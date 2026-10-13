“Memainkan sepakbola terbaik di Eropa dan dunia”: Joan Laporta puji Barcelona yang tengah tampil gemilang jelang ujian melawan Galatasaray

Rangkaian sempurna sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi semakin mengukuhkan keyakinan Laporta bahwa permainan atraktif Barcelona saat ini menjadi tolok ukur bagi klub-klub elite Eropa lainnya.

Saat menilai penampilan tim asuhan Flick di hadapan wartawan, Laporta menegaskan: “Barca, dengan segala kerendahan hati, memainkan sepakbola terbaik di Eropa dan dunia. Ada tim-tim lain yang sangat bagus, seperti PSG atau Bayern Munich, dan mereka juga merupakan kandidat juara di berbagai kompetisi.

“Meski begitu, kejutan selalu bisa terjadi dan kami harus siap. Namun, dalam hal kualitas permainan, kamilah yang bermain paling baik dan menyuguhkan tontonan. Kami memastikan para penggemar sepakbola dan pendukung Barca menikmati pertandingan; kami memainkan gaya sepakbola yang disukai banyak orang.”