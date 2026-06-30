AFP
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'Memalukan'-Roberto Martinez dikritik habis-habisan karena 'menuruti' Cristiano Ronaldo menjelang laga babak gugur Piala Dunia Portugal melawan Kroasia
Kritik terhadap Roberto Martinez semakin gencar
Mantan striker Liga Premier, Sutton, melontarkan kritik pedas terhadap Martinez terkait cara sang pelatih menangani Ronaldo di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Dalam wawancaranya dengan BBC Sport, Sutton tidak segan-segan memberikan penilaiannya mengenai dinamika antara sang manajer dan kapten timnya.
Meskipun memiliki banyak pemain serang berbakat di skuadnya, Martinez memilih untuk tetap memainkan Ronaldo selama setiap menit pertandingan di turnamen ini sejauh ini. Keputusan ini telah memicu perdebatan yang cukup sengit, terutama saat tim bersiap menghadapi Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar yang krusial pada hari Minggu. Sutton merasa bahwa loyalitas yang tak tergoyahkan ini justru merugikan performa tim secara keseluruhan.
- Getty Images Sport
Sutton mempertanyakan pelatih Portugal
Pakar tersebut menyoroti kualitas luar biasa yang dimiliki skuad Portugal, sekaligus menyiratkan bahwa potensi sejati mereka sedang terhambat. Sutton mengatakan kepada BBC Sport: "Cristiano Ronaldo sudah berusia 41 tahun, namun sejauh ini ia selalu bermain penuh untuk Portugal, yang menurut saya memalukan bagi Roberto Martinez. Saya belum pernah melihat manajer yang begitu memanjakan seorang pemain seperti yang dilakukannya. Portugal memiliki beberapa pemain luar biasa, tetapi, sehebat apa pun Ronaldo di masa lalu, mereka terhambat karena terus-menerus menempatkannya di lapangan sebagai penyerang tengah."
Kata-kata keras tersebut menggarisbawahi rasa frustrasi yang semakin meningkat di kalangan beberapa pengamat yang percaya bahwa tim tersebut memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk meraih kesuksesan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bintang veteran mereka.
Pertandingan Kroasia melampaui ekspektasi
Meskipun ia melontarkan kritik tajam terhadap Martinez, Sutton tetap berharap tim tersebut mampu mengatasi lawan yang sulit ini. Portugal akan menghadapi tim Kroasia yang juga menghadapi masalah skuad yang semakin menua dan jelas tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya.
Meskipun Sutton percaya bahwa Ronaldo bukan lagi pemain seperti dulu, ia mengakui bahwa narasi dalam sepak bola memang tak terhindarkan. Sutton memprediksi kemenangan tipis 1-0 bagi Portugal pada waktu normal, dan ironisnya, ia menyarankan bahwa Ronaldo kemungkinan besar akan menjadi pencetak gol penentu kemenangan tersebut, yang sepenuhnya bertentangan dengan kritik sebelumnya yang ditujukan pada penampilannya yang terus-menerus dimasukkan ke dalam skuad.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?
Portugal akan turun ke lapangan di Toronto pada hari Minggu dengan target mengamankan tempat mereka di babak 16 besar. Jika Martinez dan timnya berhasil mengalahkan Kroasia, mereka akan melaju lebih jauh dalam turnamen ini, sekaligus membungkam para pengkritik mereka untuk sementara waktu. Namun, tersingkirnya mereka di babak awal akan langsung memperkuat sorotan yang mengarah pada Martinez dan ketergantungannya pada Ronaldo dalam hal taktik di panggung internasional.