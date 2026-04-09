"Penampilan pemain berusia 25 tahun itu dalam kekalahan 1-2 pada Selasa malam melawan juara Bundesliga itu merupakan 'contoh mencolok lainnya' dari seorang pemain 'yang sudah benar-benar keluar jalur'," kata Keane dengan nada keras.
Diterjemahkan oleh
"Memalukan dan membingungkan": Legenda PL mengkritik Vinicius Junior setelah penampilannya melawan FC Bayern München
"Kekuatan ledakan, dribel yang berani, dan kecepatan tinggi yang dulu membuat barisan pertahanan ketakutan dan membuat bek sayap terjatuh ke tanah—semua itu telah lenyap," keluh pria asal Irlandia itu, yang mengaku melihat "bukan sekadar penurunan performa, melainkan penurunan kualitas yang serius" pada Vinicius.
"Dia bukan lagi Vini yang kita kenal dulu, yang bisa menentukan hasil pertandingan sendirian hanya dengan satu momen ajaib. Sebaliknya, kita melihat seorang pemain yang terlalu sering melakukan dribel dalam duel, membuat keputusan yang buruk, kehilangan bola dengan mudah, dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman di sepertiga akhir lapangan. Tidak ada gol, tidak ada assist, tidak ada semangat," kata Keane.
- Getty Images
Vinicius Junior mengalami hari yang kurang beruntung saat melawan FC Bayern
Saat melawan Bayern, pemain berusia 25 tahun itu nyaris tak terlihat di sayap kiri serangannya saat berhadapan dengan bek FCB Josip Stanisic dan hanya sesekali menimbulkan ancaman. Setelah kesalahan fatal yang dilakukan Dayot Upamecano, Vinicius seharusnya bisa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2 pada menit ke-61, namun saat berhadapan satu lawan satu dengan Manuel Neuer, tendangannya justru hanya membentur jaring luar.
Terlepas dari itu, statistik pemain Brasil ini musim ini cukup mengesankan. Dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, Vinicius telah menyumbang 17 gol dan 13 assist; di Liga Champions saja, ia telah berkontribusi dalam 12 gol (lima gol, tujuh assist) dalam 13 pertandingan.
Keane tentang Vini Jr.: "Di level ini, bakat saja tidak cukup"
Menurut Keane, pada saat-saat sulit dalam pertandingan, perilaku tidak sportif sering kali muncul, yang juga membuat banyak penggemar kesal: "Keluhan terus-menerus dan terjatuh setiap kali terjadi duel, demi mendapatkan penalti yang tidak pantas—itu memalukan dan membingungkan," keluh pria berusia 54 tahun itu.
Demi kebaikan kariernya sendiri, Vinicius harus "bangun" dan akhirnya kembali menampilkan performa terbaik, "jika tidak, orang lain harus mengambil alih posisinya. Karena di level ini, bakat saja tidak cukup - Anda harus menunjukkan performa."
Vinicius baru-baru ini mendapat dukungan dari pelatih Bayern, Vincent Kompany. Di sela-sela pertandingan Selasa malam, terjadi percakapan singkat antara keduanya saat jeda babak pertama. Ketika ditanya mengenai hal itu, pelatih asal Belgia itu menjelaskan: "Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya. Menurut saya, Vini harus tetap seperti dirinya. Dari pihak saya, dia mendapat dukungan penuh. Tidak masalah apakah itu pemain lawan atau bukan."