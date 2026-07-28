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Jenny Taft GFXGOAL
Thomas Hindle

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‘Memajukan olahraga ini di sini dalam segala hal’ - Jenny Taft dari FOX menilai performa USMNT, laju Cape Verde, dan pertumbuhan sepak bola di Amerika setelah Piala Dunia

FEATURES
Analysis
USA
Spain
Cape Verde
World Cup
M. Pochettino

Mic'd Up: Jenny Taft dari Fox memuji kebersamaan USMNT dan menegaskan bahwa Piala Dunia bisa menjadi batu loncatan bagi para penggemar sepak bola di masa depan.

Kisah Piala Dunia 2026 nyaris benar-benar ditutup. Ya, turnamen itu sudah berakhir lebih dari sepekan lalu, tetapi gaungnya masih terasa. Memang seperti itulah Piala Dunia: terus membekas dalam ingatan dan butuh sedikit waktu untuk benar-benar dicerna. Hal itu terutama berlaku untuk edisi 48 tim, ketika berbagai alur cerita memerlukan waktu untuk benar-benar mengendap.

Tentu saja, hal terbesar dari Piala Dunia kali ini adalah nuansa Amerikanya yang begitu kuat. Baik dari segi logistik, tiket, maupun bahkan politik, ada banyak pertanyaan soal apakah turnamen yang berbasis di Amerika Serikat benar-benar akan berjalan sukses. Dan Jenny Taft, yang meliput semuanya secara mendalam untuk FOX, menegaskan bahwa ajang itu tak lain adalah sebuah kesuksesan.

"Saya telah meliput enam Piala Dunia, yang terasa luar biasa dan merupakan sebuah kehormatan dalam segala hal. Rasanya berbeda di Amerika. Dan meski Rusia punya sorotan tersendiri dan Qatar juga punya sorotan tersendiri, tempat yang sebenarnya tidak terlalu saya tahu apa yang harus diharapkan, menggelarnya di sini, di Amerika, sungguh luar biasa dan bahkan lebih baik dari yang bisa saya bayangkan," katanya kepada GOAL.

Taft berada di sana dengan cara yang hanya dialami segelintir orang. Reporter asal Amerika itu meliput USMNT secara sangat mendalam sepanjang perjalanan mereka, dan menjadi suara yang terus hadir dalam merekam pasang surut tim tersebut.

"Saya pikir tim ini adalah kelompok yang sangat solid. Bagian tersulit dari Piala Dunia mana pun adalah semuanya bisa berakhir untuk semua orang kecuali Spanyol. Jadi ketika [USMNT] kalah dan semuanya berakhir secara mendadak, rasanya sangat menyedihkan karena perjalanan yang dilalui kelompok ini begitu spesial. Semuanya memang berakhir begitu tiba-tiba. Staf mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka punya kultur," tambah Taft.

Dan ketika mereka disingkirkan Belgia, dia mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Taft meliput tim nasional Prancis dan juga berada di sana untuk memberikan pandangan selama final itu sendiri.

"Saya punya sedikit hubungan dengan mereka sejak 2018. Jadi menyenangkan bisa bertemu mereka lagi dan merasa bahwa mereka juga mempercayai saya sebagai reporter untuk berada di sekitar tim mereka," ujarnya tentang meliput Prancis.

Bagi Taft, itu pun menjadi musim panas yang luar biasa: baik sebagai jurnalis maupun penggila sepakbola. Dan dia membahas semuanya dalam edisi terbaru Mic'd Up, sebuah rubrik reguler di mana GOAL menggali perspektif para analis, komentator, dan pengamat lainnya mengenai keadaan sepakbola di Amerika Serikat dan dunia. 

CATATAN: Wawancara ini telah diedit secara ringan demi keringkasan dan kejelasan.

  • usmnt Getty Images

    Pada musim panas tim nasional pria Amerika Serikat

    GOAL: Sekarang setelah semuanya mereda, bagaimana Anda melihat musim panas USMNT? Apakah itu sebuah kesuksesan? Atau mungkin sedikit di bawah performa? Seperti, bagaimana Anda mengungkapkannya sekarang?

    TAFT: Saya sudah banyak memikirkannya, dan saya rasa hampir dua hal bisa sama-sama benar.

    Kita bisa melihat tim itu secara keseluruhan dan bagaimana mereka membuat satu negara berada di belakang mereka serta antusias. Ibu saya, teman-teman saya, dan semua orang yang saya kenal mengirimi saya pesan tentang sepak bola AS dengan cara-cara baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi itu bisa dibilang sebuah kesuksesan. Ada kemajuan secara olahraga, bernyanyi "Country Roads" bersama, dan para penggemar yang datang ke stadion. Saya merasa Sepak Bola AS telah menunggu momen-momen dan dukungan itu, dan rasanya luar biasa. Benar-benar luar biasa... Saya tidak bisa mengabaikan betapa kerennya duduk dan mendengarkan "Country Roads", lalu mereka meneriakkan nama Mauricio Pochettino, dan dia hampir emosional. Anda tidak bisa mengabaikan emosi dari sebuah Piala Dunia dan apa artinya itu.

    Saya pikir tim itu adalah kelompok yang sangat solid... Terkadang para reporter terlalu sering mengatakan bahwa "vibenya bagus". Saya hampir merasa seperti saya mengatakannya terlalu sering, tetapi memang sebagus itu. Maksud saya, tim itu benar-benar, benar-benar saling menyukai. Mereka berpusat satu sama lain. Mereka saling percaya. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Jadi meski itu sangat positif, kita bisa sangat kecewa dengan cara mereka kalah, dan mereka tahu itu.

    Itu adalah kekalahan memalukan yang menurut saya tidak akan bisa dilupakan oleh para pemain itu untuk waktu yang lama. Tetapi apakah saya tetap berpikir itu mendorong olahraga ini maju di sini di Amerika dalam segala hal? Saya baru saja berjalan masuk ke kota di sini. Saya melihat begitu banyak jersey pada anak-anak, dan bukan cuma jersey AS. Maksud saya, itu luar biasa. Saya mungkin lebih menyadarinya sekarang dibanding sebelumnya. Cukup gila juga bahwa kita akan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari musim panas 2026.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Tentang arti hal itu bagi sepak bola di AS

    GOAL: Seberapa penting menurut Anda dukungan dari negara, terutama untuk AS saat ini, yang mungkin membutuhkan sedikit kekuatan pemersatu?

    TAFT: Itu penting, dan saya pikir kita semua sangat bisa bangga karena para suporter dari seluruh dunia datang ke Amerika dan langsung jatuh cinta padanya. Itu sangat menyegarkan. Sangat menyegarkan ketika teman-teman saya di Boston berkata, "apakah kamu sudah dengar tentang orang-orang Skotlandia itu?" Dan saya seperti, "ya!"

    Saya suka setiap meme. Saya suka teman-teman saya yang tidak pernah menonton sepak bola mengirimi saya foto Erling Haaland lewat pesan. Saya suka semuanya. Melihat semua suporter dari seluruh dunia datang ke Amerika, jatuh cinta pada Amerika, membawa pulang saus ranch, kita semua sudah melihat semua meme itu, tetapi itu adalah sesuatu yang indah.

    GOAL: Apakah Anda mengharapkan energi dan persatuan itu dari para suporter?

    TAFT: Saya memang mengharapkannya. Saya merasa begitu semuanya akan dimulai, saya merasa sampai hari pertama, kami seperti, kapan ini dimulai? Kapan kereta ini mulai bergerak? Saya melihat para suporter Argentina menguasai Qatar. Saya pikir kita semua tahu [energi itu] akan datang. Itu benar-benar mendapatkan momentumnya dengan cara yang luar biasa, dan rekor-rekor yang tercipta dalam jumlah penonton, saya sangat menyukainya. Itu membuat saya sangat senang melihat orang-orang antusias terhadap sepak bola dengan cara yang terbaik.

    Saya juga bangga dengan apa yang ditampilkan Fox Sports. Saya sering memikirkannya, di Piala Dunia, di depan kamera, ya, tetapi di balik layar, saya punya begitu banyak kolega luar biasa yang juga jauh dari keluarga mereka selama enam minggu, dan bekerja dengan jam kerja yang gila. Dan 104 pertandingan itu sesuatu yang luar biasa. Fox menyukai ajang besar, tetapi 104 pertandingan cukup sulit bahkan untuk dipahami ketika Anda mengatakannya, dan banyaknya set perjalanan, jadi benar-benar ada banyak orang yang mewujudkannya. Saya senang memikirkan betapa bangganya kita semua terhadap produk akhir yang mudah-mudahan benar-benar memberi penonton semua yang mereka inginkan dalam menikmati Piala Dunia ini.


  • Cape Verde fansGetty

    Tentang format yang diperluas

    GOAL: Apakah Anda merasa Piala Dunia 48 tim berhasil? Bagaimana pandangan Anda sekarang?

    TAFT: Saya pikir itu berhasil. Maksud saya, Cape Verde adalah contoh paling tepat bahwa format itu berhasil. Saya ingat bertemu pelatih kepala mereka saat undian Piala Dunia di D.C., dan dia benar-benar senang bisa berada di sana. Saya rasa petugas persnya seperti temannya, dan dia berkata, "Lihat kami!" lalu mereka menjadi kisah luar biasa di turnamen ini, dan kita semua akan mengingat Cape Verde dari Piala Dunia FIFA 2026.

    Ada juga hal-hal yang tidak pernah bisa Anda prediksi. Akan selalu ada hal-hal gila dalam Piala Dunia, juga kisah-kisah dan pemain-pemain yang menjalani momen terobosan luar biasa. Saya suka fakta bahwa kami tidak tahu apa yang akan kami dapatkan, dan pada akhirnya kami mendapatkan jauh, jauh lebih banyak.

    GOAL: Apakah Anda punya alur cerita favorit? Atau bagian yang paling Anda nikmati saat meliput?

    TAFT: Sulit bagi saya untuk tidak memikirkan Cape Verde. Saya juga memikirkan Curacao dengan semua iman mereka dan nyanyian Kristiani mereka. Saya juga suka melihat doa dari Mark McKenzie dan Amerika Serikat.

    Kita akan punya contoh ini, dan kita akan mendengarnya dari begitu banyak atlet di masa depan, dan mereka akan berkata, "Yah, saya ingat menonton musim panas itu." Jadi itu keren bagi saya. Saya senang berada di sekitar tim Prancis karena saya punya sedikit hubungan dengan mereka sejak 2018. Jadi menyenangkan bisa melihat mereka lagi dan merasa bahwa mereka juga benar-benar memercayai saya sebagai reporter untuk berada di sekitar tim mereka. Itu sangat berarti bagi saya karena bisa melanjutkan hubungan-hubungan itu dengan tim Prancis, dan saya kecewa mereka kalah. Namun, melihat sebagus apa Spanyol tampil pada akhirnya, saya rasa itu sangat masuk akal.

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Tentang warisan Piala Dunia

    GOAL: Dan untuk menutup ini, menurut Anda seperti apa warisan Piala Dunia ini ketika kita melihatnya kembali dalam 10, 20, mungkin 50 tahun?

    TAFT: Saya tidak tahu apakah kita sekarang pun sudah tahu seberapa besar warisannya. Saya pikir ini akan menjadi musim panas yang kita ingat sebagai momen perubahan dan yang membuka jalan bagi begitu banyak atlet luar biasa di masa depan. Sejujurnya saya belum tahu. Yang saya tahu, saya bangga dengan apa yang kami lakukan bersama Fox TV. Saya pikir warisannya saat ini masih sulit untuk digambarkan. Saya sangat bangga bahwa kami semua menjadi bagian darinya, meski hanya dalam cara kecil.