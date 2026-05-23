"Memalukan!" - Ibu dan istri Harry Maguire memimpin gelombang kemarahan keluarga atas keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkan bek Manchester United itu ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

Meskipun telah tampil dalam 24 pertandingan bersama Manchester United musim ini dan kembali ke skuad selama jeda internasional bulan Maret, harapan Maguire untuk berlaga di Amerika Utara pupus begitu saja. Bek tersebut semula yakin bahwa performa apiknya belakangan ini di Old Trafford akan cukup untuk mengantarkannya ke sana, namun kini ia justru dianggap tidak lagi dibutuhkan.

Dalam pernyataan pribadinya yang jujur, Maguire mengatakan: "Saya yakin bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan kecewa dengan keputusan ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih saya sukai selain mengenakan seragam itu dan mewakili negara saya. Saya mengucapkan yang terbaik kepada para pemain musim panas ini." Saudara-saudaranya juga ikut berkomentar, dengan saudara laki-lakinya, Laurence, menyebut situasi ini sebagai "kekacauan" dan Joe menggambarkannya sebagai "keputusan terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya."







