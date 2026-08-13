Tidak ada indikasi bahwa City sedang mempertimbangkan untuk menjualnya, dengan Foden sudah mencatatkan 369 penampilan untuk mereka sejak menembus sistem akademi legendaris klub sebagai remaja bertalenta luar biasa.

Ia adalah peraih enam gelar Premier League, dengan trofi Piala FA, Piala Liga, dan Liga Champions menghiasi CV yang sangat mentereng. Foden masih baru berusia 26 tahun dan memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan ketika tampil di puncak performanya.

City belum cukup sering melihat hal itu sepanjang beberapa musim terakhir, yang berujung pada pencoretan mengejutkan dari skuad Piala Dunia bersama Inggris pada 2026. Sejumlah tantangan berat telah diberikan kepada Foden.

Namun, ia telah dianugerahi kontrak baru hingga 2030, dengan kesepakatan tersebut mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Sang pemain sendiri telah berbicara tentang menyambut awal yang baru di bawah penerus Pep Guardiola,mantan asisten pelatih City Enzo Maresca.