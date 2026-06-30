AFP
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'Memalukan!' - Jurgen Klinsmann marah besar atas 'bencana' Jerman di Piala Dunia & menuntut penyelidikan 'dari atas hingga bawah'
Klinsmann mengkritik keras Jerman setelah tersingkir secara mengejutkan
Klinsmann melontarkan kritik tajam terhadap Jerman setelah tim tersebut tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay melalui adu penalti. Dalam wawancara dengan ESPN, pemenang Piala Dunia 1990 itu menggambarkan kekalahan tersebut sebagai "aib" dan memperingatkan bahwa sepak bola Jerman telah terjerumus ke dalam krisis yang mendalam. Klinsmann berpendapat bahwa hasil tersebut mengungkap masalah-masalah yang lebih luas di dalam tim nasional dan DFB. Ia meyakini bahwa perubahan signifikan akan diperlukan jika Jerman ingin bangkit dari turnamen yang kembali mengecewakan ini.
- AFP
Klinsmann menyerukan pertanggungjawaban di seluruh jajaran DFB
Menanggapi tersingkirnya Jerman, Klinsmann mengatakan bahwa tanggung jawab tidak boleh dibebankan pada satu orang saja. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tim nasional, mulai dari staf pelatih hingga para pemain dan DFB, harus menerima bagian kesalahan masing-masing.
"Cara kami tersingkir malam ini sungguh menghancurkan, memalukan, sesuatu yang tidak pernah, sama sekali tidak pernah, diharapkan oleh siapa pun," katanya. "Tanggung jawab ada pada semua pihak — mulai dari staf pelatih, federasi, hingga setiap pemain yang dipanggil ke skuad 26 orang ini. Semua orang berkontribusi pada bencana ini.
"Segala hal, dari atas hingga bawah, harus dipertanyakan dan dibahas. Tentu saja, akan ada konsekuensinya, apa pun konsekuensi tersebut."
Meskipun Klinsmann menuntut perubahan, direktur olahraga Rudi Voller memberikan dukungannya kepada pelatih kepala Julian Nagelsmann. Voller mengatakan: "Saya bukan satu-satunya di DFB. Semua orang tahu bagaimana perasaan saya terhadap Julian. Dia masih merupakan pelatih kelas atas. Saya yakin dia mungkin orang yang tepat untuk melanjutkan. Dia seorang pejuang. Saya tidak bisa dan tidak ingin mengatakan lebih banyak saat ini. Kami akan duduk bersama lagi dalam satu atau dua hari ke depan, dan kemudian kita lihat saja. Bagi saya, dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat."
Penampilan Jerman menimbulkan kekhawatiran yang lebih mendalam
Klinsmann mempertanyakan persiapan Jerman menjelang babak gugur, dengan alasan tim tersebut kurang memiliki intensitas yang diperlukan untuk bertanding selama 120 menit melawan Paraguay.
"Dan cara kami tersingkir ini sangat mengecewakan," tambah Klinsmann. "Tim ini tidak siap untuk mengendalikan permainan selama 120 menit. Mereka kurang energi, tidak cukup tegas atau agresif untuk menghadapi tim Paraguay yang sangat kuat."
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap DFB semakin meningkat
Perhatian kini akan beralih ke DFB dan tim nasional Jerman. Namun, masih harus dilihat apakah federasi tersebut akan melakukan perubahan pada posisi pelatih, mengingat Nagelsmann menegaskan bahwa ia "bertanggung jawab" atas tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia, meskipun ia menyatakan akan tetap menjabat sebagai pelatih jika federasi tetap mempercayainya.