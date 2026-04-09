"Memalukan dan membingungkan": Legenda PL mengkritik Vinicius Junior setelah penampilannya melawan FC Bayern München

Menurut Keane, pada saat-saat sulit dalam pertandingan, perilaku tidak sportif sering kali muncul, yang juga membuat banyak penggemar kesal: "Keluhan terus-menerus dan terjatuh setiap kali terjadi duel, demi mendapatkan penalti yang tidak pantas—itu memalukan dan membingungkan," keluh pria berusia 54 tahun itu.

Demi kebaikan kariernya sendiri, Vinicius harus "bangun" dan akhirnya kembali menampilkan performa terbaik, "jika tidak, orang lain harus mengambil alih posisinya. Karena di level ini, bakat saja tidak cukup - Anda harus menunjukkan performa."

Vinicius baru-baru ini mendapat dukungan dari pelatih Bayern, Vincent Kompany. Di sela-sela pertandingan Selasa malam, terjadi percakapan singkat antara keduanya saat jeda babak pertama. Ketika ditanya mengenai hal itu, pelatih asal Belgia itu menjelaskan: "Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya. Menurut saya, Vini harus tetap seperti dirinya. Dari pihak saya, dia mendapat dukungan penuh. Tidak masalah apakah itu pemain lawan atau bukan."