Mantan striker Liga Premier, Sutton, melontarkan kritik pedas terhadap Martinez terkait cara sang pelatih menangani Ronaldo di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Dalam wawancaranya dengan BBC Sport, Sutton tidak segan-segan memberikan penilaiannya mengenai dinamika antara sang manajer dan kapten timnya.

Meskipun memiliki banyak pemain serang berbakat di skuadnya, Martinez memilih untuk tetap memainkan Ronaldo selama setiap menit pertandingan di turnamen ini sejauh ini. Keputusan ini telah memicu perdebatan yang cukup sengit, terutama saat tim bersiap menghadapi Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar yang krusial pada hari Minggu. Sutton merasa bahwa loyalitas yang tak tergoyahkan ini justru merugikan performa tim secara keseluruhan.