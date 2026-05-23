"Memalukan!" - Ibu dan istri Harry Maguire memimpin gelombang kemarahan keluarga atas keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkan bek Manchester United itu ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Keluarga mengecam keputusan 'memalukan' terhadap Tuchel
Dampak dari pengumuman skuad Piala Dunia oleh Tuchel kini telah menjadi masalah pribadi, dengan keluarga Maguire memimpin protes keras terhadap pelatih timnas Inggris tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu secara mengejutkan tidak masuk skuad bersama pemain-pemain andalan lainnya seperti Phil Foden dan Cole Palmer, yang memicu reaksi langsung dan keras dari kerabat terdekatnya yang menyebut keputusan tersebut sebagai "aib."
Istri Maguire, Fern, mengungkapkan kesedihannya di media sosial, dengan menulis: "Sangat hancur untukmu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk membuktikan nilai dirimu. Aku tak perlu memberitahumu betapa kamu dikagumi, sayangnya kamu harus berhadapan dengan satu pendapat saja." Perasaan itu disuarakan pula oleh ibu sang bek, Zoe, yang menyatakan: "Sungguh muak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Angkat kepalamu tinggi-tinggi... Memalukan."
Bintang Red Devils 'terkejut dan kecewa'
Meskipun telah tampil dalam 24 pertandingan bersama Manchester United musim ini dan kembali ke skuad selama jeda internasional bulan Maret, harapan Maguire untuk berlaga di Amerika Utara pupus begitu saja. Bek tersebut semula yakin bahwa performa apiknya belakangan ini di Old Trafford akan cukup untuk mengantarkannya ke sana, namun kini ia justru dianggap tidak lagi dibutuhkan.
Dalam pernyataan pribadinya yang jujur, Maguire mengatakan: "Saya yakin bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan kecewa dengan keputusan ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih saya sukai selain mengenakan seragam itu dan mewakili negara saya. Saya mengucapkan yang terbaik kepada para pemain musim panas ini." Saudara-saudaranya juga ikut berkomentar, dengan saudara laki-lakinya, Laurence, menyebut situasi ini sebagai "kekacauan" dan Joe menggambarkannya sebagai "keputusan terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya."
Keane ikut turun ke lapangan
Legenda Manchester United, Roy Keane, memberikan dukungannya kepada bek veteran tersebut. Keane mempertanyakan logika Tuchel dalam mencoret pemain yang secara konsisten tampil gemilang di panggung besar untuk negaranya. Pakar sepak bola itu membela rekam jejak sang bek tengah dengan tegas, sambil menyiratkan bahwa manajer tersebut telah melakukan kesalahan penilaian yang fatal.
“Apa yang sebenarnya dipikirkan Thomas Tuchel di sini? Ini benar-benar lelucon. Ini seperti sirkus, sungguh,” kata Keane dengan geram. “Kita sedang membicarakan Harry Maguire. Seorang bek sejati bergaya lama yang telah berjuang di garis depan dan memberikan kontribusi bagi Inggris tahun demi tahun.”
Tuchel membela pemangkasan yang tanpa ampun
Manajer Inggris itu tetap tenang meski badai kritik mulai berhembus dari kubu Maguire. Tuchel mengakui bahwa ia "terkejut" melihat pernyataan publik sang bek begitu cepat setelah pembicaraan pribadi mereka.
Menjelaskan alasannya, Tuchel berkata: "Keputusan kami adalah tetap mempertahankan bek tengah yang telah membawa kami melewati musim gugur. Saya terkejut membaca pernyataan Maguire. Kami telah melakukan percakapan pribadi dan dia memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya." Dengan The Three Lions yang akan menghadapi Kroasia pada 17 Juni, masih harus dilihat apakah keputusan tegas Tuchel akan membawa kejayaan di Piala Dunia atau justru pulang lebih awal dari Amerika Serikat.