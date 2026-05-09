"Memang benar ada kesepakatan awal": FC Barcelona nyaris merebut seorang bintang top dari Real Madrid

Menjelang laga melawan rivalnya, situasi di Real Madrid kini memanas. Insiden di kubu Los Blancos belakangan ini semakin sering terjadi hampir setiap hari. Menurut laporan jurnalis Miguel Latigo Serrano di Onda Cero, Antonio Rüdiger baru-baru ini menegur bek sayap Alvaro Carreras dan bahkan menamparnya. Namun, hal itu tidak sesuai dengan fakta, seperti yang diketahui SPOX dari lingkungan sang pemain.

Memang benar terjadi pertengkaran dengan seorang rekan setim, namun sama sekali tanpa perkelahian fisik. Insiden tersebut juga tidak terjadi pada bulan April seperti yang dilaporkan, melainkan sudah terjadi pada bulan Februari. Ini hanyalah sebuah insiden tunggal yang tidak berarti dan sudah lama berlalu, tulis Rüdiger dalam sebuah cerita di Instagram.

Selain itu, dikabarkan bahwa Kylian Mbappe semakin membuat kesal rekan-rekan setimnya dengan perilakunya. Seperti dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe, semakin banyak pemain di Real Madrid yang merasa terganggu oleh sikap bintang penyerang berusia 27 tahun tersebut.

Selain itu, terjadi pertengkaran hebat antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni. Akibatnya, Valverde dilarikan ke rumah sakit dengan cedera otak. Klub menjatuhkan denda besar sebesar 500.000 euro kepada kedua pemain tersebut.