Bartomeu, yang menjadi tokoh berpengaruh di Camp Nou dari tahun 2014 hingga 2020, telah membocorkan detailnya kepada ESPN Deportes. "Vinicius Junior memang menarik minat kami," kenangnya.
Diterjemahkan oleh
"Memang benar ada kesepakatan awal": FC Barcelona nyaris merebut seorang bintang top dari Real Madrid
Pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut, seolah-olah tinta di atas kertas sudah mengering: "Kami telah berbicara dengan keluarganya dan para penasihatnya, bahkan sudah ada kesepakatan awal."
Bartomeu langsung memberikan penjelasan yang lugas mengenai gagalnya kesepakatan tersebut: "Madrid mungkin telah mengajukan tawaran yang lebih baik daripada Barca dan berhasil mendatangkan Vinicius."
Real Madrid akhirnya mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada Mei 2017. Dengan biaya transfer yang dikabarkan sekitar 45 juta euro, mereka berhasil mendapatkan jasa remaja tersebut, yang baru boleh pindah secara resmi ke Spanyol pada Juli 2018 - setelah mencapai usia dewasa.
- Getty Images
Vinicius Jr. untuk Real: 127 gol, 100 assist
Kisah yang terjadi selanjutnya sudah tidak asing lagi. Selama delapan musim bersama skuad profesional Real Madrid, Vinicius Jr. telah berkembang menjadi mesin pencetak gol yang tak kenal ampun. Dari 372 pertandingan resmi, pemain asal Brasil ini telah mencetak 127 gol dan 100 assist.
Fakta bahwa pengumuman ini muncul tepat pada saat ini menambah bumbu tersendiri pada Clasico yang akan datang. Hansi Flick dan timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan keunggulan sebelas poin atas Real Madrid tak terkejar, tiga pekan sebelum musim berakhir.
Kekacauan di Real Madrid
Menjelang laga melawan rivalnya, situasi di Real Madrid kini memanas. Insiden di kubu Los Blancos belakangan ini semakin sering terjadi hampir setiap hari. Menurut laporan jurnalis Miguel Latigo Serrano di Onda Cero, Antonio Rüdiger baru-baru ini menegur bek sayap Alvaro Carreras dan bahkan menamparnya. Namun, hal itu tidak sesuai dengan fakta, seperti yang diketahui SPOX dari lingkungan sang pemain.
Memang benar terjadi pertengkaran dengan seorang rekan setim, namun sama sekali tanpa perkelahian fisik. Insiden tersebut juga tidak terjadi pada bulan April seperti yang dilaporkan, melainkan sudah terjadi pada bulan Februari. Ini hanyalah sebuah insiden tunggal yang tidak berarti dan sudah lama berlalu, tulis Rüdiger dalam sebuah cerita di Instagram.
Selain itu, dikabarkan bahwa Kylian Mbappe semakin membuat kesal rekan-rekan setimnya dengan perilakunya. Seperti dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe, semakin banyak pemain di Real Madrid yang merasa terganggu oleh sikap bintang penyerang berusia 27 tahun tersebut.
Selain itu, terjadi pertengkaran hebat antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni. Akibatnya, Valverde dilarikan ke rumah sakit dengan cedera otak. Klub menjatuhkan denda besar sebesar 500.000 euro kepada kedua pemain tersebut.