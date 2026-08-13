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‘Melindungi aset’ - Apakah Man City menjaga harga jual Phil Foden tetap tinggi atau bisakah pemain internasional Inggris yang tengah melempem itu kembali menjadi ‘superstar’?
Foden dicoret dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026
Tidak ada indikasi bahwa City sedang mempertimbangkan untuk menjualnya, dengan Foden sudah mencatatkan 369 penampilan untuk mereka sejak menembus sistem akademi legendaris klub sebagai remaja bertalenta luar biasa.
Ia adalah peraih enam gelar Premier League, dengan trofi Piala FA, Piala Liga, dan Liga Champions menghiasi CV yang sangat mentereng. Foden masih baru berusia 26 tahun dan memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan ketika tampil di puncak performanya.
City belum cukup sering melihat hal itu sepanjang beberapa musim terakhir, yang berujung pada pencoretan mengejutkan dari skuad Piala Dunia bersama Inggris pada 2026. Sejumlah tantangan berat telah diberikan kepada Foden.
Namun, ia telah dianugerahi kontrak baru hingga 2030, dengan kesepakatan tersebut mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Sang pemain sendiri telah berbicara tentang menyambut awal yang baru di bawah penerus Pep Guardiola,mantan asisten pelatih City Enzo Maresca.
Mungkinkah Manchester City masih bisa meraup uang dari penjualan Foden pada suatu saat nanti?
Kepindahan dalam waktu dekat tampaknya kecil kemungkinan terjadi, dengan Chelsea siap untuk sementara tetap menaruh kepercayaan, tetapi ketika ditanya apakah City sedang mengantisipasi segala kemungkinan dengan menyiapkan kontrak baru, Hendry, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Lad Casino, mengatakan: “Itu pertanyaan yang bagus karena saya kira dia akan melesat, tetapi bahkan tidak masuk skuad Inggris pun, Anda juga punya Palmer yang tidak masuk.
“Sejujurnya, Inggris punya kelimpahan gelandang yang bisa bermain sebagai nomor 10. Tetapi saya pikir dari sudut pandang Man City, ini jelas untuk melindungi aset dan sesuatu yang bernilai. Saya tidak yakin banyak pihak lain di dunia, di seluruh liga, berpikir seperti itu, tetapi dia adalah pemain homegrown dan pada satu titik dia harus kembali melesat.
“Anda benar ketika mengatakan ini sudah menjadi dua musim yang biasa-biasa saja bagi Phil Foden, tetapi saya tetap berpikir dia masih punya banyak hal untuk diberikan dan jika dia bisa melesat lagi maka dia akan menjadi pemain superstar.”
Foden diberi tahu bahwa awal yang baru bisa baik untuknya
Foden sempat dikabarkan bisa pindah ke klub lain pada satu tahap, dengan mantan striker Aston Villa Tony Cascarino mengatakan kepada GOAL ketika laporan ketertarikan dari West Midlands muncul - dengan Morgan Rogers telah meninggalkan Villa Park untuk Chelsea: “Terkadang dalam karier Anda, Anda butuh sesuatu yang benar-benar memberi dorongan besar. Anda berkata, ‘baik, sekarang saya akan bermain di tim utama’.
“Dan saya rasa bagi Phil, menjadi pelengkap atau ada di skuad dan menjadi pemain pengganti, itu seperti awal kariernya di City. Itulah bagaimana dia memulainya, itulah yang Anda lakukan sebagai pemain muda, Anda memulai, Anda membuktikan kualitas, Anda masuk ke tim, lalu mungkin Anda tampil sebagai pemain pengganti, kemudian Anda mungkin meyakinkan manajer bahwa dia akan mulai memainkan Anda sesekali, lalu Anda menjadi pemain reguler.
“Sekarang Phil Foden justru berjalan ke arah yang sepenuhnya berlawanan, bukan? Manajer baru telah datang, jadi itu mungkin berubah. Tetapi saya pikir di usianya dan dengan apa yang telah ia capai, saya pikir jika Phil Foden punya kesempatan untuk pergi dan bermain untuk sebuah klub, dan klub yang sangat bagus juga, serta memberinya lagi dorongan dan rasa lapar untuk membuktikan orang-orang salah, saya pikir Phil membutuhkan itu.
“Lihat apa yang telah dilakukan Phil dalam satu setengah tahun terakhir. City telah sukses dalam beberapa tahun terakhir dan Phil akhirnya kehilangan tempatnya di City, tidak berada di skuad Inggris. Jadi dia harus melakukan sesuatu.”
- Getty
Bisakah Foden menjadi kapten klub berikutnya di Manchester City?
Satu-satunya hal yang dilakukan Foden untuk saat ini adalah berkomitmen penuh kepada klub yang memberinya kesempatan besar. Ia berutang segalanya kepada City dan sepenuhnya menyadari perlunya mulai tampil di level yang diharapkan dari pemain reguler Premier League dan Liga Champions.
Ban kapten beberapa kali diberikan kepadanya selama pramusim, dengan pengganti permanen untuk Bernardo Silva yang telah pergi perlu ditunjuk jelang laga Community Shield melawan Arsenal dan pembuka musim 2026-27 di kandang melawan Bournemouth.
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