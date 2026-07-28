Kisah Piala Dunia 2026 nyaris benar-benar ditutup. Ya, turnamen itu sudah berakhir lebih dari sepekan lalu, tetapi gaungnya masih terasa. Memang seperti itulah Piala Dunia: terus membekas dalam ingatan dan butuh sedikit waktu untuk benar-benar dicerna. Hal itu terutama berlaku untuk edisi 48 tim, ketika berbagai alur cerita memerlukan waktu untuk benar-benar mengendap.

Tentu saja, hal terbesar dari Piala Dunia kali ini adalah nuansa Amerikanya yang begitu kuat. Baik dari segi logistik, tiket, maupun bahkan politik, ada banyak pertanyaan soal apakah turnamen yang berbasis di Amerika Serikat benar-benar akan berjalan sukses. Dan Jenny Taft, yang meliput semuanya secara mendalam untuk FOX, menegaskan bahwa ajang itu tak lain adalah sebuah kesuksesan.

"Saya telah meliput enam Piala Dunia, yang terasa luar biasa dan merupakan sebuah kehormatan dalam segala hal. Rasanya berbeda di Amerika. Dan meski Rusia punya sorotan tersendiri dan Qatar juga punya sorotan tersendiri, tempat yang sebenarnya tidak terlalu saya tahu apa yang harus diharapkan, menggelarnya di sini, di Amerika, sungguh luar biasa dan bahkan lebih baik dari yang bisa saya bayangkan," katanya kepada GOAL.

Taft berada di sana dengan cara yang hanya dialami segelintir orang. Reporter asal Amerika itu meliput USMNT secara sangat mendalam sepanjang perjalanan mereka, dan menjadi suara yang terus hadir dalam merekam pasang surut tim tersebut.

"Saya pikir tim ini adalah kelompok yang sangat solid. Bagian tersulit dari Piala Dunia mana pun adalah semuanya bisa berakhir untuk semua orang kecuali Spanyol. Jadi ketika [USMNT] kalah dan semuanya berakhir secara mendadak, rasanya sangat menyedihkan karena perjalanan yang dilalui kelompok ini begitu spesial. Semuanya memang berakhir begitu tiba-tiba. Staf mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka punya kultur," tambah Taft.

Dan ketika mereka disingkirkan Belgia, dia mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Taft meliput tim nasional Prancis dan juga berada di sana untuk memberikan pandangan selama final itu sendiri.

"Saya punya sedikit hubungan dengan mereka sejak 2018. Jadi menyenangkan bisa bertemu mereka lagi dan merasa bahwa mereka juga mempercayai saya sebagai reporter untuk berada di sekitar tim mereka," ujarnya tentang meliput Prancis.

Bagi Taft, itu pun menjadi musim panas yang luar biasa: baik sebagai jurnalis maupun penggila sepakbola. Dan dia membahas semuanya dalam edisi terbaru Mic'd Up, sebuah rubrik reguler di mana GOAL menggali perspektif para analis, komentator, dan pengamat lainnya mengenai keadaan sepakbola di Amerika Serikat dan dunia.

CATATAN: Wawancara ini telah diedit secara ringan demi keringkasan dan kejelasan.