Kabar tentang masuknya Keidel sudah muncul sebelum pengumuman resmi, memicu respons keras dari bos baru tim nasional. Klopp menggunakan konferensi pers hari Rabu untuk secara langsung menyindir para jurnalis yang bertanggung jawab atas bocoran prematur tersebut.

"Saya berbicara lagi dengan Felix Keidel tadi malam dan bertanya kepadanya seperti apa 16 atau 17 jam terakhir setelah seseorang membocorkan bahwa dia akan masuk skuad," kata Klopp kepada para wartawan. "Dan omong-omong, saya bisa bilang bahwa saya sama sekali tidak peduli kalau itu keluar lebih awal."

Meski menegaskan bahwa waktunya tidak mengganggunya, pelatih asal Jerman itu memperjelas perasaannya terhadap praktik jurnalistik tersebut. "Saya sama sekali tidak punya masalah dengan itu," lanjutnya. "Saya hanya berpikir agak menyedihkan mencari nafkah dengan mempublikasikan sesuatu lebih awal daripada saat orang benar-benar perlu mengetahuinya. Tapi, ya sudahlah."



