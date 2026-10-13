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“Memainkan sepakbola terbaik di Eropa dan dunia”: Joan Laporta puji Barcelona yang tengah tampil gemilang jelang ujian melawan Galatasaray
Performa tak terbendung memanaskan duel kontinental
Presiden klub Laporta menyatakan keyakinan kuat bahwa timnya menyajikan sepakbola paling memikat di dunia menjelang duel penting di Eropa. Keyakinan sang presiden bertumpu pada lini serang produktif yang telah mencetak 39 gol, sementara timnya baru kebobolan delapan kali sejauh musim ini. Catatan luar biasa berupa 4,3 gol per pertandingan semakin menegaskan dominasi skuad Flick setelah kemenangan 3-0 atas Getafe dalam laga terakhir mereka.
- AFP
Petinggi yang percaya diri memuji suguhan adu taktik
Rangkaian sempurna sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi semakin mengukuhkan keyakinan Laporta bahwa permainan atraktif Barcelona saat ini menjadi tolok ukur bagi klub-klub elite Eropa lainnya.
Saat menilai penampilan tim asuhan Flick di hadapan wartawan, Laporta menegaskan: “Barca, dengan segala kerendahan hati, memainkan sepakbola terbaik di Eropa dan dunia. Ada tim-tim lain yang sangat bagus, seperti PSG atau Bayern Munich, dan mereka juga merupakan kandidat juara di berbagai kompetisi.
“Meski begitu, kejutan selalu bisa terjadi dan kami harus siap. Namun, dalam hal kualitas permainan, kamilah yang bermain paling baik dan menyuguhkan tontonan. Kami memastikan para penggemar sepakbola dan pendukung Barca menikmati pertandingan; kami memainkan gaya sepakbola yang disukai banyak orang.”
Kebersamaan menumbuhkan ambisi di level elite
Laporta juga menekankan pentingnya kerja sama yang terjalin antara Flick dan direktur olahraga Deco, yang berhasil menumbuhkan persaingan internal sekaligus menjaga keharmonisan ruang ganti.
Berbicara tentang kesiapan skuad menjelang lawatan ke Galatasaray, Laporta menambahkan: "Suasana dan semangat tim adalah kunci segalanya. Flick dan stafnya, serta Deco dan stafnya, telah mewujudkan itu. Kerja sama Deco-Flick berjalan baik. Suasana dan ambisi itu ada karena siapa pun yang bermain tampil sangat baik, sementara mereka yang belum bermain ingin tampil lebih baik daripada yang sudah bermain.
"Ini pertandingan Liga Champions, kompetisi antarklub terbaik di dunia. Kami menghadapi pertandingan ini dalam kondisi yang sangat baik: sesi latihan kemarin berlangsung sangat intens, mereka sangat termotivasi, dan kami punya perasaan yang baik mengenai pertandingan ini."
- Anadolu Agency
Rekor impresif menjadi modal menghadapi ujian di Eropa
Ketajaman lini serang Barcelona menghadapi ujian berat saat bertandang ke Galatasaray setelah absennya Raphinha dipastikan, meski sang kapten tengah produktif dengan 14 gol dari hanya delapan penampilan. Tanpa penyerang Brasil itu pun, Barcelona mencatatkan empat kemenangan tandang beruntun atas tim-tim Turki dan tidak terkalahkan dalam sembilan pertemuan terakhir dengan mereka. Sebaliknya, tuan rumah asuhan Okan Buruk dibayangi catatan buruk di kancah Eropa setelah hanya memenangi satu dari 22 pertandingan terakhir melawan tim-tim Spanyol.
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