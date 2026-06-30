Menanggapi tersingkirnya Jerman, Klinsmann mengatakan bahwa tanggung jawab tidak boleh dibebankan pada satu orang saja. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tim nasional, mulai dari staf pelatih hingga para pemain dan DFB, harus menerima bagian kesalahan masing-masing.

"Cara kami tersingkir malam ini sungguh menghancurkan, memalukan, sesuatu yang tidak pernah, sama sekali tidak pernah, diharapkan oleh siapa pun," katanya. "Tanggung jawab ada pada semua pihak — mulai dari staf pelatih, federasi, hingga setiap pemain yang dipanggil ke skuad 26 orang ini. Semua orang berkontribusi pada bencana ini.

"Segala hal, dari atas hingga bawah, harus dipertanyakan dan dibahas. Tentu saja, akan ada konsekuensinya, apa pun konsekuensi tersebut."

Meskipun Klinsmann menuntut perubahan, direktur olahraga Rudi Voller memberikan dukungannya kepada pelatih kepala Julian Nagelsmann. Voller mengatakan: "Saya bukan satu-satunya di DFB. Semua orang tahu bagaimana perasaan saya terhadap Julian. Dia masih merupakan pelatih kelas atas. Saya yakin dia mungkin orang yang tepat untuk melanjutkan. Dia seorang pejuang. Saya tidak bisa dan tidak ingin mengatakan lebih banyak saat ini. Kami akan duduk bersama lagi dalam satu atau dua hari ke depan, dan kemudian kita lihat saja. Bagi saya, dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat."