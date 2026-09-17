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'Memalukan!' - Jurgen Klopp mengecam media Jerman karena 'membocorkan' skuad internasional pertamanya setelah memanggil bintang lini tengah kejutan
Awal yang tidak lazim dalam karier kepelatihan tim nasional
Klopp telah menunjuk skuad terbelah berisi 44 pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemusatan latihan internasional pertamanya sejak menggantikan Julian Nagelsmann pada Juli. Jerman akan menghadapi rangkaian berat berupa empat pertandingan Nations League dalam jeda panjang selama tiga pekan, yang mendorong eks bos Liverpool itu membagi skuadnya ke dalam dua grup yang berbeda.
Figur-figur kunci seperti Kai Havertz dan Jamal Musiala akan tampil dalam dua pertandingan pertama, sementara Florian Wirtz bergabung untuk laga-laga berikutnya. Keputusan yang paling menonjol adalah pemanggilan perdana gelandang Elversberg berusia 23 tahun, Keidel. Sementara itu, penyerang Stuttgart Deniz Undav - pencetak gol terbanyak Jerman di Piala Dunia terbaru - sama sekali tidak masuk skuad.
- Getty Images Sport
Pernyataan panas di konferensi pers
Kabar tentang masuknya Keidel sudah muncul sebelum pengumuman resmi, memicu respons keras dari bos baru tim nasional. Klopp menggunakan konferensi pers hari Rabu untuk secara langsung menyindir para jurnalis yang bertanggung jawab atas bocoran prematur tersebut.
"Saya berbicara lagi dengan Felix Keidel tadi malam dan bertanya kepadanya seperti apa 16 atau 17 jam terakhir setelah seseorang membocorkan bahwa dia akan masuk skuad," kata Klopp kepada para wartawan. "Dan omong-omong, saya bisa bilang bahwa saya sama sekali tidak peduli kalau itu keluar lebih awal."
Meski menegaskan bahwa waktunya tidak mengganggunya, pelatih asal Jerman itu memperjelas perasaannya terhadap praktik jurnalistik tersebut. "Saya sama sekali tidak punya masalah dengan itu," lanjutnya. "Saya hanya berpikir agak menyedihkan mencari nafkah dengan mempublikasikan sesuatu lebih awal daripada saat orang benar-benar perlu mengetahuinya. Tapi, ya sudahlah."
Menilai skuad yang terlalu gemuk
Ukuran skuad yang membengkak itu merupakan respons langsung terhadap padatnya kalender internasional. Dengan Jerman sangat membutuhkan awal baru setelah kampanye Piala Dunia yang buruk dan berakhir dengan tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay, Klopp ingin segera mengevaluasi opsinya.
Kembali ke pinggir lapangan setelah mengawasi operasi sepak bola Red Bull, mantan bos Liverpool dan Borussia Dortmund itu menjelaskan alasan di balik pilihannya yang sangat besar. “Sangat tidak biasa ketika Anda menjalani empat pertandingan dalam dua pekan bersama tim nasional,” kata Klopp. “Saya ingin mengenal sebanyak mungkin pemain dalam waktu itu.”
- Getty Images Sport
Empat laga beruntun yang krusial
Masa kerja Klopp dimulai dengan lawatan berat di Nations League untuk menghadapi Belanda pada 24 September. Kelompok pemain pertama kemudian akan pulang ke kandang untuk menghadapi Yunani hanya tiga hari kemudian.
Setelah dua laga awal itu, skuad akan sepenuhnya berganti ke kelompok kedua. Mereka akan menjamu Serbia pada 1 Oktober, sebelum menutup jeda internasional dengan laga tandang melawan Yunani pada 4 Oktober.
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