic, Balogun, atau Dest yang tersisa di ruang terbuka tak terbatas. Begitulah cara serangan dibangun. 

    "Sehari sebelum pertandingan, kami membahasnya bersama Mauricio, membicarakan pergerakan dan di mana kami perlu saling menutupi, serta bagaimana hal itu terlihat saat transisi dengan bola dan tanpa bola," kata Tyler Adams. "Saya rasa kami merasa nyaman menjelang pertandingan mengenai seperti apa pergerakan-pergerakan tersebut."

    Sebuah langkah jenius, harus diakui, tapi apakah bisa diulang? Australia memiliki gelandang-gelandang berkualitas yang bermain di level tinggi, dan mereka tampaknya lebih siap menghadapi para gelandang penyerang USMNT. Mereka bisa melakukannya dengan bakat mereka sendiri. Mereka juga bisa melakukannya dengan tendangan cepat ke tulang kering siapa pun yang cukup dekat saat itu. 

    USMNT diperkirakan akan menguasai bola, yang berarti terserah mereka untuk melihat bagaimana Australia mengatasi masalah tersebut. Jika Australia berhasil mengatasi masalah tersebut, USMNT perlu mengubah strategi, dan jika perubahan strategi itu tidak berhasil, mereka akan merasa frustrasi seperti yang dialami Turki pada pertandingan sebelumnya. 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    "Itu bukan pertandingan persahabatan"

    Timnas AS bermain dengan penuh emosi. Pochettino memang menginginkan hal itu. Ia ingin tim ini terinspirasi oleh penonton, merasakan energi tersebut, dan mengubahnya menjadi intensitas. Meski demikian, tim Australia pun tak asing dengan intensitas.

    Kita sudah melihatnya sebelumnya pada musim gugur lalu saat kedua tim ini bertanding. Timnas AS menang 2-1, tetapi mereka keluar dari Dick's Sporting Goods Park dalam kondisi yang kurang baik. Christian Pulisic mengalami cedera, sementara beberapa pemain lain pasti juga mengalami luka-luka akibat benturan fisik dengan Socceroos.

    "Itu adalah pertandingan tidak resmi, bukan pertandingan persahabatan," kata Pochettino. "Apakah Anda menonton pertandingan itu? Itu bukan pertandingan persahabatan."

    Intensitas seperti itu adalah standar dasar, terutama di Piala Dunia. Mengingat taruhannya, intensitas itu pasti akan semakin meningkat pada hari Jumat.

    Yang semakin memicu intensitas tersebut adalah pertukaran pendapat yang terjadi belakangan ini di media antara para pakar dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak merasa bahwa pihak lain meremehkan mereka, dan keduanya yakin bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan grup. Menjuarai grup sangat penting dalam ajang turnamen dan, terutama dengan aturan penentu pemenang yang baru, pemenang pertandingan ini akan berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk finis di puncak klasemen.

    Jadi, hari Jumat nanti akan menjadi soal mengelola intensitas dan emosi tersebut. Akan ada benturan. Akan ada pelanggaran keras yang memaksa wasit untuk mengambil keputusan. Akan ada momen-momen tidak menyenangkan di mana seorang pemain bisa kehilangan ketenangannya. Tim yang menang mungkin adalah tim yang paling mampu mengelola momen-momen tersebut dengan baik.

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